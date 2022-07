Le voyage saoudien de Biden est présenté comme centré sur la sécurité nationale, mais le pétrole est le facteur le plus urgent.

Martin Indyk, un ancien diplomate du Moyen-Orient pour les présidents Bill Clinton et Barack Obama, a déclaré que les montants exacts étaient encore incertains, mais que l’Arabie saoudite devrait augmenter sa production d’environ 750 000 barils par jour et que les Émirats arabes unis suivraient avec un 500 000 barils supplémentaires par jour, pour un total de 1,25 million.

Sensible à l’apparence de sacrifier une position de principe sur les droits de l’homme pour une énergie moins chère, le président n’envisage pas d’annoncer un accord pétrolier lors de son escale à Djeddah. Mais les deux parties ont convenu que l’Arabie saoudite augmenterait sa production une fois qu’un accord de quota actuel expirerait en septembre, juste à temps pour la campagne électorale de mi-mandat à l’automne, selon des responsables américains actuels et anciens.

Pour la consommation publique, la Maison Blanche a fait valoir que la décision du président Biden de se rendre en Arabie saoudite était motivée par toute une série de problèmes de sécurité nationale, pas seulement par le pétrole. Mais le pétrole est en fait la raison la plus urgente du voyage à une époque où les prix de l’essence sont élevés.

On ne sait pas dans quelle mesure cela ferait baisser les prix à la pompe aux États-Unis, et cela pourrait ne pas être assez rapide ou assez profond pour changer l’humeur du public avant novembre.

“Ce sera le genre d’accord qui justifie le voyage, mais comme ils ne vont pas l’annoncer, cela laisse le président dans une situation où il doit le justifier en d’autres termes, et donc l’accent mis sur Israël et normalisation et intégration de la défense », a déclaré M. Indyk. « La défensive du président à ce sujet est erronée. Il devrait l’embrasser.

Au lieu de cela, M. Biden a tenté de faire valoir qu’il ne visitait pas tant l’Arabie saoudite que de rencontrer plusieurs dirigeants de la région sous la forme du Conseil de coopération du Golfe, un groupe de six États dirigé par l’Arabie saoudite, ainsi que les dirigeants de trois autres nations arabes, l’Égypte, l’Irak et la Jordanie.

Mais les responsables de la Maison Blanche admettent que M. Biden ne pourra pas éviter complètement le prince héritier Mohammed ben Salmane, et il y aura cette photo dommageable – dommageable, au moins, pour M. Biden. Pour le prince héritier, la photo sera inestimable alors qu’il cherche à réhabiliter son image internationale.

Certains analystes ont déclaré que cela pourrait suffire aux Saoudiens.

“Je pense que les chances que les Saoudiens essaient d’embarrasser le président lors de ce voyage sont relativement faibles, car je pense que cela nuirait précisément au genre de choses stratégiques qu’ils essaient de faire”, a déclaré Jon B. Alterman, vice-président senior. au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. “Je pense donc que leurs incitations à la coopération sont élevées.”