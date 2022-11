Le voyage responsable à Hawaï est-il amusant ?

En 2019, lorsqu’un record de 10,4 millions de personnes ont visité les îles, un point de rupture a été atteint. Au moment où la pandémie a frappé, les habitants étaient soulagés d’avoir leur maison pour eux seuls.

En juin, l’Autorité du tourisme d’Hawaï a secoué l’industrie du tourisme en annonçant que, pour la première fois en plus de deux décennies, elle ne récompenserait pas le Bureau des visiteurs et des congrès d’Hawaï, responsable de la vente d’Hawaï au monde depuis 120 ans. , son contrat pluriannuel de commercialisation de l’Etat.

Au lieu de cela, le contrat a été confié au Council for Native Hawaiian Advancement, une organisation de 23 ans qui estime que le tourisme devrait avant tout profiter aux autochtones hawaïens et aux résidents de l’État. Le HVCB a répondu en contestant la décision, arguant que le processus pour déterminer qui devrait obtenir le contrat était injuste. En octobre, les organisations ont convenu de travailler ensemble et le contrat HVCB a été prolongé de six mois.

Kūhiō Lewis, président et chef de la direction de la CNHA, m’a dit que le fait que l’organisation ait reçu le contrat indique un changement dans la façon dont les gens envisagent le tourisme.

“Les visiteurs veulent de l’authentique, ils veulent du vrai, mais ils ne savent même pas à quoi cela ressemble”, a déclaré M. Lewis. « Ce changement permet aux gens et à notre culture d’être au centre de l’industrie. Hawaï est l’un des plus grands marchés touristiques du pays et pourrait potentiellement être un modèle de ce à quoi ressemble un modèle de tourisme dirigé par des autochtones, un modèle qui donne plus qu’il n’en faut.

Bien que certaines voix sur les réseaux sociaux puissent laisser aux visiteurs potentiels d’Hawaï l’impression qu’ils ne sont pas recherchés – après tout, aloha signifie à la fois bonjour et au revoir, m’a-t-on dit – la vérité est que la plupart des résidents veulent du tourisme, aussi longtemps car il est respectueux et attentionné.

Ce que j’ai appris, c’est que les voyages respectueux et réfléchis peuvent en fait être amusants et instructifs. Non seulement j’ai fait du kayak sous une cascade, je me suis réveillé avec une vache qui meuglait et j’ai sauté à 15 pieds dans l’eau libre, mais j’ai aussi mangé des aliments cultivés et récoltés localement, fait des achats dans des magasins locaux et appris des moyens de continuer à soutenir ces entreprises même après mon départ. Je n’ai pas honte de dire que la plupart de mes cadeaux des fêtes proviendront de Pop-Up Makeke, le marché en ligne créé par le CNHA pendant la pandémie pour faire fonctionner les entreprises locales.