Le voyage Pacific Rim visitera 100 communautés autochtones au cours des 4 prochaines années

Au cours des quatre prochaines années, le canoë Hawaiian Voyaging Hōkūleʻa fera le tour de l’océan Pacifique, et Campbell Riverites a eu la chance de l’explorer le 3 août.

Le voyage est décrit comme « Un voyage pour les océans, un voyage pour la Terre », Moananuiākea est le nom du voyage. C’est aussi le nom du vaste océan Pacifique qui est une région patrimoniale pour les peuples autochtones des îles et des continents qui entourent l’océan. L’un des objectifs est de « déclencher un mouvement de 10 millions de « navigateurs planétaires » qui poursuivront des « voyages » critiques et inspirants pour assurer un avenir meilleur à la terre ».

Moani Heimuli est le capitaine de cette étape du voyage. Elle est la quatrième génération de sa famille à être une navigatrice traditionnelle.

« Nous en avons quatre générations maintenant, ce qui est assez incroyable », a déclaré Heimuli. «Venant d’Hawai’i, à un moment donné. Nous n’avons jamais eu de navigateurs ici. Nous avons perdu cet art… de dire aujourd’hui que nous avons quatre générations de navigateurs… nous en sommes très, très fiers.

Cette navigation traditionnelle se fait sans l’utilisation d’aucun instrument. En utilisant une méthodologie ancestrale réintroduite au peuple polynésien par le maître navigateur Mau Piailug de Micronésie, les navigateurs sont capables de voyager en utilisant les étoiles, les animaux, la direction des vagues et les vents.

« Une fois que vous vous éloignez de la terre, c’est beaucoup plus facile parce que l’horizon devient votre boussole », a-t-elle déclaré. «La terre bloque la houle et des choses comme ça. Ils sortent purs de la mer profonde. C’est vraiment sympa. »

Au cours des quatre prochaines années, Hōkūleʻa visitera près de 100 territoires autochtones dans 36 pays et archipels différents. Heimuli a déclaré qu’une partie de l’objectif était de créer un sentiment de camaraderie et d’héritage commun entre ces nations.

« Vous savez, si vous y réfléchissez vraiment, nous sommes le plus grand pays du monde », a-t-elle déclaré. « Toutes ces petites îles minuscules collectivement, si nous nous réunissons. Nous sommes le plus grand pays du monde. Ce sont les habitants de cet océan Pacifique depuis tout le haut dans ce nord-ouest du Pacifique jusqu’au sud jusqu’en Nouvelle-Zélande.

Le voyage a commencé en Alaska et passera par la Colombie-Britannique jusqu’en septembre. De là, les équipages continueront vers le sud le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, avant de bifurquer vers l’ouest au début de l’année prochaine vers les îles Galapagos et Rapa Nui. Il traversera la Polynésie (îles Pitcairn, Marquises, Tuamotu) jusqu’au printemps prochain, et terminera la traversée vers Aotearoa (Nouvelle-Zélande) où il voyagera jusqu’au printemps 2025.

Le voyage couvrira la Mélanésie et la Micronésie jusqu’en 2026, puis traversera l’Asie et jusqu’en Russie d’ici septembre 2026. D’ici la fin de 2026, les voyageurs auront traversé le Pacifique Nord jusqu’à Los Angeles et reviendront à Hawai’i. Il effectuera un dernier voyage au printemps 2027 à Tahiti.

Au cours de leur voyage, ils s’arrêteront dans les ports pour changer les membres d’équipage, se ravitailler et aussi pour permettre un échange culturel. Il y a aussi une composante de durabilité. Hōkūleʻa est alimenté entièrement par des moyens naturels. Il n’y a pas de moteur, pas de GPS et pas d’autres outils de navigation. Ils espèrent qu’à travers le voyage, ils seront en mesure de créer un sentiment d’intendance pour l’océan que tous les peuples du Pacifique partagent.

« Nous voyageons pour la Terre, mais aussi pour sept générations à partir de maintenant », a-t-elle déclaré. « Pour que nos enfants puissent continuer à manger et à s’épanouir dans les océans dans lesquels nous vivons actuellement. Et il s’agit aussi de rassembler toutes ces histoires des communautés des peuples des Premières Nations et vous savez, nous sommes tous connectés d’une manière ou d’une autre.

Une partie de cela s’est produite le 3 août, lorsque l’équipage a rencontré des peuples autochtones locaux pour « se connecter avec tout le monde, apprendre nos histoires ensemble et partager des histoires ».

« Vous savez, des générations à partir de maintenant parleront encore de nous ici à Campbell River. Comme ‘Je me souviens quand ce canoë était ici, tu sais? Nous sommes tous des gens du canoë.

Hōkūleʻa quitte Campbell River vendredi, lorsque l’équipage se rendra à Vancouver pendant quelques jours, avant de continuer vers Seattle et éventuellement le reste du Pacifique.

Nouvelles