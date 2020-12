De nombreuses villes verront plus de neige cette semaine qu’elles n’en ont vu l’hiver dernier.

Les plus fortes chutes de neige sont actuellement prévues dans l’ouest du Maryland et le centre-sud de la Pennsylvanie.

Le service météorologique a publié des alertes de tempête hivernale depuis le nord-est de la Géorgie jusqu’à Cape Cod, Massachusetts.

La plus grande tempête hivernale de la côte Est depuis des années est toujours sur le point de frapper le centre de l’Atlantique et le nord-est mercredi et jeudi, avec jusqu’à 2 pieds de neige possible dans certaines régions.

Les prévisionnistes préviennent que la tempête va frapper fort et rapidement avec des perturbations majeures des voyages et même des arrêts de voyage, ainsi que des retards d’expédition, des fermetures d’écoles et des pannes de courant à cause de cette tempête « à succès », a déclaré AccuWeather.

Le Service météorologique national a déclaré qu ‘ »une bande étendue de neige abondante et mouillée est probable depuis le centre des Appalaches et l’intérieur du centre de l’Atlantique vers des parties du nord-est et du sud de la Nouvelle-Angleterre. De la pluie verglaçante et de la glace sont également probables dans l’ouest de la Caroline du Nord et le sud-ouest de la Virginie . Le voyage n’est pas recommandé. »

Certaines régions peuvent non seulement recevoir leurs plus fortes chutes de neige depuis plusieurs années, mais cette neige pourrait également rivaliser avec les records de neige de décembre, selon AccuWeather. De nombreuses villes verront plus de neige cette semaine qu’elles n’en ont vu tout l’hiver dernier, a déclaré Weather Channel.

Pour les grandes villes, selon le service météorologique, les prévisions de neige pour Washington sont de 1 à 2 pouces; pour Philadelphie, 8 à 12 pouces; pour New York, 14 pouces; et 8 à 12 pouces à Boston.

Dès mardi matin, les plus fortes chutes de neige sont prévues dans l’ouest du Maryland et le centre-sud de la Pennsylvanie, où jusqu’à 2 pieds de neige pourraient tomber. La combinaison de fortes chutes de neige et de rafales de vent peut créer des conditions proches du blizzard, a déclaré AccuWeather.

Le service météorologique a publié des avertissements de tempête hivernale, des veilles et des avis météorologiques hivernaux depuis le nord-est de la Géorgie jusqu’à Cape Cod, Massachusetts, sur une distance de plus de 850 milles.

A New York, les restaurants devront fermer leur salle à manger en plein air dans les rues de la ville à partir de mercredi après-midi en raison d’une « alerte neige » du département de l’assainissement.

Les restaurants n’auront pas le droit de servir les convives dans leurs aménagements routiers et devront retirer toutes les tables, chaises et radiateurs électriques. De nombreux restaurants de la ville ont construit des structures en bois au cours de la pandémie pour abriter des tables de chaussée et élargir les options de restauration avec de nouvelles restrictions COVID-19.

Billy Cole, directeur général du restaurant coréen Little Dokebi à Greenpoint, Brooklyn, a déclaré que la tempête de neige qui s’ajoutait à l’interdiction de manger à l’intérieur limitait l’entreprise aux plats à emporter et à la livraison uniquement. Le restaurant avait une structure en bois dans la rue où les convives pouvaient manger à l’extérieur, mais ils l’ont déplacé de manière préventive sur le trottoir avant la tempête. Même s’ils l’ont gardé dans la rue, « Personne ne va s’asseoir dehors dans la tempête de neige de toute façon », a-t-il dit.

Les nouvelles restrictions surviennent à un moment où les restaurants de la ville sont déjà confrontés à des difficultés croissantes avec l’augmentation des cas de COVID-19 et des mois de restrictions.

En ce qui concerne les voyages aériens, les compagnies aériennes ont déjà commencé à émettre de larges dispenses de voyage pour les passagers qui souhaitent éviter la tempête en partant plus tôt, plus tard ou en annulant leur voyage. Les compagnies aériennes émettent des dérogations et annulent de manière proactive les vols afin de ne pas bloquer les passagers et les avions.

La tempête se poursuivra jeudi dans le nord-est et dans une grande partie du sud de la Nouvelle-Angleterre.

La neige et la glace ne seront pas la seule histoire météorologique en milieu de semaine: les températures élevées devraient avoir du mal à sortir des années 30 supérieures mercredi et jeudi pour les grandes villes comme Philadelphie et Washington. New York et Boston pourraient même ne pas atteindre le point de congélation, a déclaré AccuWeather.

Des températures basses sont prévues dans les adolescents et les 20 ans plus bas jeudi soir.

The Weather Channel a surnommé la tempête «Winter Storm Gail», bien qu’aucune autre société de prévision, ni le service météorologique, n’utilise ce nom.

Contribuant: Ryan W. Miller, Dawn Gilbertson, USA TODAY

