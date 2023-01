Le voyage musical de John Cale ne connaît pas de limites

CALE, LE SEUL enfant d’un mineur de charbon et d’un instituteur, a passé les 18 premières années de sa vie à Garnant, un petit village du sud du Pays de Galles, “une terre étrange, isolée, certains disent mystique”, comme il l’écrit dans son autobiographie, “Qu’est-ce que le gallois pour Zen.” À l’âge de 7 ans, il a commencé à apprendre l’anglais et le piano classique. Quelques années plus tard, la BBC est venue dans son école et a enregistré le jeune précoce jouant une composition qu’il avait lui-même écrite. La partition a disparu, alors Cale a dû annuler la fin. C’était un frisson : sa première improvisation.

“Créativement, cela m’a libéré”, a-t-il écrit. “J’ai commencé à prendre des risques.”

L’alto, l’élément crucial qui allait plus tard transformer le son du Velvet Underground, est tombé entre les mains de Cale par hasard : quand est venu le temps de choisir un instrument pour l’orchestre de l’école, c’était le seul qui restait. La bibliothèque locale était son portail vers d’autres mondes, surtout lorsqu’il s’est rendu compte qu’il pouvait demander des partitions. “J’ai pu mettre le doigt sur toutes ces partitions d’avant-garde”, a-t-il déclaré dans son studio, citant Webern, Berg, Haubenstock-Ramati et, bien sûr, John Cage.

Quand Cale avait 15 ans, il a attrapé “Rock Around the Clock” au cinéma local; tous ses camarades de classe se sont précipités vers l’écran et ont commencé à boper. Il était électrisé, désorienté – jusque-là, Stravinsky avait été son idée du rock ‘n’ roll – et un peu effrayé que tout le monde soit sur le point d’avoir des ennuis. Après cela, il a dit: «J’étais confus. Est-ce que je voulais aller dans l’avant-garde ou est-ce que je voulais aller dans le rock ‘n’ roll ?

Il est allé au Goldsmiths ‘College à Londres, un endroit approprié pour comprendre cela. Les performances étudiantes incendiaires de Cale – dont une qui impliquait de jouer du piano avec ses coudes – ont scandalisé certains professeurs, mais il rêvait déjà de l’Amérique. Après avoir échangé des lettres avec Cage et Copland, Cale a reçu une bourse de Leonard Bernstein pour étudier au prestigieux Tanglewood Music Center dans le Massachusetts. En 1963, il arrive à New York et rencontre rapidement Conrad, Young et le Theatre of Eternal Music audacieusement minimaliste, les rejoignant fréquemment pour jouer des drones méditatifs qui durent des heures. Il avait enfin trouvé une communauté et les expériences d’expansion mentale dont il avait toujours rêvé.