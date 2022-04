Le voyage le plus laid et le plus toxique: NYT et Joe Scarborough Rip GOP candidats voyages à Mar-a-Lago

L’histoire américaine regorge de faiseurs de rois dans les deux partis, mais la parole et le pouvoir étaient généralement limités à un État. À l’échelle nationale, nous avons vu faiseurs de rois, au pluriel, un groupe qui déciderait des choix pour certains postes, la proverbiale «salle enfumée». L’idée qu’un homme contrôle tout un parti au niveau national, y compris qui « gagnera » et qui ne « gagnera » pas (encore à voir) est nouvelle et certainement pas saine.

Du New York Times :

Pendant 15 mois, un défilé de suppliants – sénateurs, gouverneurs, dirigeants du Congrès et militants républicains de tous bords – ont fait le voyage pour jurer leur loyauté et présenter leurs candidatures. Certains ont embauché les conseillers de M. Trump, dans l’espoir de gagner un avantage en cherchant son approbation. Certains ont acheté des publicités diffusées uniquement sur Fox News dans le sud de la Floride. Certains portent des cadeaux; d’autres saletés de vaisselle. Presque tout le monde répète son mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

L’article poursuit en disant que les candidats doivent apporter de grands panneaux d’affichage remplis d’images, de graphiques multicolores, de grandes polices et de tout sauf du matériel de lecture. Ils sont là pour se vendre à un homme qui n’aime pas lire.

Le roi est assis sur son trône tandis que le candidat se sent sûrement comme le farceur, en supposant que le candidat a une conscience de soi et du respect de soi.

Ce matin, le groupe de Morning Joe a déchiré le processus et le fait que le processus existe tel que décrit dans la plongée approfondie du Times Sunday, comme il convient. Depuis l’époque de la « Kremlinologie », on n’a pas accordé autant d’attention à qui va et vient où, qui apparaît sur quelle image. Il est facile d’imaginer, comme l’a fait le Joe-crew, que ce qui se passe à huis clos est indiscernable de « The Apprentice », et cela ne sert pas bien les républicains au niveau national, ni nous en tant que nation. Comme Joe l’a dit :

L’un des assistants de Trump a déclaré que les gens iraient là-bas et ne feraient que mendier, les gens iraient là-bas et essaieraient d’obtenir son soutien et son approbation. C’est tout aussi pathétique que « The Apprentice », où les gens étaient comme des crabes dans un seau, voulant qu’il les ramasse. Il y a eu une scène où il a fait voler tous les candidats au Sénat dans l’Ohio, l’a mis dans une pièce pendant qu’il était là et les a juste laissés se battre et crier, se crier dessus pour qu’il leur donne l’approbation.

Quelle dignité. Ces gens se disent conservateurs. Mais Joe a gardé ses mots les plus forts pour ce que Trump fait au parti au niveau national, un sujet que je continue de couvrir, à savoir si Trump enterre les chances du parti pour une déroute en novembre.

«La réalité qui existe toujours est que si Donald Trump peut vous aider à gagner une primaire républicaine et vous aider à perdre une élection générale, en particulier dans les courses à l’échelle de l’État, son nom – et cette histoire en parle,

« Nous avons vu après [Glen] Youngkin a gagné, nous avons même maintes et maintes fois des gens qui ont voté pour [Joe] Biden et Youngkin sont tous bouleversés par Biden de haut en bas, puis vous leur demandez, dernière question, regrettez-vous votre vote pour Joe Biden plutôt que Donald Trump ? Chacun d’entre eux – non. Il est toujours toxique. Il est toujours toxique dans le nord d’Atlanta, toujours toxique dans la banlieue de Philadelphie, il est toujours toxique dans tous ces quartiers swing. Cela ne changera pas aux élections générales.

Vrai.

Mais ce n’est pas seulement la toxicité de Trump. C’est le fait que Trump fait ses choix en se basant uniquement sur un seul critère : « Quel candidat ferait le plus pour moi, personnellement et politiquement, que je me présente à nouveau ou non. Quel candidat est le plus dévoué à Donald Trump ?

Il est certainement toxique pour le Parti républicain, qui a cédé une grande partie de son pouvoir ou même la base de son existence à Trump. Que ce soit toxique pour la nation reste à voir. Il est possible que si Trump réussit à jouer le rôle du faiseur de rois (si Walker, le Dr Oz, JD Vance et d’autres remportent tous leurs primaires), il condamnera la fête au niveau national, comme l’a décrit Joe, un thème que nous avons martelé pendant deux semaines.

C’est aussi un thème qui a traversé la tête de McConnell pendant deux ans, ce qui est ironique, étant donné que McConnell a très bien la conscience de soi pour comprendre qu’il s’humilie. Mais McConnell a renoncé au respect de soi chaque fois que cela faisait obstacle au pouvoir il y a longtemps. En d’autres termes, McConnell est très conscient de la dynamique et de son manque de pouvoir pour la changer. C’est peut-être l’une des rares fois où McConnell serait d’accord avec Joe. Le processus est puissamment toxique et Trump est le vrai joker, le joker.