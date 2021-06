Le voyage inspirant de Kerala Cop du chariot de limonade au SI de Varkala

Le genre de contes de fortune a pris une tournure différente lorsque Anie Siva, sous-inspecteur de police de la ville endormie de Varkala au Kerala est devenue du jour au lendemain une sensation avec une histoire de persévérance et de volonté. Anie a maintenant été nommée dans le district d’Ernakulam. Anie cherchait à obtenir son diplôme lorsque Cupidon l’a frappée à l’âge de 18 ans, seulement pour avoir une vie qui l’a frappée plus fort qu’un iceberg. Le premier rejet est venu du mari quand elle portait leur premier enfant. La jeune femme abandonnée de la famille n’avait nulle part où aller avec un bébé dont s’occuper.

Anie est émerveillée par toute l’appréciation qui a afflué quand. Elle s’est assise pour une conversation avec News 18. «Je suis étonné que ce soit pour de vrai. Je suis confus si c’est la même société où j’ai lutté pendant 15 longues années. D’innombrables femmes dans cette société méritent d’être appréciées. L’acteur Suresh Gopi m’a appelé pour me demander pourquoi je ne l’avais pas approché en cas de besoin. Face à la misère, chercher de l’aide n’est que secondaire. La première chose que l’on recherche est un endroit sûr où s’abriter. En rejoignant les forces de police, j’ai trouvé beaucoup de personnes qui ont besoin d’une épaule sur laquelle pleurer, afin que leurs inquiétudes disparaissent d’un coup.

Lorsqu’elle a été abandonnée par son ancien mari, Anie a accepté des petits boulots pour gagner sa vie. Elle a commencé en tant qu’agent de marketing de porte-à-porte vendant de la poudre de curry. Comme il est tombé à plat sur le visage, elle est passée à une agence d’assurance-vie. Un dérisoire Rs 3 500 par mois suffisait à peine à couvrir les dépenses d’une maison louée et des frais de garderie pour son fils.

Elle a trouvé un associé de la même agence pour lancer l’entreprise de vente de limonade. Anie avait mis en gage ses ornements en or pour financer l’entreprise, mais la nature indisciplinée du mari de son partenaire commercial a ruiné le profit, l’incitant à réfléchir sérieusement à la sécurité de l’emploi.

La publication Facebook derrière sa célébrité du jour au lendemain est arrivée au moment où Anie a parcouru le chemin de la mémoire depuis son nouveau bureau où elle est nommée inspecteur de police.

« Je n’avais aucune connaissance sur la plupart des emplois que j’avais occupés dans ma vie. Je n’avais aucune idée de boire une limonade, sans parler d’en préparer une moi-même. Mon manque d’expertise m’a valu la colère d’un client. Je me suis donc fait un devoir de raconter tous mes combats à cette société. Je ne m’attendais jamais à ce que cela soit projeté dans cette proportion », dit Anie.

Citant son mariage brisé à l’âge de 18 ans, Anie n’aurait pas voulu mesurer ses connaissances avec son éducation. « L’éducation n’est pas l’étalon de la connaissance. Ces jours-là, je m’étonne de l’acte irréfléchi de se marier. Cela m’a aidé à mieux comprendre les adolescentes. »

« Je crois que c’est le commandement de Dieu pour moi d’être dans ce service et de vivre pour soutenir beaucoup d’autres. S’il n’y a personne à soutenir et personne à qui s’attendre à la maison, cela fait réfléchir. J’ai un fils. Mais peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas me permettre de lui acheter un repas. Pendant mes jours en tant qu’agent d’assurance, un homme a accepté une police de Rs 50 000 en échange d’un strip-tease ! Ce point de vue de la société n’a pas beaucoup changé à ce jour. Ceux qui « aiment » et « partagent » les publications sur les réseaux sociaux font exactement la même chose contre la tombée de la nuit. Tout comme le personnage joué par Thilakan dans le film « Veendum Chila Veettukaryangal » l’a dit à son fils, mon père voulait que je « montre comment je vis ». Je me suis trouvé obligé de le faire, pour que mon père garde la tête haute. Il n’a pas commencé à me parler », conclut Anie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici