Le voyage improbable du botteur de Vernon Hills Andre Szmyt vers le botteur de la NFL – Shaw Local

L’entraîneur de football de Vernon Hills, Bill Bellecomo, se souvient encore de l’après-midi où certains de ses joueurs de football lui ont envoyé une vidéo d’André Szmyt en train de frapper des paniers de 50 mètres.

Il se souvient aussi du texto qu’il a renvoyé : « Faites-le jouer. »

Szmyt, un joueur de football de longue date, a rejoint l’équipe de football de Vernon Hills pour une saison en tant que senior en 2016. Cette décision l’a finalement conduit à une place dans l’équipe de football de Syracuse, où il est devenu le meilleur botteur universitaire du pays, et maintenant une opportunité jouer pour les Bears de Chicago.

Les Bears ont signé Szmyt en tant que recrue d’agent libre non repêché dans les heures qui ont suivi la fin du repêchage. Pour Szmyt, il n’y a que 10 minutes de route entre la maison de ses parents et Halas Hall à Lake Forest.

« Si je n’allais pas être repêché, c’est là que je voulais aller », a récemment déclaré Szmyt à Shaw Local. « C’est l’équipe pour laquelle je veux jouer. Je suis tellement reconnaissant que cela ait fonctionné.

Szmyt a grandi en jouant l’attaquant sur le terrain de football. Il n’a jamais sérieusement envisagé de frapper un ballon de football jusqu’à sa première année, lorsqu’il a commencé à s’entraîner seul. L’été précédant sa dernière année, il est sorti pour l’équipe de football. Bellecomo ne prend aucun crédit.

« Nous n’avons pas joué avec lui », a déclaré Bellecomo. « Nous l’avons juste laissé faire son truc et ça a vraiment marché. »

Szmyt a demandé l’aide de Kohl’s Kicking, un centre d’entraînement privé basé au Wisconsin où se sont entraînés bon nombre des meilleurs botteurs du pays. Il était très motivé non seulement pour donner un bon coup de pied à son équipe à Vernon Hills, mais aussi pour en faire une opportunité universitaire.

Il est apparu assez rapidement que Szmyt pouvait frapper à un niveau élevé. Il a réussi un panier gagnant contre son rival Deerfield et a établi un record scolaire avec un panier réussi de 48 verges. Il a commencé à envoyer des e-mails aux entraîneurs universitaires au milieu de la saison 2016.

Bellecomo a parlé de Szmyt avec des entraîneurs universitaires dès qu’il le pouvait, et c’était honnête.

« Je vous le dis », disait Bellecomo aux entraîneurs des collèges. « Sa jambe et ce qu’il peut faire, c’est le meilleur que j’ai vu depuis longtemps dans ce domaine. »

Szmyt a affecté les matchs avec plus que ses buts sur le terrain. Vernon Hills avait une bonne défense cette saison-là. Avec Szmyt donnant des coups d’envoi à travers la zone des buts, ses touchés ont facilement épinglé l’adversaire à la ligne des 20 mètres, préparant bien les choses pour la défense. Il a également botté pendant cette saison.

Vernon Hills est allé 10-4 et a atteint le match de championnat d’État IHSA Classe 5A, où les Cougars ont perdu contre Peoria, 62-48, dans ce qui a été un match pour le titre mémorable et à haut score. Peoria menait, 40-35, à la mi-temps et c’était un match à une possession au quatrième quart.

André Szmyt Andre Szmyt pose avec le trophée après avoir remporté le prix Lou Groza pour avoir été le meilleur botteur du football universitaire au cours de la saison 2018. (John Bazemore/AP)

Szmyt a eu des conversations avec plusieurs écoles, mais a décidé de marcher à Syracuse. Il a porté une chemise rouge en 2017, puis a concouru et a remporté le poste de départ la saison suivante en tant que recrue en chemise rouge.

Ce qui s’est passé ensuite a balayé toutes les attentes. Szmyt a réalisé 30 de ses 34 tentatives de placement au cours de la saison 2018, un de moins que le record FBS de 31 marques. Il a récolté en moyenne 11,6 points par match pour son équipe, menant la nation. Sa saison lui a valu le prix Lou Groza en tant que meilleur botteur du pays.

« Les récompenses ne sont que le produit du travail que vous y avez consacré et du temps passé », a déclaré Szmyt. « Donc, je n’ai en quelque sorte réalisé ce que j’avais fait à l’université qu’il y a quelques semaines, après coup. Lorsque vous êtes dans le moment, vous êtes en quelque sorte submergé dedans et vous faites tout ce que vous pouvez pour faire des buts sur le terrain, aider l’équipe à gagner.

Szmyt a profité de sa saison supplémentaire de COVID-19 et a donné un coup de pied pendant cinq ans à Syracuse. Il a réussi 85 de ses 105 essais de placement (81%), frappant deux fois en carrière de 54 verges. Il devait atterrir avec une équipe de la NFL, et il n’y avait pas de meilleur ajustement qu’à Chicago.

Les Bears ont déjà un botteur établi à Cairo Santos. En trois saisons avec les Bears, Santos a réussi 77 des 85 essais de placement (91%). Son long était de 55 verges en 2020. Santos a établi un record de franchise avec 40 buts consécutifs sur le terrain au cours des saisons 2020 et 2021.

Santos a été incroyablement constant pour les Bears, bien qu’il ait manqué de manière inhabituelle cinq tentatives de points supplémentaires la saison dernière. Ce sera une bataille difficile si Szmyt veut renverser Santos, mais une petite compétition saine n’est jamais une mauvaise chose.

Le pouvoir de Szmyt pourrait rendre les choses intéressantes. Il a dit qu’il avait fait des buts sur le terrain à 63 ou 64 verges sur le terrain d’entraînement.

« Je pense que la confiance est super importante », a déclaré Szmyt. « Faites confiance au processus, faites confiance au travail que vous faites, faites confiance à vos coéquipiers, faites confiance à mes compétences. Ne pas en faire plus que ce qu’il est.

Depuis la saison pandémique en 2020, ranger un kicker supplémentaire dans l’équipe d’entraînement est devenu plus courant. Plusieurs équipes l’ont fait l’année dernière même si la NFL a éliminé les protocoles COVID-19. Les Bears ne l’ont pas fait, mais ils se sont également retrouvés à se démener pour trouver un botteur à court préavis lors de la semaine 4 lorsque Santos a dû manquer un match.

Donc, même si Szmyt ne fait pas partie de la liste des 53 joueurs du camp d’entraînement, il pourrait y avoir une place pour lui au Halas Hall.

« Il a tous les bons actifs incorporels et toutes les caractéristiques physiques dont il a besoin pour réussir », a déclaré Bellecomo. « C’est juste, maintenant, il a besoin de quelqu’un pour vraiment perfectionner ces compétences. Je pense qu’il peut passer à l’étape suivante au niveau supérieur.