Pour beaucoup d’entre nous, l’annulation de vacances est devenue trop familière. Mais alors que les gens commencent à se faire vacciner contre Covid-19, la perspective de faire un voyage ressemble un peu moins à une chimère. Certes, il faudra un certain temps avant que les vaccins ne soient largement disponibles (et même dans ce cas, nous devrons continuer certaines pratiques pour arrêter la propagation du virus). Cependant, le simple fait de penser à une future escapade peut rapporter des avantages surprenants. « L’anticipation est une source de plaisir si précieuse, » a déclaré Elizabeth Dunn, professeure au Département de psychologie de l’Université de la Colombie-Britannique, qui a étudié l’anticipation et le bonheur. J’ai parlé pour la première fois avec le Dr Dunn il y a plus de dix ans lorsque j’ai écrit sur les dépenses et le bonheur sur les talons de la Grande récession. Récemment, je l’ai rappelée pour parler de voyage et de l’art de l’anticipation face à la pandémie. Le résultat?

Conseils pratiques des sciences sociales pour cultiver l’anticipation, quel type de voyage entreprendre si vous voulez maximiser le bonheur après la pandémie (la réponse n’est peut-être pas ce que vous pensez), pourquoi le moment est peut-être excellent pour planifier et comment discuter de vos futures aventures peut aider les autres qui se sentent isolés. Le bonheur réinitialisé: vous n’avez pas à aller loin Lorsque nous recommencerons à voyager après des mois passés à la maison, nous connaîtrons probablement ce que le Dr Dunn a appelé une «réinitialisation du bonheur» – dont le résultat peut être que même des vacances modestes et moins coûteuses nous procureront un plaisir extrême. «Vous pouvez faire quelque chose d’assez simple et ça va être fantastique», dit-elle. C’est particulièrement une bonne nouvelle pour les légions de voyageurs dont les revenus ont été touchés par la pandémie. La théorie qui explique pourquoi un voyage plus discret peut être une stratégie intelligente est qu’à un moment donné (plus rapidement que vous ne le pensez), vous vous habituerez à nouveau aux vacances.

«Plus les gens voyagent, moins ils sont susceptibles de savourer chaque voyage», ont écrit le Dr Dunn et Michael Norton, professeur Harold M. Brierley en administration des affaires à la Harvard Business School et membre du Behavioral Insights Group de Harvard, dans «L’argent heureux: la science des dépenses plus heureuses. » Le Dr Dunn a participé à des études portant sur la notion selon laquelle «une abondance d’expériences de vie souhaitables peut saper la capacité des gens à savourer des plaisirs plus simples». Dans l’article qui en résulte, publié dans Bulletin de la personnalité et de la psychologie sociale en 2015, le Dr Dunn et ses collègues auteurs ont écrit que «être un voyageur du monde – ou simplement se sentir comme tel – peut saper notre propension à savourer des visites vers des destinations agréables mais inhabituelles.