Le voyage émotionnel d’Iyabo Ojo alors que Priscilla trouve l’amour en Tanzanie

L’actrice Iyabo Ojo rayonne de joie après les fiançailles de sa fille unique, Priscilla, avec le chanteur tanzanien Juma Mkambala, alias Jux.

Dans une publication Instagram au cours de la semaine, Ojo a exprimé sa profonde gratitude envers Priscilla, la célébrant comme une fille merveilleuse et proclamant qu’elle récoltait déjà les fruits de la maternité. Dans la vidéo, Ojo a déclaré : « Merci pour tout. Je mange déjà les fruits d’avoir un enfant. Tout le monde devrait me rejoindre et être reconnaissant. Merci d’avoir ramené un bon mari à la maison et de m’avoir rendu heureux.

La fière maman ne s’est pas arrêtée là. Elle appréciait également sa (fille) pour avoir terminé ses études à temps et pour avoir été forte face aux obstacles de la vie. Elle a en outre déclaré que ceux qui leur souhaitent du mal finiraient par faire face à leurs propres malheurs.

Ce n’est pas la première fois qu’Ojo partage son enthousiasme face aux fiançailles de Priscilla. Le 8 septembre 2024, elle a ravi les fans avec des vidéos montrant Priscilla profitant de bons moments avec la mère et la famille de Jux. Elle a pris le temps d’exprimer une gratitude particulière à la famille pour avoir accueilli et aimé sa fille, ajoutant qu’elle était prête à également accueillir chaleureusement la famille à chaque fois qu’elle se rendrait au Nigeria. Elle a écrit : « La famille Ojo exprime sa plus sincère gratitude à Mama Jux et à toute la famille Mkambala pour avoir embrassé notre incroyable fille avec tant de chaleur et d’acceptation. »

Dans d’autres messages, elle a fait allusion à son empressement à assumer son rôle de nouvelle belle-mère.

De plus, lorsque le couple s’est rendu au domicile d’Ojo, celui-ci a été reçu de manière dramatique. Ojo a accueilli Jux chaleureusement chez eux, mais le point culminant du moment a été lorsqu’Ojo a posé un morceau de tissu sur le sol sur lequel Jux pouvait marcher dans le but de signifier respect et acceptation.