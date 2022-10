Le voyage emblématique de Laal Singh Chaddha devant le Fort Rouge et le pont de Howrah retracé dans le fil Twitter

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan fait l’objet d’une controverse sur Internet, avec des mois de tempête de boycott sur Twitter entourant le film. Bien que le film ait échoué au box-office, sa chute Netflix a suscité une réponse beaucoup plus chaleureuse de la part du public. Maintenant, une séquence intéressante du film, mettant également en vedette Kareena Kapoor Khan, a attiré l’attention des utilisateurs de Twitter. La chanson Tur Kalleyan est un montage émotionnel de Laal Singh Chaddha traversant un paysage indien changeant, et un utilisateur de Twitter a tracé son chemin le long de celui-ci.

De Fort Aguada à Candolim, Goa, au pont Howrah de Kolkata et au Fort Rouge de Delhi, le fil partagé par l’utilisateur de Twitter Vikram montre les points de repère du voyage tentaculaire de Laal Singh Chaddha à la Forrest Gump.

Centre de la Terre Jatayu, Chadayamangalam, Kerala pic.twitter.com/EHzm4bpW8F — Vikram (@vikramshah1991) 9 octobre 2022

Parc du Bouddha, Ravangla, Sikkim pic.twitter.com/SFclE3ZfL6 — Vikram (@vikramshah1991) 9 octobre 2022

Jardins de thé de Munnar, Kerala pic.twitter.com/NLkbUcjjqy — Vikram (@vikramshah1991) 9 octobre 2022

Porte de Kinnaur, Himachal (J’ai regardé celui-ci) pic.twitter.com/uQhpR87JmL — Vikram (@vikramshah1991) 9 octobre 2022

Après une sortie en salles le 11 août 2022, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan est maintenant sorti sur Netflix. La comédie dramatique romantique, mettant également en vedette Kareena Kapoor Khan et Ahmad Ibn Umar, a été réalisée par Advait Chandan et est un prétendu remake du film classique hollywoodien Forrest Gump de 1994. La sortie OTT, étonnamment, a donné au film de bonnes critiques.

“CHEF-D’OEUVRE. Film le plus sous-estimé de cette génération. Histoire, jeu d’écran, réalisation, jeu d’acteur, chansons, musique, tout est de premier ordre. Une fois dans une génération, un film touchant au cœur », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Un Laal sobre et sobre interprété par Aamir tout en tenant toujours son enfant, regarde l’innocence et l’émerveillement. Je ne sais pas pourquoi, d’un point de vue créatif, on a pensé qu’il était sage de suivre la voie animée pendant la majeure partie du film, mais je chérirai toujours la dernière heure de #LaalSinghChaddha.

Le film, qui avait un budget d’environ Rs 180 crore, a eu les résultats au box-office les plus bas d’Aamir en près d’une décennie. Aamir Khan avait précédemment déclaré que le film serait disponible sur un service de streaming six mois après son ouverture dans les salles, mais contrairement à son affirmation, le film est sorti en seulement deux mois.

