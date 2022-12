Le voyage éclipsé de William et Kate aux États-Unis se terminera par la réunion de Biden et la cérémonie de remise du prix Earthshot parsemée d’étoiles | Nouvelles du Royaume-Uni

Le prince William sera accueilli par le président Biden le dernier jour de son voyage à Boston.

Le prince et la princesse de Galles sont dans la ville du nord-est pour annoncer les gagnants du Prix ​​Earthshot.

La visite de trois jours du couple a été éclipsée par la Ligne de course de Buckingham Palaceet la sortie surprise de Bande-annonce Netflix de Harry et Meghan.

Les deux événements ont éclipsé les engagements de William et Kate, qui sont aux États-Unis pour leur première visite à l’étranger depuis la mort de la reine.

La princesse de Galles passe du temps à l’Université de Harvard.

Elle visitera le centre de renommée mondiale sur l’enfant en développement dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l’importance des soins à la petite enfance.

Des sources proches de la princesse ont déclaré qu’elle était “passionnée” par le sujet et espérait rendre visite à des chercheurs de Harvard depuis un certain temps.

La visite du couple a jusqu’à présent été éclipsée par d’autres événements



Hier = hier, la famille royale a visité Roca – une organisation qui aide les jeunes à haut risque



Dans une autre partie de la ville, le prince William visitera la bibliothèque présidentielle John F Kennedy, où il sera officiellement accueilli par le président Biden.

Il se verra confier une visite du musée par Caroline Kennedy, la fille de JFK.

William découvrirez le prix Moonshot du président Kennedy, qui a mis l’Amérique au défi d’envoyer un homme sur la lune. C’est aussi la source d’inspiration pour le prix environnemental Earthshot du prince.

La journée se terminera par la cérémonie Earthshot parsemée d’étoiles, où cinq gagnants remporteront des prix d’un million de livres sterling pour les aider à poursuivre leur travail dans la lutte contre la crise climatique.

Billie Eilish sera la tête d’affiche du divertissement lors de la cérémonie Earthshot



Cette année il y a deux finalistes britanniquesdont Notpla, qui fabrique une alternative à base d’algues aux emballages en plastique, et Low Carbon Materials, une entreprise travaillant sur des matériaux de construction respectueux de l’environnement.

Chanteuse Billie Eilish sera la tête d’affiche du divertissement lors de la cérémonie, avec Annie Lennox et Ellie Goulding apparaissant également.

La visite de la famille royale en Amérique ne s’est pas déroulée comme prévu. On espérait que le voyage aiderait à promouvoir positivement la famille royale sur la scène mondiale.

C’est maintenant le dernier jour de William et Kate en Amérique et une dernière chance de présenter les causes qui leur tiennent à cœur.