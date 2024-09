Le voyage du roi en Australie sera le plus important depuis son diagnostic de cancer

Après l’étape australienne du voyage, le roi et la reine se rendront aux Samoa pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.

Du 18 au 26 octobre, il comprendra un examen de la flotte navale australienne dans le port de Sydney ainsi que des réunions avec des dirigeants politiques et deux experts primés en matière de cancer.

Cette visite sera le plus grand voyage à l’étranger du roi depuis qu’il a commencé son traitement contre le cancer en février.

Le roi Charles III et la reine Camilla dégusteront un barbecue traditionnel, ainsi que des cérémonies plus formelles, lors de leur visite en Australie le mois prochain.

Le roi suit toujours un traitement contre le cancer et les événements seront organisés en fonction de son état de santé. Une visite d’accompagnement en Nouvelle-Zélande, qui avait été envisagée, n’a pas eu lieu sur avis médical.

Depuis son diagnostic, le seul voyage international du roi a été en France pour les commémorations du Débarquement en juin.

Ce voyage australien, le premier de son règne dans l’un des royaumes du Commonwealth dont il est chef d’Etat, sera beaucoup plus étoffé, avec un long vol et un programme d’engagements à Sydney et Canberra.

La visite royale pourrait susciter de nouvelles questions sur l’avenir de la monarchie en Australie et sur le débat autour de la question de savoir si le pays devrait devenir une république.

À son arrivée, le roi sera officiellement accueilli par le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Parmi les thèmes du voyage du Roi figureront des projets sur la protection de l’environnement et l’impact du changement climatique.

Il rencontrera deux experts primés dans le traitement du mélanome, Georgina Long et Richard Scolyer, l’Australie ayant l’un des taux de cancer de la peau les plus élevés au monde.

Lors d’un barbecue près de Sydney, les visiteurs royaux pourront déguster des plats locaux et rencontrer un large éventail de représentants de la communauté.

La reine, quant à elle, visitera des projets visant à soutenir l’alphabétisation et à lutter contre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes.

Le voyage en Australie sera suivi par la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Samoa, à laquelle le roi semblait déterminé à assister.

Le roi a passé une grande partie de l’été en Écosse, notamment pour célébrer le deuxième anniversaire du début de son règne ce week-end.

La semaine dernière, des nouvelles plus positives ont été publiées concernant la santé du roi, des sources royales affirmant qu’il « se dirigeait vers une trajectoire très positive ».

La reine Camilla a également décrit le roi comme « se portant très bien » lors de sa visite dans un hôpital de Bath.