Le voyage du pugiliste indien Nishant Dev vers le bronze aux championnats du monde

Nishant Dev avait organisé un spectacle vaillant lors de ses débuts internationaux au Championnat du monde 2021, qui lui avait valu les applaudissements de tout le monde, mais il était découragé de rater une médaille d’un cheveu.

En plus de cela, il souffrait d’une fracture du nez et souffrait également de douleurs aiguës à l’épaule.

A LIRE AUSSI| ‘Mere Karam Mere Paas Hai’: L’ascension du médaillé de bronze des championnats du monde de boxe Deepak Bhoria

Le jeune était cependant déterminé à faire ses preuves et à remporter une médaille aux Championnats du monde. Il a réussi l’exploit en remportant le bronze des poids moyens légers (71 kg) à Tachkent vendredi.

La médaille témoigne de l’attitude inflexible de Nishant alors que le joueur de 22 ans a enduré quelques années difficiles pour arriver ici.

« Il ne nous a jamais montré qu’il était triste après avoir perdu la médaille des Championnats du monde la dernière fois. Il était toujours positif », a déclaré le père de Nishant, Pawan, à PTI.

« Il s’est cassé le nez aux Championnats du monde et il avait aussi mal à l’épaule. Quand il a rejoint le camp de Patiala, la douleur a augmenté. »

En faisant vérifier son épaule, Nishant a découvert que la douleur était due à une ancienne blessure. Quand il avait neuf ans, Nishant était tombé dans les escaliers. Une tige a été insérée dans son épaule à l’époque. Plus de 10 ans plus tard, la tige avait été infectée.

« Il souffrait beaucoup, alors il s’est fait opérer et Nishant a dû se reposer pendant plus de neuf mois. »

Même pendant sa période de rééducation, le jeune pugiliste n’a jamais fait part à ses parents des doutes et des insécurités qui lui traversaient l’esprit. Il a travaillé tranquillement sur sa force, sa puissance et son conditionnement. Après seulement quelques mois d’entraînement, il a défendu son titre de champion national plus tôt cette année.

« Cette période entre les deux championnats du monde a été très dure pour lui. Mais il n’a jamais accepté la défaite, il a toujours regardé le bon côté des choses. Il nous disait toujours que je devais récupérer rapidement pour pouvoir gagner à nouveau », a déclaré Pawan.

Né à Karnal d’un père Zamindar et d’une mère au foyer, Nishant aimait participer à divers événements sportifs dans son enfance.

« Il avait l’habitude de participer à tous les jeux à l’école, 100m, 200m et patinage. Une fois, il participait à une compétition de patinage et une des roues de son patin s’est détachée juste avant la course. Mais il s’en fichait et gagnait la course.

« Il n’a jamais manqué de confiance, il a toujours eu une pensée claire. Il fait tout ce qu’il faut pour atteindre son objectif », a rappelé Pawan.

Nishant a été exposé à la boxe à un âge précoce car son oncle maternel était un boxeur professionnel en Allemagne. Mais c’est après avoir vu Manoj Kumar remporter la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi qu’il a décidé de se lancer sérieusement dans la boxe.

«Sa maman (oncle) a fait de la boxe professionnelle en Allemagne. Je voulais qu’il joue au tennis sur gazon, mais en 2010, lorsque la médaille d’or de Manoj Kumar est arrivée, il nous a dit que je voulais faire de la boxe ».

A LIRE AUSSI| L’Association olympique indienne interdit aux officiels sortants de la WFI d’entreprendre les activités administratives des fédérations

Nishant a commencé à s’entraîner au stade Karan sous la direction de l’entraîneur Surender Chauhan.

« Pour l’entraînement, c’était lui qui me réveillait. On faisait la queue au stade à 5 heures du matin. Il revenait à 7 h 30, prenait un bain et courait à l’école. Et puis après le déjeuner, nous nous précipitions pour l’entraînement. »

Aux Mondiaux en cours, il a réalisé une performance impressionnante. Nishant a été implacable dans son attaque, ce qui l’a aidé à battre le médaillé de bronze des Championnats du monde 2021, Sarkhan Aliyev, d’Azerbaïdjan, au premier tour.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)