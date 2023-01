Le voyage du pape en Afrique met en lumière les conflits et l’avenir de l’Église

Commentez cette histoire Commenter

CITÉ DU VATICAN – Le pape François entame mardi une visite de six jours au Congo et au Soudan du Sud, dans le but d’apporter un message de paix à deux pays déchirés par la pauvreté, les conflits et ce que François a appelé une “mentalité colonialiste” persistante qui considère toujours l’Afrique mûre pour l’exploitation. Les groupes d’aide espèrent que le voyage de Francis mettra en lumière deux des conflits oubliés du monde et ravivera l’attention internationale sur certaines des pires crises humanitaires en Afrique, au milieu de la lassitude des donateurs et des nouvelles priorités d’aide en Ukraine.

Mais le voyage de François le mettra aussi face à face avec l’avenir de l’Église catholique : l’Afrique est l’un des seuls endroits au monde où le troupeau catholique croît, tant en termes de fidèles pratiquants que de nouvelles vocations à la sacerdoce et vie religieuse.

Cela rend son voyage, son cinquième sur le continent africain au cours de ses 10 ans de pontificat, d’autant plus important que François cherche à laisser sa marque sur la refonte de l’église en tant qu ‘«hôpital de campagne pour les âmes blessées» où tous sont les bienvenus et les pauvres ont une place de choix particulière.

“Oui, l’Afrique est en ébullition et souffre également de l’invasion des exploiteurs”, a déclaré Francis à l’Associated Press dans une interview la semaine dernière. Mais il a dit que l’église peut aussi apprendre du continent et de ses habitants.

“Nous devons écouter leur culture : dialoguer, apprendre, parler, promouvoir”, a déclaré François, suggérant que son message serait différent du ton de réprimande que saint Jean-Paul II a utilisé en 1980 et 1985 lorsqu’il a rappelé aux prêtres et évêques congolais la doivent s’en tenir à leurs vœux de célibat.

Le Congo, première étape de François, se distingue comme le pays africain avec la plupart des catholiques haut la main : la moitié de ses 105 millions d’habitants est catholique, le pays compte plus de 6 000 prêtres, 10 000 religieuses et plus de 4 000 séminaristes – 3,6 % du total mondial de jeunes gens qui étudient pour le sacerdoce.

Les fidèles congolais affluaient à Kinshasa pour l’événement principal de François, une messe mercredi à l’aéroport de Ndolo qui devrait attirer jusqu’à 2 millions de personnes dans l’un des plus grands rassemblements du genre au Congo et l’une des plus grandes messes de François de tous les temps.

“Il y a des gens qui ont affrété des avions pour venir ici parce qu’il y en avait tellement !” s’est émerveillée Inniance Mukania, qui s’est rendue à Kinshasa depuis le diocèse de Kolwezi au sud du Congo.

A la veille de la visite du pape, le président Félix Tshisekedi a rencontré des diplomates étrangers à Kinshasa et leur a dit que cette visite était un signe de solidarité “notamment avec les populations meurtries de l’Est du pays, en proie à des actes de violence et d’intolérance que vous sont témoins.

Jesus-Noel Sheke, coordinateur technique du comité d’organisation de la visite papale, a déclaré que presque tout était prêt à Ndolo, où les organisateurs ont prévu 22 écrans géants pour diffuser le service en direct.

“Il ne reste que quelques décorations”, a-t-il déclaré aux journalistes au sujet des préparatifs du week-end. “Ils seront faits la veille.”

Le voyage était initialement prévu pour juillet, mais a été reporté en raison des problèmes de genou de Francis. Il était également censé avoir inclus une escale à Goma, dans l’est du Congo, mais la région environnante du Nord-Kivu a été en proie à d’intenses combats entre les troupes gouvernementales et le groupe rebelle M23, ainsi qu’à des attaques de militants liés au groupe État islamique.

Les combats ont déplacé quelque 5,7 millions de personnes, dont un cinquième l’an dernier seulement, selon le Programme alimentaire mondial.

Au lieu de cela, François rencontrera une délégation de personnes de l’Est qui se rendra à Kinshasa pour une rencontre privée à l’ambassade du Vatican. Le plan les appelle à participer à une cérémonie s’engageant conjointement à pardonner à leurs agresseurs.

Alors que les habitants de Goma étaient attristés que François ne se rende pas dans l’Est, “nous espérons qu’avec cette visite le pape pourra apporter un message de paix au peuple congolais qui en a besoin”, a déclaré Providence Bireke, une habitante de Goma. directeur chez AVSI, un groupe d’aide italien actif dans la région.

La deuxième étape du voyage de Francis l’amènera au Soudan du Sud, le pays le plus jeune du monde où la poursuite des combats a entravé la mise en œuvre d’un accord de paix de 2018 pour mettre fin à une guerre civile. François a exprimé pour la première fois son espoir de visiter le pays à majorité chrétienne en 2017, mais des problèmes de sécurité ont empêché une visite et n’ont fait qu’aggraver une crise humanitaire qui a déplacé plus de 2 millions de personnes.

L’escale au Soudan du Sud marque également une nouveauté dans l’histoire du voyage papal, en ce que François sera rejoint sur le terrain par l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, et le modérateur de l’Église d’Écosse, le Rt. Le révérend Iain Greenshields.

L’objectif de la visite tripartite est de montrer un engagement chrétien uni pour aider le Soudan du Sud à progresser dans la mise en œuvre de l’accord de 2018. François a présidé une initiative conjointe similaire en 2019 au Vatican lorsqu’il s’est mis à genoux et a embrassé les pieds des dirigeants rivaux du Soudan du Sud, les suppliant de faire la paix.

Depuis lors, les progrès dans la mise en œuvre de l’accord – en particulier la création d’une armée unifiée composée de forces gouvernementales et de combattants de l’opposition – ont été “douloureusement lents”, a déclaré Paolo Impagliazzo de la communauté de Sant’Egidio, qui a lancé une initiative visant à amener les groupes qui n’a pas signé l’accord de 2018 dans le processus.

“La visite apportera de l’espoir au peuple”, a déclaré Impagliazzo dans une interview à Rome. “Et je crois que la visite renforcera les églises – l’église anglicane, l’église catholique, l’église locale – qui jouent un rôle essentiel dans l’instauration de la paix et du dialogue au Soudan du Sud.”

Un domaine particulièrement préoccupant reste la disponibilité généralisée d’armes à feu parmi la population civile, ce qui a conduit à la poursuite des combats dans certaines régions alors que les éleveurs de bétail cherchent plus de terres ou que les chefs de faction cherchent à gagner plus de territoire, a-t-il déclaré.

Le Small Arms Survey a estimé en 2017 qu’il y avait environ 1,2 million d’armes à feu en possession de civils sud-soudanais, soit 1 pour 10 personnes. L’estimation était considérée comme faible et dérisoire par rapport au nombre d’armes à feu par habitant en Europe ou aux États-Unis, mais reste un problème en suspens qui “n’ira pas de l’avant tant que nous n’aurons pas la possibilité d’avoir une armée unifiée”, a déclaré Impagliazzo.

Francis dénonce depuis longtemps l’industrie de l’armement, qualifiant les trafiquants de “marchands de la mort”. Dans l’interview de l’AP, il a répété sa condamnation.

“Le monde est obsédé par le fait d’avoir des armes”, a déclaré Francis. “Au lieu de faire l’effort de nous aider à vivre, nous faisons l’effort de nous aider à tuer.”