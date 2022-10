Le voyage du pape à Bahreïn mêle sensibilisation musulmane et ministère catholique

ROME (AP) – Le prochain voyage du pape François à Bahreïn associe trois de ses principales priorités en tant que pape: servir une petite communauté catholique, promouvoir le dialogue avec le monde musulman et favoriser les relations avec d’autres communautés chrétiennes, selon les détails publiés jeudi par le Vatican .

La visite du 3 au 6 novembre marquera le deuxième voyage de François dans le Golfe, son deuxième dans un pays à majorité musulmane en autant de mois et son deuxième à participer à un rassemblement interreligieux parrainé par quelqu’un d’autre que le Vatican pour promouvoir le dialogue entre les peuples de confessions différentes.

Tout comme il l’a fait au Kazakhstan le mois dernier, lorsque François a participé à une conférence de paix interconfessionnelle, le pape de 85 ans est sur le point de clore le Forum de Bahreïn pour le dialogue : Est et Ouest pour la coexistence humaine.

Ce faisant, il deviendra le premier pape à se rendre à Bahreïn. La visite historique de François à Abou Dhabi en 2019 a fait de lui le premier pape à visiter la péninsule arabique.

En marge de la conférence, François prévoit de rencontrer à nouveau le cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, siège de l’enseignement sunnite au Caire, ainsi que le conseil des anciens musulmans.

En 2019, François et al-Tayeb ont signé un document à Abou Dhabi engageant la coopération catholique-musulmane à œuvrer pour la paix, un pacte approuvé par le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al-Khalifa ainsi que d’autres dirigeants musulmans.

Selon l’itinéraire du voyage à Bahreïn, François présiderait également un service de prière œcuménique dans la ville désertique d’Awali et s’occuperait à plusieurs reprises de la petite communauté catholique du pays.

Bahreïn abrite la première église catholique du Golfe, l’église du Sacré-Cœur située dans la capitale Manama, ainsi que sa plus grande, la cathédrale Notre-Dame d’Arabie, qui a ouvert ses portes l’année dernière à Awali.

Francis a reconnu que voyager est difficile pour lui maintenant qu’il utilise un fauteuil roulant et une canne pour se déplacer en raison de ligaments du genou tendus.

Mais il a poursuivi les voyages à l’étranger qui impliquent relativement peu de déplacements et où il peut promouvoir son initiative “Fraternité humaine”, voyant dans le dialogue et les occasions de rencontre un moyen de favoriser la compréhension même en temps de conflit et de guerre.

___

Suivez la couverture du pape François par AP sur https://apnews.com/hub/pope-francis

The Associated Press