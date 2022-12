Le voyage du maire Eric Adams au Qatar était un peu mystérieux

“Il y a un petit groupe de personnes dont nous allons nous occuper”, a-t-il déclaré.

M. Adams a une passion pour les voyages – il s’est rendu au Ghana et à Monaco l’année dernière – et a été critiqué pour ses voyages antérieurs en Chine, en Turquie et en Azerbaïdjan alors qu’il occupait une fonction publique locale.

De nombreux commentaires sur les publications de M. Adams sur les réseaux sociaux étaient sceptiques quant à la nécessité du voyage, remettant en question son zèle pour les «avantages du maire» et l’exhortant à rentrer chez lui pour s’occuper des nombreux défis urgents de New York.

Doug Muzzio, professeur d’affaires publiques au Baruch College, a déclaré que le voyage faisait partie des efforts de M. Adams pour brandir son image.

“Cela semblait être un voyage d’ego, que le maire de New York, la plus grande ville des États-Unis, la plus grande ville du monde, se rende au premier événement sportif de l’époque”, a-t-il déclaré.

Au Qatar, M. Adams a également assisté à un match entre le Portugal et la Corée et devait rencontrer des «dirigeants de la Coupe du monde» et des représentants de la Qatar Investment Authority, le fonds de richesse du pays qui est alimenté par ses bénéfices du gaz naturel, selon son public. programme. M. Adams prévoyait également de visiter un musée au Qatar, mais la visite a été annulée de manière inattendue.

Le maire prévoyait de voyager avec Joel Eisdorfer, un conseiller principal spécialisé dans la sensibilisation des juifs, et un détachement de la police. Bruce Revman, directeur général des partenariats et des sports chez NYC & Company, était également au Qatar en préparation de la Coupe du monde dans le New Jersey.

La région de New York et du New Jersey sera l’un des 16 sites nord-américains à accueillir la Coupe du monde 2026. Le bureau de M. Adams a déclaré que la FIFA et le Qatar avaient invité des responsables de ces endroits à la Coupe du monde de cette année, bien que M. Adams ait peut-être été le seul maire américain représentant une ville hôte de la Coupe du monde 2026 à avoir personnellement assisté à l’événement de cette année.