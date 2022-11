Le voyage d’Olaf Scholz en Chine pourrait répéter les erreurs de l’Allemagne avec Poutine, craignent les critiques

Commentez cette histoire Commentaire

BERLIN – Le chancelier allemand Olaf Scholz doit se rendre à Pékin vendredi, devenant le premier dirigeant du Groupe des Sept à se rendre depuis le début de la pandémie, mais des alliés en Allemagne, en Europe et aux États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes quant à sa capacité à fournir un message clair et cohérent sur la position de son pays et de l’Occident au sens large.

Scholz voyagera aux côtés d’une délégation de chefs d’entreprise, et l’accent économique semble inquiétant pour certains observateurs – un peu trop similaire à l’approche mercantiliste de l’ancienne chancelière Angela Merkel en matière de politique étrangère, qui a cimenté la dépendance de l’Allemagne à l’énergie russe bon marché et laissé Berlin douloureusement exposée lorsque les relations avec Moscou se sont détériorées pendant la guerre en Ukraine.

Il existe désormais un large consensus en Europe sur la nécessité de repenser les relations avec la Chine. Mais certains alliés disent que Scholz semble être en décalage. Le plus alarmant, disent-ils, était sa volonté d’autoriser la vente d’une participation dans un terminal portuaire allemand à une entreprise chinoise, malgré les avertissements des services de renseignement allemands et l’opposition furieuse au sein de son cabinet. Scholz est également sur le point d’autoriser une prise de contrôle chinoise d’une société allemande de micropuces.

Xi présente la Chine comme un “nouveau choix” pour l’humanité alors qu’il se prépare pour le prochain mandat

« Il y a un petit choc à travers le continent. Et cela sert l’intérêt de la Chine à diviser l’Europe », a déclaré Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund des États-Unis.

“Il y a aussi des inquiétudes à Washington”, a-t-elle déclaré. “Les États-Unis ont le sentiment que c’est un moment où nous devons tous être alignés.”

Scholz a vanté un zeitenwende, ou «tournant», dans la politique étrangère et de défense allemande depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a déclaré que l’invasion, ainsi que les changements en Chine elle-même, ont forcé un changement fondamental dans la stratégie du gouvernement allemand envers Pékin. Il est cependant connu comme un leader prudent. Et avec une récession imminente, il ne semble pas désireux de perturber radicalement les relations de l’Allemagne avec son plus grand partenaire commercial.

Écrivant mercredi dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, la chancelière a rejeté la notion de “découplage” de la Chine et a plutôt parlé d’éliminer les “dépendances à risque”. Il a déclaré qu’il avait l’intention de faire pression sur le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang sur la réciprocité dans des domaines tels que l’accès au marché et la protection de la propriété intellectuelle.

Bien que le gouvernement allemand ait déclaré que les restrictions sur les coronavirus rendraient difficile la tenue de réunions avec des militants et des ONG qui sont habituelles pour les dirigeants européens lors de tels voyages, Scholz s’est engagé à ne pas “ignorer les controverses”, y compris “le respect des libertés civiles et politiques et les droits des minorités ethniques”. minorités », les menaces de la Chine envers Taïwan et son soutien tacite à l’agression russe en Ukraine.

Sous Xi, la Chine est devenue plus autoritaire chez elle et plus affirmée sur la scène mondiale. Il a mené une répression brutale contre les Ouïghours et d’autres minorités turques, écrasé la dissidence à Hong Kong et brandi le spectre de la force militaire pour prendre le contrôle de Taïwan.

Les détracteurs de Scholz ont remis en question le message d’approbation que pourrait véhiculer un voyage à Pékin dans la foulée de la nomination de Xi à un troisième mandat, assurant sa position de dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong.

Le Parti communiste chinois donne à Xi une règle sans fin pour faire fléchir le pouvoir

En Allemagne, permettre au géant chinois du transport maritime Cosco d’acquérir une participation dans un terminal portuaire de la ville de Hambourg, dans le nord du pays, semblait être un autre “cadeau pour la Chine pour créer une atmosphère décente”, a déclaré Roderich Kiesewetter, un démocrate-chrétien au Parlement des affaires étrangères. Comité.

Le mois dernier, six ministères du gouvernement allemand ont exprimé des objections à l’accord portuaire. Les chefs du renseignement allemands ont également émis des avertissements publics sévères sur les dangers des investissements chinois dans les infrastructures et les entreprises du pays. “La Russie est la tempête, mais la Chine est le changement climatique”, a déclaré le chef du renseignement intérieur, Thomas Haldenwang. Bruno Kahl, de l’équivalent allemand de la CIA, a ajouté que les services de sécurité étaient « très très critiques » sur la vente d’infrastructures importantes à la Chine.

En fin de compte, Scholz – qui est également un ancien maire de Hambourg – a fait passer un compromis qui a permis à Cosco d’acheter une participation réduite de 25 %, au lieu des 35 % précédemment prévus, ce qui aurait représenté une minorité de blocage.

Un haut responsable du département d’État a déclaré mercredi au Washington Post que le compromis faisait suite à un engagement concerté des responsables américains à Berlin.

“L’ambassade a été très claire sur le fait que nous avons fortement suggéré qu’il n’y ait pas d’intérêt majoritaire de la Chine, et, comme vous le voyez, lorsqu’ils ont ajusté l’accord, il n’y en a pas”, a déclaré le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter. pourparlers diplomatiques délicats.

Le responsable a noté que les parties prenantes majoritaires “restent la ville de Hambourg et restent le port lui-même, ce qui est important pour les normes que nous essayons d’établir entre tous les pays du G-7 et pour le monde”.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu avec colère jeudi à la suggestion selon laquelle les États-Unis avaient joué un rôle dans l’accord.

« La coopération pragmatique entre la Chine et l’Allemagne est l’affaire des deux pays souverains ; les États-Unis ne devraient pas l’attaquer sans raison et n’ont pas le droit de s’ingérer et d’intervenir », a déclaré le porte-parole Zhao Lijian aux journalistes à Pékin.

Le compromis a également suscité un mécontentement généralisé en Allemagne. Le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères ont tous deux écrit des lettres de protestation, selon Der Spiegel. L’acquisition “étend de manière disproportionnée l’influence stratégique de la Chine sur les infrastructures de transport allemandes et européennes et la dépendance de l’Allemagne vis-à-vis de la Chine”, a écrit la secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, Susanne Baumann, au chef de cabinet de Scholz.

Un deuxième responsable américain a suggéré que la vente du port “confirme que Scholz et son équipe n’ont vraiment rien appris de la Russie-Ukraine”. Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré que les arguments sur les risques ressemblaient à une “répétition” des débats sur Nord Stream 2, le gazoduc russe controversé que les responsables allemands ont pendant des années qualifié de purement affaire commerciale privée.

Le rachat potentiel de la société de micropuces Elmos basée à Dortmund, en Allemagne, par une filiale à 100% du chinois Sai Microelectronics intervient alors que les États-Unis s’apprêtent à couper la Chine des technologies de pointe par le biais de contrôles à l’exportation.

Le gouvernement allemand a fait valoir que la technologie utilisée par Elmos est obsolète, mais la décision va toujours à l’encontre des avertissements exprès des services de renseignement allemands, a rapporté le journal Handlesblatt.

Collectivement, les actions ont contribué à un sentiment de perplexité et de frustration face au leadership allemand de la part de partenaires tels que les États-Unis et d’autres membres de l’Union européenne, qui aimeraient voir plus de coordination de Berlin.

“Il est très important que le comportement des États membres envers la Chine… change d’une manière plus coordonnée qu’individuelle, comme la Chine le souhaite évidemment”, a déclaré lundi le chef du commerce de l’UE, Thierry Breton, dans une interview à Reuters.

Scholz soutient qu’il a coordonné son voyage en Chine avec l’UE, la France et les États-Unis. “Quand je voyage à Pékin en tant que chancelier allemand, je le fais aussi en tant qu’Européen”, a-t-il écrit dans son éditorial de mercredi. « Ne pas parler au nom de toute l’Europe, ce serait faux et présomptueux. Mais parce que la politique chinoise allemande ne peut réussir qu’en s’inscrivant dans une politique chinoise européenne.

Le journal français Le Monde a rapporté que le président Emmanuel Macron avait proposé d’aller avec Scholz en Chine, tout comme Macron et Merkel ont accueilli conjointement Xi en 2019. Mais le gouvernement français avait demandé un voyage ultérieur à Pékin, pour éviter une approbation perçue de la nouvelle consolidation du pouvoir de Xi. , a rapporté Politico. Scholz semble avoir refusé Macron.

La visite intervient également juste avant le sommet du Groupe des 20 de ce mois-ci à Bali, en Indonésie, où les responsables américains se préparent à une éventuelle rencontre entre Xi et Biden – et tentent puissamment de signaler que l’Europe, les États-Unis et d’autres alliés sont unis dans le face à la guerre russe.

Le responsable du département d’État a déclaré que l’explication de Scholz sur son voyage en Chine était conforme aux préférences américaines, mais que Washington suivrait avec un vif intérêt.

“Ce qui est important pour nous, c’est qu’il envoie des messages forts sur toutes les choses que nous avons collectivement été disposés à faire si la Chine s’engageait, mais qui ont été préoccupés par les comportements coercitifs et autres de la Chine”, a déclaré le responsable.

En avril dernier, lorsque de hauts responsables chinois et européens ont tenu un sommet virtuel, la partie chinoise a publié une lecture alors que l’appel était toujours en cours, incitant les agences de presse occidentales à diffuser des points de discussion de Pékin sous forme d’alertes d’actualité et permettant à la Chine de contrôler le récit.

Avec Scholz sur le territoire de Pékin, il pourrait être difficile pour la partie allemande de se démarquer de ce type de manœuvre, offrant potentiellement à la Chine une victoire de propagande en permettant au pays de présenter la visite de Scholz comme un effort allemand pour – comme l’a dit un observateur – “embrasse la bague.”

La presse contrôlée par le Parti communiste chinois passera probablement les semaines à venir à vanter la visite de Scholz comme un signe de l’ascension de la Chine et à saisir les signes indiquant que l’Allemagne est en désaccord avec ses alliés. Le Global Times a déjà repris des informations faisant état d’une rupture franco-allemande sur la politique chinoise, attribuant la scission aux “raisins aigres” européens.

Janka Oertel, directrice du programme Asie au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que la chancellerie allemande faisait l’objet de critiques de la part de ceux qui soutiennent que “ce n’est pas comme d’habitude, donc la délégation ne devrait pas ressembler à des affaires comme d’habitude”.

Mais ce serait une erreur, dit-elle, de penser que l’Allemagne ne se débat pas avec les leçons de la guerre en Ukraine. Le débat se déroule à presque tous les niveaux de la société, a-t-elle déclaré, du gouvernement aux entreprises et aux universités.

“Il n’y a pas de problème analytique pour comprendre quel est le problème”, a-t-elle déclaré. “Le défi est de savoir quoi faire à ce sujet.”