Le voyage de vacances de Trudeau n’a pas enfreint les règles, déclare le commissaire à l’éthique aux députés

Le voyage du premier ministre Justin Trudeau en Jamaïque n’a pas enfreint les règles régissant les cadeaux et les voyages des élus, car il s’agissait d’un cadeau d’un ami de longue date de la famille, a déclaré mardi le commissaire à l’éthique par intérim, Konrad Von Finckenstein.

S’adressant aux membres du comité d’éthique de la Chambre des communes, Von Finckenstein a confirmé que le bureau de Trudeau avait consulté son bureau avant de partir pour la Jamaïque. Il a déclaré que son bureau avait étudié la relation de Trudeau avec l’homme d’affaires Peter Green et avait conclu qu’il était un ami de Trudeau qui n’avait aucune relation avec le gouvernement du Canada.

Von Finckenstein a déclaré que les règles régissant les cadeaux et les voyages que les députés peuvent accepter font une exception pour les cadeaux ou les voyages offerts par des parents ou des amis.

“Ce que nous avons ici est clairement un cadeau généreux, mais c’est entre des gens qui sont amis et je ne vois pas pourquoi, juste parce qu’ils sont aisés, ils ne peuvent pas échanger de cadeaux”, a-t-il déclaré.

Von Finckenstein a déclaré que Green avait été l’invité de Trudeau à la résidence officielle du premier ministre à Harrington Lake. Le député conservateur Michael Barrett a souligné que cette résidence est payée par les contribuables.

Mais les règles concernant les déplacements des députés pourraient être sur le point de changer. Les membres du comité d’éthique ont voté à l’unanimité mardi en faveur d’une motion du député néo-démocrate Matthew Green demandant que deux comités parlementaires envisagent de modifier les règles pour interdire aux députés d’accepter des voyages parrainés. Selon la proposition de Green, les députés seraient autorisés à effectuer deux voyages internationaux par an, payés sur le budget de leur bureau de député.

Actuellement, les règles permettent aux députés d’accepter des voyages parrainés par des groupes d’intérêt à condition qu’ils déclarent le voyage au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Même si les règles ont été renforcées pour empêcher les groupes enregistrés pour faire pression sur le gouvernement de parrainer des voyages, les députés canadiens bénéficient toujours de milliers de dollars de voyages internationaux chaque année dans des pays comme Israël et Taiwan.

En 2022, les députés ont accepté des voyages sponsorisés d’une valeur de 422 015 $ vers diverses destinations à travers le monde.

Alors que les députés peuvent financer jusqu’à deux voyages chaque année à Washington, DC ou à New York à même le budget de leur bureau, les autres voyages financés par le Parlement doivent avoir lieu au Canada.

Le comité d’éthique devrait rédiger une lettre dans les prochains jours recommandant le changement au comité de la procédure et des affaires de la Chambre du Parlement et au Bureau de régie interne de la Chambre des communes, qui supervise les budgets et la Cité parlementaire.

Le député conservateur Damien Kurek, à gauche, s’entretient avec le député néo-démocrate Matthew Green avant le début d’une réunion du comité d’éthique à Ottawa le 22 juillet 2020. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

La motion de Green est intervenue alors que des députés libéraux ont soulevé la question du voyage coûteux au Royaume-Uni effectué par un groupe de députés conservateurs l’été dernier, dont un député dont le voyage était parrainé par le groupe de réflexion hongrois de centre-droit, l’Institut du Danube.

Green a déclaré que sa proposition visait à amener le Parlement à resserrer les règles permettant à des groupes de parrainer les voyages des députés.

« Ce que je demande à ce comité, monsieur le président, c’est d’aller au-delà de la course à l’ambulance politique et de commencer à proposer un remède politique et législatif pour combler les lacunes à ce sujet », a-t-il déclaré.

Alors que le bureau du commissaire à l’éthique recueille les rapports des députés qui ont accepté les voyages parrainés et les rend publics sur son site Web, Von Finckenstein a déclaré qu’il appartenait au Parlement de décider si les voyages parrainés devraient être interdits.

“C’est essentiellement une décision qu’il vous appartient de prendre”, a-t-il déclaré au comité. “Je pense que ce serait utile si vous le faisiez mais c’est mon opinion personnelle. Je n’ai pas d’opinion en tant que commissaire.”

Le commissaire à l’éthique par intérim, Konrad von Finckenstein, a déclaré qu’il n’avait pas de position officielle sur l’élimination des voyages sponsorisés pour les députés, même s’il pense personnellement que c’est une bonne idée. (LA PRESSE CANADIENNE/Pawel Dwulit)

La comparution de von Finckenstein devant le comité a été initiée par des membres conservateurs de l’opposition du comité qui cherchaient à enquêter sur les communications de Trudeau avec le bureau du commissaire à l’éthique au sujet de son voyage en Jamaïque pendant les vacances de Noël.

Les reportages ont indiqué que Trudeau avait séjourné au luxueux complexe hôtelier Prospect Estate de Green en Jamaïque. Les tarifs du marché pour ce complexe indiquent que le séjour pourrait valoir jusqu’à 84 000 $.

Trudeau a défendu son voyage en Jamaïque, affirmant que – comme d’autres familles canadiennes – sa famille a pris des vacances pendant les vacances et est restée chez des amis, et que toutes les règles ont été respectées.

Von Finckenstein a également été appelé à témoigner sur les règles qui régissent les cadeaux et les voyages que les députés sont autorisés à accepter.

Von Finckenstein approche la fin de son mandat de commissaire à l’éthique par intérim. Il a été nommé le 30 août pour une période de six mois, qui expire le 29 février.

Le Canada n’a plus de commissaire à l’éthique permanent depuis que Mario Dion a pris sa retraite le 21 février 2023.

Von Finckenstein a déclaré mardi au comité qu’il n’avait pas été consulté sur ses successeurs potentiels à ce poste. Il a cité les règles de confidentialité lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement l’avait consulté au sujet du renouvellement de son mandat intérimaire ou de sa nomination à ce poste pour un mandat typique de sept ans.

Duff Conacher, cofondateur de Démocratie en surveillance, a salué les efforts préliminaires visant à mettre fin aux voyages parrainés des députés.

“Mais ce n’est qu’une des nombreuses failles contraires à l’éthique dans les règles fédérales d’éthique qui doivent être comblées, et le commissaire à l’éthique ne doit pas non plus être choisi par le cabinet du parti au pouvoir en secret, mais plutôt par le biais d’un processus indépendant et non partisan”, a-t-il déclaré. .