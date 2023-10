Le voyage de Trueba et Mariscal jusqu’à la Bossa Nova qui a illuminé le Brésil dans les années 60 et 70 | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

En 2004, Fernando Trueba s’installe au Brésil pour tourner Le miracle de Candeal . Comme il ne pouvait en être autrement, le réalisateur, mélomane, s’est perdu dans les disquaires de Rio de Janeiro et a découvert Tenório Jr., un grand pianiste dont il n’avait jamais entendu parler, dont il n’avait jamais entendu parler auparavant. J’avais entendu jouer.

Intrigué, Trueba a commencé à enquêter. « Entre 2006 et 2007, j’ai réalisé environ 150 entretiens avec des membres de ma famille, des personnes qui avaient connu Tenório et des musiciens qui avaient joué avec lui. » Le réalisateur s’est entretenu avec certains des plus grands comme João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes et Paulo Moura et stockait « une malle » de matériel d’où devait inévitablement sortir un film.

Un film qui pourrait avoir différents genres : musical, documentaire, intrigue… « J’ai exclu de tourner un film d’intrigue, car cela aurait été comme un film d’après-midi pour la plateforme, et j’ai aussi abandonné l’idée de faire un documentaire, même si c’était tentant, car cela aurait «C’était l’histoire d’une personne disparue et ce que je voulais, c’était entendre la musique de Tenório et reconstruire son époque», explique le cinéaste dans une interview avec L’avant-garde .

Il opte donc pour l’animation et « comme il l’avait fait Garçon et Rita (2010) avec Javier Mariscal, je l’ai appelé pour s’impliquer dans le projet. Pendant que Trueba écrivait le scénario, Mariscal « créait les personnages, recréait les environnements et les objets et choisissait la palette de couleurs, qui était différente pour illustrer les souvenirs que, par exemple, pour reproduire les interviews », explique le dessinateur.

« Il m’a fallu quatre ans pour peindre le film », se souvient Mariscal. Et près de 20 ans se sont écoulés depuis que Trueba s’intéresse au sort du mystérieux Tenório Jr. La même chose arrive à Jeff, son alter ego et protagoniste de Ils ont tiré sur le pianiste un journaliste new-yorkais qui découvre par hasard le brillant musicien et enquête sur sa vie lors d’un voyage de travail à Rio de Janeiro.

Il tire un fil qui le mène à Buenos Aires en mars 1976, quelques jours avant le coup d’État. Tenório était en tournée avec Vinícius de Moraes et Toquinho, un soir il a quitté l’hôtel pour acheter un dîner. Il n’est jamais revenu. Il a été kidnappé par un groupe de travail de la marine argentine et aurait été torturé et assassiné.



« Ils ont tiré sur le pianiste »

Il n’avait que 34 ans, mais il a laissé sa musique en héritage. Les sons de la bossa nova qu’il jouait au Beco das Garrafas, l’allée de Copacabana où le jazz s’est réinventé à la fin des années 1950. Cette rue est l’un des protagonistes de Ils ont tiré sur le pianiste car Trueba voulait « retrouver l’atmosphère musicale qui illuminait le Brésil des années 60 et 70 et qui avait déjà disparu lorsque j’ai commencé à concevoir ce film ».

Ils ont tiré sur le pianiste , qui dispose également d’une version bande dessinée, a été présenté pour la première fois au Festival de Saint-Sébastien, où il a été acclamé par la critique et a attiré l’attention de la moitié du monde. « Le film sera projeté dans une trentaine de festivals en Inde, aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Australie. Nous ne pouvons pas aller vers tous, mais nous irons sûrement vers ceux de France, du Portugal et des Pays-Bas qui ont coproduit le film », conclut Trueba.