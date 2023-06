Le «voyage de toute une vie» d’une infirmière californienne au Costa Rica devient presque mortel lorsque la chute d’une branche provoque une blessure à la colonne vertébrale

Une infirmière californienne a subi des lésions à la colonne vertébrale lors de vacances au Costa Rica après avoir été frappée par une « grosse branche d’arbre ». [that] s’est fissuré et est tombé d’environ 100 pieds de haut », dit son mari.

Deanne Niedzela, directrice exécutive des soins infirmiers à l’hôpital Providence Mission de Mission Viejo, a été blessée dimanche lors d’une visite de groupe aux jardins de la cascade de La Paz, selon un message Facebook de son mari Ken.

« J’étais à quelques mètres derrière elle et je n’ai pas été touché », a-t-il écrit plus tôt cette semaine. « Deanne est actuellement en chirurgie à San Jose, au Costa Rica, en raison de lésions à la colonne vertébrale. »

Une mise à jour de Ken Niedzela sur une page GoFundMe a déclaré plus tard que Deanne n’avait « pas d’oxygène supplémentaire, elle est alerte et parle, et elle a commencé une thérapie physique », mais il n’y a « toujours aucune sensation de la poitrine vers le bas, malheureusement, mais tout progrès viendra lentement . »

« Nous ne savons pas ce que l’avenir réserve à la santé de Deanne Niedziela, mais nous savons qu’elle ne reviendra pas en Californie du Sud vendredi. Samedi est une possibilité », a également indiqué la page.

« J’ai demandé à Deanne ce qu’elle voulait dire à tous ceux qui liraient ceci. Sa réponse : « Merci à tous de m’avoir dans leurs prières. Vos pensées vont jusqu’au Costa Rica », a-t-il ajouté. « Enfin, vous pourriez vous interroger sur l’état d’esprit de Deanne. Son point de vue : « C’est ce que c’est. Aspirez-le. » C’est ce que nous avons toujours dit à nos enfants… En d’autres termes, faites face à la situation et persévérez. »

La page GoFundMe tente de collecter des fonds pour transporter Deanne par avion aux États-Unis pour un traitement à l’hôpital où elle travaille.

Providence Mission Hospital, dans une déclaration obtenue par Fox News Digital, a déclaré: « Nous travaillons avec la famille Niedziela pour ramener Deanne à la maison à Mission Hospital dès qu’elle sera stable et capable de voyager.

« Le transport aérien médical à lui seul est estimé à 100 000 dollars », a-t-il poursuivi. « Nous savons que Deanne aura des dépenses supplémentaires ; notre objectif actuel est de ramener Deanne chez elle à l’hôpital de Mission pour un bilan complet par notre équipe hautement qualifiée de neurochirurgiens et de spécialistes. »

L’hôpital a décrit Niedziela comme « un membre essentiel de l’équipe de direction de Mission » qui « supervise l’Institut de la colonne vertébrale et des neurosciences, les services de soins aigus et a servi notre famille Mission dans divers rôles au cours des 30 dernières années, y compris l’infirmier en chef par intérim, directeur Laguna Beach campus, responsable des soins intensifs et infirmière responsable. »

Jennifer Cord, infirmière en chef à l’hôpital, a déclaré : « C’est tellement tragique que ce voyage de [a] vie s’est soudainement transformée en une urgence médicale potentiellement mortelle.

« Nous remercions tous les soignants et médecins qui s’occupent de Deanne au Costa Rica et sommes impatients de l’accueillir chez elle lorsqu’elle pourra voyager en toute sécurité », a-t-elle ajouté.