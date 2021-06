Le voyage de Tom Dell, du débutant Ashes à la victime du SSPT de la guerre du Vietnam, exploré dans un nouveau livre | Nouvelles de cricket

La couturière du bras gauche Dell a disputé deux tests pour l’Australie malgré sa naissance à Lymington, Hampshire

Lorsque l’Angleterre et l’Australie renouvelleront leur rivalité Ashes cet hiver, cela devrait raviver les souvenirs d’un ancien joueur de test rapide.

Les débuts de Tony Dell pour l’Australie contre l’Angleterre lors du test final à Sydney en février 1971 ont été remarquables pour toutes sortes de raisons.

Il n’avait joué qu’une poignée de matchs de première classe et n’avait pratiquement pas pris de guichets avant d’être appelé. Il était également officiellement toujours un « Pom », né et élevé en Angleterre.

Le test lui-même a été l’un des plus controversés de l’histoire des Ashes, le capitaine Ray Illingworth emmenant ses joueurs hors du terrain d’affilée pour un bowling intimidant.

Dell bowling à Illingworth le premier jour du test des cendres de 1971 au SCG

Mais Tony Dell peut vous en dire peu sur ces débuts aujourd’hui. Sa mémoire a été victime d’expériences qui marquent l’histoire de sa vie comme extraordinaire au-delà du terrain de cricket, une vie qui touche au sport, à la guerre et à la santé mentale.

Dell était le seul joueur de cricket d’essai à combattre pendant la guerre du Vietnam. Il est également le seul joueur de cricket d’essai survivant à avoir vu l’action sur un grand théâtre de guerre.

À son retour du Vietnam, il avait repris là où il s’était arrêté en tant que lanceur prometteur à bras gauche. Ses débuts au Test, dans un nouveau look, jeune équipe australienne, ont été le moment où il a senti qu’il était arrivé.

Mais les années qui ont suivi ont vu sa carrière de cricket, ses affaires et sa vie de famille s’effondrer. Il s’est retrouvé séparé de sa femme et de ses enfants, vivant dans le garage de sa mère.

Dell m’a révélé l’histoire complète et poignante de ce déclin dramatique dans un nouveau livre, Et ramener les ténèbres à la maison, publié cette semaine.

C’est par hasard, 40 ans après son retour du Vietnam, et bien dans la soixantaine, qu’on lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique.

Le soldat Dell lors de sa tournée au Vietnam – une expérience qui conduirait sa vie à s’effondrer

Soudain, toute la douleur et la souffrance, l’anxiété et le dysfonctionnement ont commencé à avoir un sens. Il réalisa qu’il n’avait jamais affronté les horreurs dont il avait été témoin sur le champ de bataille et, comme tant d’autres avant et depuis, avait vécu en silence avec les terribles conséquences.

Sa détermination à faire quelque chose pour ceux qui ont souffert comme lui l’a conduit dans un voyage. Son organisation à but non lucratif « Stand Tall for PTS » est devenue un mouvement pour une plus grande sensibilisation et un plus grand soutien aux anciens combattants, aux premiers intervenants et aux autres victimes.

Le produit de la vente du livre soutiendra le travail de l’association. Dell espère voir un jour un match test désigné comme un événement de sensibilisation à la santé mentale et au TSPT.

Il a le soutien de haut niveau de son ancien capitaine Greg Chappell. La légende australienne a joué aux côtés de Dell pendant des années et n’avait aucune idée qu’il avait servi au Vietnam.

Chappell pense que Dell s’est fait voler une brillante carrière dans la grande équipe australienne des années 70.

Mais Dell lui-même espère un héritage très différent.

Il a déclaré: « Plus j’en parle, plus les gens voient que ce n’est pas seulement eux qui le traversent, plus cela peut les encourager à parler, alors j’ai fait quelque chose de valable. C’est ma thérapie. Voyons ce que nous peut faire pour aider les autres. »

Le produit des ventes de And Bring the Darkness Home ira à l’association caritative de Tony.