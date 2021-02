Le voyage de Ted Cruz au Mexique lui a valu de nombreuses critiques. Cela aura-t-il une importance pour son avenir politique?

WASHINGTON – Ce n’est un secret pour personne que le sénateur Ted Cruz envisage de se présenter à nouveau à la présidence.

Le républicain du Texas, l’un des membres les plus conservateurs du Sénat, a été un fidèle défenseur de l’ancien président Donald Trump et a tenté de se positionner comme l’héritier légitime de sa base.

Mais les ambitions de Cruz pourraient être compliquées après un vol pour le Mexique, car son État d’origine, le Texas, subissait les conséquences d’une tempête hivernale mortelle qui a laissé des millions de personnes sans électricité et sans eau courante par temps glacial.

«Les catastrophes naturelles ont un moyen de bouleverser la carrière des politiciens», a déclaré le stratège républicain Alex Conant, qui a cité des exemples comme le président George Bush lors de l’ouragan Katrina en 2005. «Pour les politiciens, la première règle de toute catastrophe naturelle est de se présenter et Cruz a enfreint cette règle. «

Environ 180000 clients au Texas étaient toujours sans électricité vendredi, un nombre qui a considérablement diminué par rapport aux 4 millions qui étaient dans le noir plus tôt cette semaine. Les problèmes d’accès à l’eau potable ont persisté après l’éclatement des tuyaux dans les températures glaciales.

L’escapade de Cruz a duré moins d’une journée

Des photos de Cruz en voyage ont commencé à circuler mercredi soir, attirant immédiatement la colère de ses critiques démocrates alors que de nombreux Texans restaient sans pouvoir dans des structures non conçues pour résister au froid de l’hiver.

De retour au Texas le lendemain, Cruz a qualifié le voyage d ‘ »erreur » et a déclaré qu’il essayait simplement d’être un bon père et un bon mari.

Debout devant son domicile à Houston jeudi soir, avec les chants des manifestants audibles, Cruz a déclaré que son intention initiale était de rester à Cancun tout au long du week-end avec ses filles et sa femme. Ses filles avaient demandé un voyage dans un endroit chaud après avoir perdu l’électricité et que l’école avait été annulée, a-t-il déclaré.

« Avec le recul, je ne l’aurais pas fait », a déclaré Cruz, ajoutant que c’était son « intention de travailler à distance », mais il est devenu « plus convaincant » pour lui de revenir alors que la controverse grandissait à propos du voyage.

Le bureau de Cruz n’a pas répondu aux questions de savoir si le sénateur serait en quarantaine après le voyage ou s’il avait reçu le vaccin COVID-19. Le vaccin a été offert à la fin de l’année dernière aux membres du Congrès dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement. Cruz a déclaré à l’époque qu’il ne le prendrait pas immédiatement dans l’espoir de le transmettre en premier aux personnes âgées et aux autres personnes dans le besoin.

Le CDC recommande de se faire tester pour COVID-19 trois à cinq jours après avoir voyagé et rester à la maison pendant sept jours et de se mettre en quarantaine même si vous testez négatif après le voyage.

Le voyage aura-t-il un impact sur son avenir?

Conant, comme d’autres observateurs politiques, a déclaré qu’il n’était pas clair si les retombées du voyage continueraient de suivre Cruz. Il a noté les excuses rapides de Cruz et aborder le problème de front pourrait aider à mettre rapidement l’histoire au repos.

« Je pense qu’il a fait une grosse erreur, mais il a fait du bon travail en le mettant derrière lui aussi vite qu’il le pouvait », at-il déclaré.

Cruz a remporté de peu sa réélection en 2018 contre Beto O’Rourke. Pendant que Cruz voyageait, son ancien adversaire a coordonné une banque téléphonique pour contacter les personnes âgées à travers l’État et les connecter à des ressources par temps froid.

Carlos Algara, professeur de sciences politiques à l’Université du Texas à El Paso, a déclaré que les actions de Cruz à son retour chez lui indiquent à quel point ce voyage pourrait être dommageable pour son avenir politique.

Cruz est retourné au Texas dans les 12 heures suivant son départ. Il s’est entretenu avec les médias locaux et nationaux et a présenté des excuses franches.

« S’il pensait que ce n’était pas un gros problème, il ne se serait pas plié en quatre », a déclaré Algara. « La vague de mauvaise presse l’a forcé à faire quelque chose que le sénateur Cruz fait rarement: il est sorti et a offert un mea culpa. »

Algara a ajouté le flub mis en évidence sur les plus grandes responsabilités politiques de Cruz: son caractère et sa capacité à être empathique.

« Il a de sérieux problèmes de marque », a déclaré Algara. « S’il se présente à la présidence, vous pouvez être sûr que cela se produira. Ses adversaires salivent définitivement à l’idée d’utiliser ces photos de Cruz à l’aéroport dans des publicités d’attaque. »

Les experts politiques à travers le Texas ont reconnu que les excuses rapides de Cruz pourraient étouffer le scandale à court terme, mais il est sûr de le suivre dans la perspective de 2024, lorsqu’il sera réélu au Sénat ou s’il entre aux primaires républicaines à la présidence. .

Stephen Amberg, professeur de sciences politiques à l’Université du Texas à San Antonio, a déclaré que Cruz n’était pas connu pour ses lois mais plutôt comme un soldat du mouvement conservateur, en particulier sous l’ancien président Donald Trump.

«C’est un guerrier de la culture», a déclaré Amberg, expliquant que le voyage pourrait nuire à sa marque mais pourrait avoir des ramifications plus profondes dans tout l’État du Parti républicain, qui contrôle le Texas depuis des décennies. « Le Parti républicain dans son ensemble ne pourra pas échapper à cette critique cinglante. »

Quel est le rôle de Cruz dans une catastrophe?

Certains républicains sont venus à la défense de Cruz alors que les critiques s’empilaient. Ils ont fait valoir qu’il n’était pas le gouverneur de l’État et qu’il n’était pas chargé de coordonner la réponse à la catastrophe.

Donald Trump Jr., le fils aîné de l’ancien président, écrit sur Twitter qu’il y a « une différence entre un gouverneur et un sénateur en termes de description de poste et ce qu’ils peuvent faire pour des catastrophes localisées. L’optique est une chose mais soyons réalistes ici. »

Lors de catastrophes naturelles comme ce qui se passe au Texas, les gouverneurs mènent généralement l’intervention et se coordonnent avec les agences fédérales pour aider ceux qui en ont besoin.

Mais, comme tout élu, les sénateurs peuvent jouer un rôle clé en faisant pression sur les fonctionnaires pour qu’ils aident rapidement les électeurs. Ceux qui ont une importance nationale, comme Cruz, peuvent être une voix importante.

Conant, qui a travaillé pour la campagne présidentielle de 2016 du sénateur républicain de Floride Marco Rubio, a convenu que les sénateurs ne mènent pas la réponse, mais que les électeurs s’attendent à voir leurs dirigeants aider pendant une crise, sans les laisser derrière.

« Les sénateurs ont du poids. Ils peuvent appeler un responsable du cabinet au téléphone ou le directeur de la FEMA ou d’autres responsables de la Maison Blanche », a déclaré Conant. « Ils ont la capacité de faire la lumière et de sonner l’alarme d’une manière que les gouverneurs et les membres du Congrès ne peuvent pas toujours faire. »

Alors que Cruz quittait l’État, d’autres dirigeants élus du Texas se sont rassemblés pour aider les électeurs, peignant un problème d’optique pour le jeune sénateur.

Représentant Michael Burgess, R-Texas, a conduit une lettre à la principale compagnie d’électricité de l’État exigeant des réponses. Il a envoyé une rafale de tweets pendant plusieurs jours, offrant des adresses aux refuges et aux garde-manger et est même allé dans une école locale pour s’assurer qu’il avait accès à Internet pour participer à une audition du comité de l’énergie et du commerce de la maison, où il a de nouveau demandé des réponses pour les pannes de courant dans son état.

La représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas, a aidé à charger des bouteilles d’eau données dans des voitures à Houston. La représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a même participé. Elle a lancé une collecte de fonds qui a recueilli plus de 2 millions de dollars et a déclaré qu’elle se rendait au Texas pour aider à distribuer des fournitures.

Algara a déclaré que l’argument selon lequel Cruz n’a aucun rôle dans une catastrophe est « incroyablement ridicule ».

Il a noté que le personnel est souvent au téléphone avec les électeurs, les aidant à les aider, tandis que les sénateurs sont généralement au téléphone pour défendre les domaines qui ont été durement touchés et obtenir des réponses sur les fournitures et autres aides.

«Les sénateurs font beaucoup de choses dans les coulisses», a déclaré Algara, qui travaillait auparavant à Capitol Hill en tant que boursier. « Ils ne coordonnent pas une réponse, mais ce sont des liaisons entre les États et le gouvernement fédéral. »

Contributeur: Nicholas Wu