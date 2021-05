Le voyage de Sonam Malik du petit village de Madina aux Jeux olympiques de Tokyo

Beaucoup craignaient que laisser une lutteuse de niveau cadet Sonam Malik affronter des stars établies dans la catégorie senior pourrait entraîner une blessure grave pour la jeune fille ou même signifier une fin prématurée à sa jeune carrière. Mais la jeune arme du village de Madina, dans le district de Sonepat, à Haryana, a prouvé que le risque valait la peine d’être pris. La catégorie des 62 kg est la sienne et se prépare maintenant à participer à la plus grande étape sportive – les Jeux olympiques.

Tout a commencé lorsque l’entraîneur de Sonam, Ajmer Malik, et ses parents ont commencé à convaincre la fédération nationale que la double championne du monde cadets était prête pour un plongeon au niveau senior.

Il est rare qu’une personne qui n’a pas été exposée, même au niveau junior, soit prétendument prête pour la compétition au plus haut niveau. Après beaucoup de persuasion tout au long du 2019, le WFI a permis à Sonam de participer à des essais pour l’événement de la série Classement de Rome en janvier 2020.

«Une fois les essais terminés et que Sonam avait gagné sa place dans l’équipe indienne avec une victoire sur Sakshi Malik, Neta ji (président du WFI BB Sharan) a déclaré: ‘Cela aurait été une grave erreur si nous n’avions pas convenu de l’apparition de Sonam dans le essais », a déclaré l’entraîneur de Sonam Ajmer au PTI.

«Le WFI et bien d’autres avaient fait valoir qu’elle se blesserait car elle manquait d’expérience. Ils ont dit que nous mettrions en péril sa carrière en faisant cela, mais nous avons continué à cajoler la fédération. «

La raison derrière une telle assurance et confiance était le spectacle exceptionnel de Sonam aux «Dangals» locaux, où elle a été prise pour une simple évaluation mais est sortie triomphante en concourant dans la catégorie ouverte contre de grands noms. Que ce soit Ritu Malik, Sarita Mor ou Nisha ou Sudesh, Sonam ne se souciait pas des réputations. Elle a rivalisé férocement contre les grands noms de la lutte des femmes indiennes.

« Nous voulions juste évaluer où elle était contre ces filles, mais elle a continué à faire de grandes performances », a déclaré Ajmer. Le Delhi Dangal en 2018 lui a remporté un scooter et une bourse de Rs un lakh et 10 000. Dans l’ensemble, elle a remporté Bharat Kesri titre cinq fois.

L’envie de se faire un nom et de gagner la renommée était toujours présente dans l’esprit de Sonam depuis qu’elle n’avait que 10 ans. «En 2012, nous avons vu Sushil Kumar et Yogeshwar Dutt se battre aux Jeux olympiques après une séance d’entraînement dans cette académie. Quand je les ai vus à la télé, je me suis aussi fait la promesse qu’un jour je serais aussi à la télé et que les gens regarderaient mes combats », se souvient Sonam un de ces jours à la Netaji Subash Chander Bose Sports Academy à Madina.

«Je voulais gagner des médailles, ces ceintures et voir le drapeau indien monter lors de la cérémonie de remise des médailles.» Son frère Mohit, qui a également pratiqué le sport pendant un certain temps avant qu’une blessure à l’épaule ne mette fin à son rêve, a déclaré que Sonam était dur, dur et intrépide. mais très obéissante en même temps depuis son enfance.

«Si l’entraîneur dit qu’il faut courir 5 km, elle le ferait sans se plaindre. Nous mentions souvent à notre entraîneur mais que nous avons terminé la course, mais elle ne réclamerait jamais à moins qu’elle ne l’ait fait », a déclaré Mohit.

«Elle adorait rivaliser avec les grands garçons. Je n’ai jamais vu la peur dans son esprit. Même si elle a perdu contre eux, elle n’a jamais été ébouriffée. «À cela, dit Sonam,« C’était plus amusant de battre ces garçons robustes. Lutter contre des filles était aussi bien, mais affronter des garçons a toujours été un bon test pour moi. «

Quand elle ne s’entraîne pas sur le tapis, elle fait sa deuxième chose la plus préférée, discuter de la lutte. Une famille qui ne mange, respire et ne parle que de lutte, il n’est pas surprenant que Sonam vive littéralement le sport.

Elle ne s’intéresse à rien d’autre. L’entraîneur Ajmer se porterait garant de sa sincérité.

«Nous devons lui dire à chaque fois qu’il est temps d’arrêter de s’entraîner. Un jour, j’ai dit à tout le monde que tous les gars devaient faire 350 redressements assis. Quand ils ont été faits, j’ai dit que vous deviez en faire 150 de plus. Tandis que les autres étaient harcelés, Sonam a tranquillement commencé à faire et a terminé la tâche. «

«Elle ne se plaindrait jamais du travail acharné.»

C’est ce dévouement absolu d’où Sonam puise son endurance et sa force que l’on voit dans ses combats. Peu importe qu’elle soit à la traîne du nombre de points, elle rattrapera ses adversaires à la fin de la deuxième période. C’est exactement ce qui s’est passé quand elle a affronté Sakshi lors de son tout premier combat en janvier 2020. Elle menait 4-6 puis 6-10, mais dans les derniers instants, Sonam a tiré un quatre points pour choquer son rival imaginaire.

Pas une ou deux fois, Sonam a battu Sakshi quatre fois de suite. «Je l’ai vue pour la première fois en 2017. C’était un rêve de lutter contre elle, m’a dit mon entraîneur, je n’avais rien à perdre et tout à gagner. Je ne sais pas comment j’ai fait mais j’ai tout donné », a-t-elle déclaré.

Dans deux mois, quand Sonam reprendra sa place à 19 ans aux Jeux olympiques de Tokyo, elle n’aurait rien à perdre et tout à gagner.

