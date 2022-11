Le voyage de Scholz en Chine ne signifie pas qu’il a développé une colonne vertébrale contre la pression américaine – News 24

Le chancelier allemand dit qu’il ne veut pas se “dissocier” de Pékin, mais ne voit toujours aucun problème à ce que Washington prenne les devants

Défendant son voyage en Chine cette semaine, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il ne voulait pas que son pays “découpler” de Pékin. D’un autre côté, il y a des preuves que Berlin, comme d’autres alliés occidentaux, fait face à une pression croissante de la part de Washington pour s’aligner.

Alors que Scholz est en Chine pour proclamer l’importance du commerce avec Pékin alors que l’économie allemande souffre du fait que l’UE sanctionne son approvisionnement en gaz de la Russie, il met également en garde contre une dépendance excessive à l’égard de la Chine. Qu’en est-il d’être dicté par Washington, cependant? Y a-t-il un problème à ce sujet ?

Juste avant que Scholz ne parte en voyage, sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a qualifié la Chine de partenaire incontournable dans un monde globalisé, mais a également déclaré au Spiegel que Pékin était “un concurrent et de plus en plus un rival systémique.” La même chose pourrait être dite de Washington, qui a encouragé l’Union européenne à se sanctionner dans la tourmente économique dans le but de la coller au président russe Vladimir Poutine au sujet de l’Ukraine. Curieusement, aucun mot de Baerbock sur la nécessité de maintenir une indépendance adéquate vis-à-vis des États-Unis, alors qu’il se précipite pour remplacer l’approvisionnement en gaz russe de l’UE par des molécules de liberté américaines à deux à quatre fois le prix de vente sur le marché intérieur américain.















Ce n’est pas comme si Scholz n’était pas conscient du mal de tête que les États-Unis donnent à l’Europe alors que l’administration du président américain Joe Biden met tout en œuvre à la lumière d’une récession imminente. Scholz a même rencontré il y a quelques jours à Paris le président français Emmanuel Macron pour discuter de la nécessité pour les deux dirigeants de contrer le protectionnisme américain et l’inclinaison injuste des règles du jeu mondiales par le biais de l’impôt sur les sociétés et des incitations énergétiques à un moment où l’industrie européenne est aux prises avec l’écrasement coûts de l’énergie et Scholz fait face à la pression interne de Macron pour qu’il cesse de pelleter des centaines de milliards d’euros d’aides gouvernementales aux entreprises allemandes au risque de fausser le marché de l’UE.

Mais derrière les séances de photos avec Macron et les postures publiques légères, la réalité dans les coulisses en ce qui concerne les bousculades que Berlin est prête à tolérer de la part de Washington semble bien différente.

Le mois dernier, la Chine a obtenu une participation dans le port allemand de Hambourg. Mais, maintenant, un responsable du département d’État américain s’est vanté auprès de la presse occidentale que la part de la Chine avait été réduite de 35 % à 25 % en raison des pressions de l’ambassade américaine. “L’ambassade a été très claire sur le fait que nous avons fortement suggéré qu’il n’y aurait pas d’intérêt majoritaire de la part de la Chine, et comme vous le voyez lorsqu’ils ont ajusté l’accord, il n’y en a pas”, a déclaré le responsable à la presse.

Washington est actuellement au milieu d’une presse pleine cour pour convaincre ses alliés d’isoler la Chine, un peu comme la façon dont il a réussi à convaincre l’Europe de se couper de l’énergie russe “pour l’Ukraine” – au profit économique et compétitif ultime de l’Amérique. Il n’y a rien de tel que le moteur économique de l’UE dépende de plus en plus des États-Unis pour l’énergie.















Et l’Allemagne n’est pas le seul allié à subir des pressions pour s’aligner sur l’agenda de Washington. Des responsables américains devraient se rendre aux Pays-Bas la semaine prochaine pour parler du blocage de la vente de composants de micropuces à la Chine. Le Japon est également invité à s’aligner sur les nouveaux contrôles américains à l’exportation visant l’industrie chinoise de fabrication de puces. Le Canada invoque la sécurité nationale pour se débarrasser des participations chinoises dans trois mines de lithium. Le ministre canadien de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré que le pays accueille favorablement les investissements directs étrangers, mais pas lorsqu’ils menacent “chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques”, ce qui est exactement le genre de « Friendshoring » – réduisant la participation à la chaîne d’approvisionnement aux seuls alliés – que Washington a évoqué et annoncé au cours de l’été, impliquant que les pays font soit partie de l’équipe de Washington, soit avec la Russie et la Chine. Une fois de plus, la sécurité nationale est présentée comme un prétexte pour justifier une politique d’agression – cette fois, dans une guerre économique plutôt que militaire.

Reste à savoir si Scholz est à la hauteur de la tâche de tenir tête à Washington dans l’intérêt de la défense de la souveraineté de l’Allemagne. Il y a déjà eu des indices de ce qui pourrait arriver s’il le faisait un jour. Les pays africains, par exemple, ont été menacés par les États-Unis au début de cette année de sanctions pour commerce avec la Russie et la Chine. Il y a quelques jours à peine, le Japon a porté un coup à la poussée menée par Washington pour embarquer les pays du G7 dans le contrôle du prix mondial du gaz russe avec un plafond de prix lorsque Tokyo a annoncé qu’il s’en tenait à sa participation dans le pétrole russe Sakhalin-1 et projet gazier – ne serait-ce que parce que son économie avait besoin d’importations russes de carburant. La grande question est donc : qu’est-ce que les États-Unis vont faire à ce sujet ? Punir le Japon – ou simplement le laisser glisser ?

Si Scholz avait fait de même pour la défense de l’approvisionnement énergétique de son propre pays – en particulier, du réseau de gazoducs Nord Stream reliant la Russie directement à l’Allemagne – s’il avait, disons, menacé d’expulser les États-Unis des bases militaires en Allemagne s’il donnait Berlin n’importe quel chagrin, ce serait non seulement une démonstration définitive de colonne vertébrale, mais l’aurait également mis dans une bien meilleure position pour prendre les décisions aujourd’hui.