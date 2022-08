Le voyage de Pratiksha Tondwalkar est inspirant

Commençant comme balayeuse à la State Bank of India pour devenir l’un des plus hauts responsables de la banque, le parcours de Pratiksha Tondwalkar est vraiment une source d’inspiration pour tous. Né à Pune, Tondwalkar est issu d’un milieu très modeste. Du fait qu’elle appartenait à une famille pauvre, elle n’a pas pu poursuivre ses études et s’est mariée à l’âge de 16 ans. Avec son mari, Sadashiv Kadu, elle est venue s’installer à Mumbai. Kadu a travaillé comme relieur à la succursale SBI de Mumbai. Après la naissance de leur premier fils, le couple a décidé de demander la bénédiction du Tout-Puissant et a entrepris un voyage dans leur village.

Le voyage s’est avéré être un tournant dans la vie de Tondwalkar. Pendant le voyage, Kadu a eu un accident et a perdu la vie. Veuve à l’âge de 20 ans, Tondwalkar est restée seule pour s’occuper de son fils. Pour subvenir aux besoins de la famille, Tondwalkar a décroché plusieurs petits boulots. Finalement, elle a décroché un emploi de balayeuse dans la même banque que son mari travaillait.

“A cette époque, je devais me rendre à la succursale SBI pour récupérer mes cotisations restantes auprès de mon mari. Je savais que je devais prendre un emploi, mais je n’étais pas qualifié. Alors, j’ai demandé à la banque de m’aider avec un travail pour que je puisse survivre », a déclaré Tondwalkar à Money Control. Elle travaillait à la banque, nettoyait et balayait, pendant deux heures le matin, puis s’occupait d’autres petits boulots pour subvenir à ses besoins.

Malgré de telles difficultés, la détermination de Tondwalkar ne l’a pas découragée. “Je savais que je n’étais pas fait pour ça. J’ai vu des gens travailler au bureau et je savais que je voulais être l’une d’entre eux », a-t-elle déclaré. Tondwalkar a commencé à se renseigner sur les moyens de terminer ses études. Elle a commencé à demander comment elle pourrait terminer ses études secondaires.

Avec le soutien des gens de la banque et de certains de ses proches qui lui ont fourni les livres nécessaires, elle a terminé sa classe 10 avec un score de 60 %. Mais pour obtenir un emploi à la banque, il fallait une qualification minimale de classe 12. Elle a rejoint un collège du soir à Vikhroli et a terminé sa classe 12. Elle a même obtenu un diplôme en psychologie en 1995.

Le chemin était pavé et Tondwalkar l’emprunta comme un vainqueur. Elle est devenue commis à la banque. Tondwalkar a décidé de se remarier avec Pramod Tondwalkar, un messager à la banque. Pramod a été d’un grand soutien et a contribué à la mission de Tondwalkar de se faire une belle vie.

En 2004, Tondwalkar a été promue officier stagiaire et progressivement, elle a gravi les échelons pour devenir directrice générale adjointe de la même banque qu’elle avait l’habitude de balayer. Elle prend sa retraite dans deux ans mais ne veut pas encore s’arrêter. Tondwalkar, l’année dernière, a suivi un cours de naturopathie et souhaite mettre au service des gens les connaissances qu’elle a acquises pendant le cours.

