Le voyage de Pelosi à Taïwan aggrave les relations entre les États-Unis et la Chine

Selon un économiste, le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan exacerbe les tensions américano-chinoises et risque de rapprocher les pays.

Mercredi, le plus haut législateur américain a rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors d’une visite très controversée qui a provoqué la colère de Pékin.

Article inline ad

“Nous sommes sur une trajectoire d’escalade du conflit et cela va certainement aggraver les choses. Cela joue bien pour la politique locale aux États-Unis et à Taïwan, mais cela ne joue pas bien pour les forces géostratégiques qui séparent ces deux nations”, Stephen Roach, chercheur principal à l’Université de Yale et ancien économiste de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi à CNBC “Street Signs Asia”.

“Le leadership des États-Unis et de la Chine pour résoudre ce conflit est compromis par ce déversement de sel dans une plaie ouverte pour la Chine”, a ajouté Roach, qui était également auparavant président de Morgan Stanley Asia.

Roach a déclaré, cependant, que cela ne signifie pas que la Chine devrait être “lâchée” pour certaines des préoccupations soulevées par Pelosi.

“Mais les élever dans le contexte d’une relation qui se détériore, c’est demander des répercussions plus graves dans une voie de résolution beaucoup plus difficile et insoluble. Et nous ne sommes pas sur la voie de la résolution. Cette visite, si quoi que ce soit, elle pousse ce point de venir réconcilier plutôt que de le rapprocher.”