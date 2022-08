Le voyage de Pelosi à Taiwan a été plus controversé à Washington qu’à Taipei

Commentez cette histoire Commentaire

Pour beaucoup à Washington, c'était un voyage dangereux et inutile. La présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) et d'autres législateurs démocrates n'ont passé que 18 heures à Taïwan, mais ce faisant, ils ont réussi à renverser un tabou diplomatique américain de longue date et à provoquer des exercices militaires à grande échelle depuis la Chine qui ont abordé l'auto- régissant les eaux territoriales de l'île.

“Rien de bon n’en sortira”, a écrit Tom Friedman du New York Times dans une chronique d’opinion publiée mardi, quelques heures avant l’arrivée de Pelosi. Friedman a lié le voyage de Pelosi à la guerre en Ukraine, a ajouté aux informations selon lesquelles l’administration Biden s’opposait au voyage et a fait valoir que l’itinéraire du démocrate mettait également les dirigeants de Taiwan dans une position délicate.

“Je doute sérieusement que les dirigeants actuels de Taïwan, dans leur for intérieur, veuillent maintenant cette visite de Pelosi”, a écrit Friedman.

Mais savons-nous ce que les Taïwanais ont pensé du voyage de Pelosi ? Si le risque de conflit créé par le voyage était si élevé, avec si peu de gains potentiels à en tirer, la réaction publique extrêmement accueillante du gouvernement taïwanais a été curieuse. La réaction exubérante du public taïwanais à la visite de l’orateur, surnommée par la BBC un “Pelosi lovefest”, est encore plus étrange, étant donné le risque supposé d’une troisième guerre mondiale à leur porte.

Mercredi, des représentants du Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis, l’ambassade de facto de Taïwan à Washington, ont envoyé un e-mail aux journalistes avec des enregistrements de l’accueil chaleureux de l’île à Pelosi. Malgré leurs divergences politiques fondamentales, les principaux partis taïwanais ont publiquement salué l’arrivée de Pelosi – y compris le Parti progressiste démocrate pro-statu quo du président Tsai Ing-wen et son principal rival, le Kuomintang, plus favorable à Pékin.

Il y avait peu de sens du danger dans les remarques officielles. Sur Twitter, Tsai a ensuite partagé une photo de l’accueil que Pelosi a reçu à Taïwan, qui comprenait notamment sa crème glacée au chocolat bien-aimée.

Avis | Nancy Pelosi : Pourquoi je dirige une délégation du Congrès à Taïwan

Ravi d’accueillir @OrateurPelosi & la #NOUS Délégation de la Chambre à #Taïwan ainsi que des dirigeants de notre secteur gouvernemental et technologique. Merci pour votre soutien de principe à des liens bilatéraux plus étroits fondés sur nos valeurs communes de démocratie, de liberté et de respect des droits de l’homme. pic.twitter.com/68aJBJeiOo — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 3 août 2022

Ce doux message semble à des millions de kilomètres de la menace de guerre. Quelques instants après l’arrivée de Pelosi à Taïwan mardi soir, l’armée chinoise a annoncé qu’elle commencerait “une série d’opérations militaires conjointes autour de l’île”, y compris un exercice utilisant des balles réelles à longue portée dans le détroit de Taïwan.

Au moins certaines des zones d’exercice annoncées mardi semblaient chevaucher les eaux territoriales de Taiwan – une rupture avec les zones de tir réel lors des exercices militaires chinois en 1995 et 1996, pendant ce qui était connu sous le nom de troisième crise du détroit de Taiwan. Le ministère taïwanais de la Défense les a décrits comme une tentative de “menacer nos importants ports et zones urbaines, et de saper unilatéralement la stabilité régionale”.

Il y a eu des protestations contre la visite de Pelosi cette semaine. Une île de 23 millions d’habitants peut difficilement être un monolithe. Mais la plupart des récits suggéraient que les réactions les plus courantes étaient la célébration ou, au pire, la perplexité.

Lorsque Lily Kuo du Washington Post s’est aventurée à Taipei pour parler aux résidents locaux, les réactions positives n’ont pas été difficiles à trouver. “Plus les [Chinese Communist Party] c’est que plus je suis heureuse », a déclaré Ingrid Ho, 35 ans, une résidente de 35 ans au Post. “La venue de Pelosi peut signifier toutes sortes de conséquences, mais pour le moment, l’excitation l’emporte sur la raison.”

Pour beaucoup, la visite elle-même n’a été qu’un soubresaut. “Le plus grand drame dans le chat de groupe de ma famille taïwanaise actuellement est la façon dont j’ai raté le rendez-vous annuel de vérification du smog de ma voiture et comment une infestation de cafards s’est déclarée dans ma chambre à Taipei pendant que j’étais en vacances”, a écrit la journaliste américano-taïwanaise Clarissa Wei. pour CNN.

Parmi les analystes de Taïwan, il y avait clairement un certain niveau de sentiments mitigés quant à l’intérêt cyclique pour la situation géopolitique de Taïwan. “Alors qu’une grande partie du monde semblait penser que les Taïwanais devaient paniquer et se heurter à des bunkers, etc., je pense que beaucoup n’étaient absolument pas au courant de la visite ou de sa signification jusqu’à très peu de temps auparavant”, a écrit l’écrivain taïwanais Brian Hioe pour Population.

“Même dans la couverture de cette situation Pelosi, qui a attiré tant d’attention sur Taïwan, il y a très peu de choses sur ce que les acteurs taïwanais pensent réellement. Le récit est, toujours, que vous avez besoin que les États-Unis entrent et sauvent Taiwan », a déclaré au Guardian Albert Wu, un historien taïwanais-américain basé à Taipei.

Dans une fouille subtile de la Chine, Pelosi visite le musée des droits de l’homme de Taiwan

L’ombre de la guerre en Ukraine planait sur le séjour de Pelosi à Taiwan. L’Ukraine, comme Taïwan, a passé des décennies coincée sous le microscope de la politique des grandes puissances. Même la menace constante d’un conflit mondial peut devenir ennuyeuse lorsque vous passez chaque jour au milieu de celui-ci. Alors que Washington a déclaré qu’une offensive militaire était imminente fin février, la vie à Kyiv a continué normalement.

Les responsables ukrainiens ont même été un peu agacés par les avertissements. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré en janvier que la « déstabilisation de la situation à l’intérieur du pays » était la plus grande menace pour l’Ukraine. « Il y a des signaux même de chefs d’État respectés, ils disent juste que demain il y aura la guerre. C’est la panique – combien cela coûte-t-il à notre État ? » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Kyiv.

Tsai a sans aucun doute observé la situation en Ukraine et en a tiré des leçons. Une leçon est probablement essentielle : restez près des États-Unis. Bien que la visite de Pelosi à Taïwan ait pu créer des problèmes pour son gouvernement, les problèmes auraient pu être pires si Pelosi avait annulé sa visite – surtout après avoir annulé un précédent voyage à Taïwan après avoir été testée positive pour le coronavirus en avril.

Les responsables taïwanais sont devenus frustrés par leurs relations informelles et délibérément ambiguës avec les États-Unis ces dernières années. “Nous avons besoin d’un certain degré de clarté”, a déclaré l’ambassadeur de facto Hsiao Bi-khim à Today’s WorldView en octobre 2020. Taïwan avait alors connu près de quatre ans de relations imprévisibles sous l’administration Trump.

Des sondages menés par la Taiwan Public Opinion Foundation ont révélé qu’en octobre dernier, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, près des deux tiers des Taïwanais pensaient que les États-Unis enverraient des troupes pour protéger l’île si la Chine envahissait. Ce pourcentage a fortement chuté en mars 2022 à 34,5 %, alors même que la croyance selon laquelle la Chine pourrait lancer une invasion de l’Ukraine augmentait.

La visite de Pelosi a porté Taiwan au plus haut niveau d’attention aux États-Unis et a montré les niveaux élevés de soutien bipartisan à Taiwan. Et bien qu’il ait provoqué quelques bruits de sabre de la part de la Chine, cela ne fera que faire fuir davantage le peuple taïwanais (certains sondages montrent déjà un glissement du soutien au statu quo vers une évolution vers une indépendance totale) et faire pression sur le Kuomintang avant les élections locales plus tard cette année.