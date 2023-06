Le voyage de pêche de luxe du juge Alito souligne le problème d’éthique de la Cour suprême

Le juge Samuel Alito est le dernier juge de la Cour suprême à faire face à un examen minutieux de son acceptation de voyages et de cadeaux de luxe, soulevant de nouvelles questions sur l’impartialité et la légitimité de la Cour.

Un rapport de ProPublica publié mardi a révélé qu’Alito avait accepté un voyage en jet privé ainsi que l’hébergement dans le cadre d’une excursion de pêche en Alaska en 2008. Ce vol était couvert par un donateur républicain et gestionnaire de fonds spéculatifs nommé Paul Singer, dont les affaires plus tard avait plusieurs affaires devant la Cour suprême dont Alito ne s’est pas récusé.

La décision d’Alito de ne pas divulguer le voyage en jet privé était une violation probable de la loi sur l’éthique dans le gouvernement, qui exige la divulgation des cadeaux de transport, ont déclaré des experts juridiques à Vox. De plus, les experts en éthique affirment que la décision d’Alito de ne pas se récuser des affaires ultérieures, y compris une décision majeure en 2014, pourrait créer l’apparence d’un conflit d’intérêts, sapant la confiance dans les décisions de la Cour.

Alito affirme que ces experts juridiques et éthiques ont tort. Bien qu’il n’ait pas commenté directement l’histoire de ProPublica, il a contredit les deux allégations via un éditorial du Wall Street Journal qu’il a publié mardi. Dans cet éditorial, Alito a fait valoir qu’il n’avait pas besoin de divulguer le cadeau de voyage car il était qualifié d ‘«hospitalité» personnelle, qui, selon lui, est exemptée de ces règles. Il a également affirmé qu’il n’était pas au courant du lien entre Singer et l’entreprise dans l’affaire de 2014 sur laquelle il a pesé, c’est pourquoi il ne s’est pas récusé. Alito a également déclaré que même s’il avait eu connaissance des liens de Singer, il n’aurait pas eu à se récuser car ils n’avaient discuté d’aucune affaire ou affaire devant le tribunal lors de leurs interactions.

« Aucune accusation n’est valide », a écrit Alito.

Les experts en éthique notent que le transport n’a pas été exempté de divulgations dans la loi et disent que l’interprétation d’Alito de ces règles est un peu exagérée. De plus, certains appellent à des réformes documentaires, arguant que les informations sur les parties devant la Cour devraient être plus transparentes si Alito n’était pas en mesure d’identifier les liens de Singer avec l’entreprise concernée dans l’affaire de 2014 qu’il a supervisée.

Le rapport Alito ne fait qu’aggraver l’attention que le tribunal a reçue ces derniers mois pour la mauvaise gestion par les juges des divulgations de cadeaux, y compris le fait que le juge Clarence Thomas n’a pas divulgué à la fois les voyages et les ventes immobilières payées par le donateur républicain Harlan Crow. À la suite de ces histoires, il y a eu une pression croissante pour que les législateurs du Congrès adoptent une législation qui obligerait la Cour à établir un code d’éthique et à mettre en place un organe indépendant qui pourrait évaluer les plaintes contre les juges. Les membres de la Cour, cependant, se sont montrés hostiles à ces pressions.

« C’est un autre point de données prouvant que quelque chose doit être fait », déclare David Janovsky, analyste des politiques pour le Projet sur la surveillance gouvernementale. «Cela souligne l’un des points plus larges que les défenseurs de la réforme ont soulevés – qu’il ne s’agit pas d’une justice en particulier; il s’agit d’un problème systémique.

L’affaire Alito renouvelle l’attention sur les questions d’éthique à la Cour suprême

La Cour suprême est effectivement chargée de s’autoréguler. Contrairement à d’autres branches du gouvernement et même à d’autres segments du système judiciaire, la Cour n’a pas de code d’éthique ou d’organe indépendant qui tiendrait les juges responsables des violations de l’éthique. Au lieu de cela, les juges s’appuient généralement sur leur propre jugement pour déterminer si une affaire poserait un conflit d’intérêts et quelles activités doivent être divulguées.

Les rapports sur Alito et Thomas suggèrent cependant que le corps a besoin de plus de garde-corps externes, tout comme leurs défenses respectives. Alito et Thomas ont tous deux répondu aux rapports en suggérant qu’ils n’étaient pas les seuls juges à accepter des cadeaux; comme Alito l’a dit dans son éditorial, « J’ai suivi ce que j’ai compris comme étant la pratique courante. »

Le comportement de Thomas et Alito – et peut-être celui d’autres juges – «souligne l’importance de la raison pour laquelle nous avons besoin d’une législation qui traiterait de ces questions comme celle proposée par le sénateur. [Sheldon] Whitehouse et Rép. [Hank] Johnson », déclare Virginia Canter, conseillère en chef en matière d’éthique chez CREW, les Citizens for Responsibility and Ethics à Washington.

La législation de Whitehouse et Johnson, qui a été surnommée la Loi sur l’éthique, la récusation et la transparence de la Cour suprême (SCERT), obligerait la Cour à adopter un code de conduite, à établir une commission d’enquête qui examinerait les plaintes concernant les juges et à mettre en place politiques plus strictes en matière de récusation.

Pour l’instant, il est peu probable que cette législation soit adoptée en raison de l’opposition républicaine à la Chambre et au Sénat, et le GOP affirme que les démocrates veulent cibler les juges qu’ils ont nommés. Théoriquement, la Cour suprême pourrait également imposer bon nombre de ces changements par elle-même, bien qu’elle ait eu du mal à parvenir à un consensus sur un code d’éthique ces dernières années.

Le président de la magistrature du Sénat, Dick Durbin, a attaqué cet échec dans une déclaration faisant suite à l’article d’Alito, annonçant que le Comité judiciaire annoterait la législation sur l’éthique de la Cour suprême dans les semaines à venir. « La Cour suprême est dans une crise éthique de sa propre fabrication », a déclaré Durbin dans un communiqué. « Le juge en chef Roberts pourrait résoudre cela aujourd’hui, mais il n’a pas agi. »

En l’absence de réformes supplémentaires, la peine la plus sévère à laquelle Alito ou Thomas pourraient être confrontés pour une éventuelle violation de l’éthique est une amende, bien que le délai de prescription puisse avoir expiré pour certaines des allégations qui ont été signalées. Au-delà d’un examen et d’une sanction du ministère de la Justice, un juge pourrait être destitué par le Congrès si les législateurs estimaient que leur conduite le justifiait. Ce résultat est également peu probable en raison de l’effondrement politique du corps en ce moment. Les experts en éthique espèrent toutefois que les législateurs envisagent d’autres politiques afin de s’assurer que le public garde confiance dans les tribunaux.

« C’est très destructeur pour la confiance du public dans l’une des branches les plus importantes », déclare Canter à propos des violations de l’éthique. «Ils sont prêts à prendre des décisions sur le type de relations que nous entretenons, si nous pouvons ou non avoir des enfants, peut-être même si nous prenons ou non une contraception. Ils s’immiscent dans les parties les plus privées de nos vies, et en même temps, ils veulent dissimuler leurs voyages galopant à l’autre bout du pays ou du monde.