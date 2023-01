Le voyage de Novak Djokovic vers un dixième titre inégalé de l’Open d’Australie

Novak Djokovic a étendu son record inégalé de titres de l’Open d’Australie à 10 avec une victoire sur Stefanos Tsitsipas dimanche.

Voici les incroyables succès du Serbe en passe de devenir le roi incontesté de Melbourne Park :

Premier Serbe : 2008

Devient le premier Serbe à remporter un Grand Chelem. Alors âgé de 20 ans, il a fait irruption dans le grand temps avec une victoire en deux sets en demi-finale contre le numéro un mondial Roger Federer.

En finale, il a battu le Français Jo-Wilfried Tsonga.

“Tous les joueurs rêvent de gagner un Grand Chelem. Je ne suis toujours pas pleinement conscient de ce que j’ai accompli ces deux dernières semaines”, a déclaré le jeune Djokovic.

Trois ans d’attente se terminent : 2011

Il a fallu trois longues années avant que Djokovic n’obtienne un deuxième triomphe majeur, et il a attribué son succès à un régime sans gluten.

Cela a annoncé une année dorée où il a remporté trois des quatre titres du Grand Chelem.

Il n’a perdu qu’un seul set pendant toute la quinzaine à Melbourne, notamment en battant à nouveau le champion en titre Federer en demi-finale, avant de vaincre Andy Murray en finale.

Djokovic a déclaré qu’il avait décidé de changer son équipe en coulisses, ainsi que son régime alimentaire, après une année 2010 décevante.

« J’ai dû essayer de trouver la meilleure solution possible et essayer de revenir sur la bonne voie. C’est ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré.

La finale la plus longue : 2012

La première défense réussie de Djokovic en Grand Chelem a impliqué des exploits d’endurance rarement vus auparavant dans le tennis.

Après une bataille de cinq sets contre Murray en demi-finale, il a ensuite dû se battre pendant près de six heures contre Rafael Nadal pour remporter le titre.

C’était la plus longue finale en simple du Grand Chelem de l’ère Open et s’est terminée à 1h37 du matin.

Djokovic a arraché son maillot et rugi à la fin du match épique qu’il a remporté 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 en 5h 53min.

“Physiquement, c’était le match le plus difficile que j’aie jamais joué”, a déclaré Nadal, après s’être adressé à la foule : “Bonjour !”

Coup du chapeau du titre : 2013

Djokovic est devenu le premier homme depuis le début de l’ère Open en 1968 à remporter trois titres australiens d’affilée après avoir maîtrisé Murray en quatre sets.

“C’est définitivement mon Grand Chelem préféré, mon Grand Chelem le plus réussi. J’adore ce court”, a déclaré Djokovic.

Vengeance sur Wawrinka : 2015

Djokovic a été battu en quarts de finale 2014 par Stan Wawrinka, le futur champion, mais a retrouvé son meilleur niveau un an plus tard.

Après avoir pris sa revanche sur le Suisse en demi-finale, il a de nouveau renversé Murray pour le titre, infligeant un bagel humiliant 6-0 à l’Écossais dans le dernier set pour égaliser Andre Agassi sur la liste de tous les temps avec huit titres du Grand Chelem.

Sa femme Jelena avait donné naissance à leur fils Stefan trois mois plus tôt.

“Je pense que cela a un sens plus profond, une valeur plus intrinsèque maintenant pour ma vie parce que je suis un père et un mari”, a déclaré Djokovic.

“Djokovic Slam”: 2016

Les records n’ont cessé de chuter alors qu’il décrochait une sixième couronne à Melbourne pour égaler le record de l’ère pré-Open de Roy Emerson et remporter un troisième titre majeur consécutif après Wimbledon et l’US Open en 2015.

Il compléterait le “Djokovic Slam” à Roland-Garros pour détenir les quatre tournois majeurs en même temps.

Il a battu Murray pour la quatrième fois dans le match de championnat.

“C’est une sensation incroyable, surtout parce que j’ai réussi à entrer dans l’histoire ce soir et à égaler le record de six Open d’Australie de Roy Emerson”, a-t-il déclaré.

Sampras éclipsé : 2019

Après deux ans de blessure, y compris une opération au coude, il a battu son ancien rival Nadal en finale pour remporter un septième record de l’Open d’Australie et un 15e titre du Grand Chelem pour devancer son idole d’enfance, Pete Sampras.

“C’était définitivement un signe du destin de commencer à jouer au tennis, d’aspirer à être aussi bon que Pete”, a déclaré Djokovic. “Pour le surpasser avec des titres du Grand Chelem, je suis sans voix.”

Grand huit : 2020

Djokovic a remporté son huitième titre à l’Open d’Australie et a remporté sa 900e victoire en match au niveau de la tournée.

Federer a été envoyé en deux sets en demi-finale mais Dominic Thiem a donné à Djokovic sa finale la plus difficile depuis l’épopée de Nadal en 2012.

Djokovic a finalement riposté de deux sets à un pour assurer son 17e majeur.

“De toute évidence, à ce stade de ma carrière, les tournois du Grand Chelem sont ceux que j’apprécie le plus. Ce sont eux que je privilégie”, a-t-il déclaré.

Estomac pour le combat : 2021

Djokovic a regardé sa sortie alors qu’il pouvait à peine courir à cause d’une blessure à l’abdomen au troisième tour contre Taylor Fritz, mais a survécu d’une manière ou d’une autre en cinq sets.

Il n’a pas pu s’entraîner entre les matchs, mais s’est mis en forme à chaque tour et a atteint la finale.

Le numéro quatre mondial Daniil Medvedev a suivi le chemin des huit derniers adversaires du Serbe en finale alors qu’un Djokovic endémique a prolongé son record parfait en finale à Melbourne.

Plus de controverse, plus de gloire : 2023

La quatrième tête de série est revenue après avoir raté l’édition 2022 lorsqu’il a été expulsé pour sa position Covid.

Il y avait des inquiétudes quant à la façon dont il serait reçu par la foule et il y avait aussi des problèmes aux ischio-jambiers, mais le Serbe a reçu un accueil chaleureux et la blessure s’est améliorée au fur et à mesure qu’il avançait dans le tournoi.

Il y a eu encore plus de controverse lorsque son père Srdjan a été photographié posant à côté d’un drapeau russe avec le visage de Vladimir Poutine.

Djokovic a tout mis de côté pour atteindre la finale et a battu Tsitsipas pour un 10e titre à Melbourne et un record de 22 couronnes du Chelem.

