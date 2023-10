Le voyage de Newsom en Chine inclura Hong Kong, Tesla s’arrête

Les responsables ont déclaré que le voyage se concentrerait sur les collaborations en matière de politique climatique et sur le renforcement des liens entre la Chine et la Californie qui remontent à plus de quinze ans, lorsque l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger (à droite) était au pouvoir.

« Le voyage est entièrement axé sur le climat, et nous sommes évidemment un État, donc je pense que nous nous tournons vers nos partenaires fédéraux sur les questions fédérales », a déclaré mardi la porte-parole Erin Mellon aux journalistes.

Ce voyage sera le deuxième voyage international officiel de Newsom en sa qualité officielle de gouverneur, après une visite au Salvador en 2019. Il visitera six villes de cinq provinces, dont le Guangdong, le Jiangsu et Shanghai. Il sera accompagné de sa conseillère climatique, Lauren Sanchez, ainsi que de représentants de l’industrie californienne et de groupes environnementaux, a déclaré Mellon.

Newsom prévoit également de renouveler quatre accords liés au climat établis par l’ancien gouverneur Jerry Brown (Démocrate) et en signera un nouveau avec Shanghai, où il a voyagé avec la regrettée sénatrice Dianne Feinstein (Démocrate de Californie) en 2005. lorsqu’il était maire de San Francisco.

Les étapes notables du voyage incluent Hong Kong, la première ville d’Asie à exiger des entreprises qu’elles divulguent leurs émissions de carbone – à l’instar d’une loi que Newsom a signée plus tôt ce mois-ci couvrant les entreprises de Californie – et Shenzhen, la première ville au monde à effectuer une transition complète vers bus électriques.

Newsom observera également les oiseaux des zones humides dans la ville côtière de Yangchen tout en discutant des priorités communes liées à un pacte mondial visant à conserver 30 pour cent des océans et des terres. Et il visitera la Grande Muraille de Chine avec les dirigeants de cinq provinces différentes, même s’il reste difficile de savoir s’il y aura une opportunité de faire de la luge à proximité, comme l’ancienne Première dame Michelle Obama l’a fait en 2014.

Sanchez a déclaré que Newsom rencontrerait des représentants du ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement à Pékin, ainsi que des responsables locaux.

Il renouvellera également un protocole d’accord avec la Commission nationale chinoise de développement et de réforme, l’agence chinoise chargée de la planification macroéconomique, et un autre de 2013 avec Pékin sur la qualité de l’air, qui a facilité la collaboration entre les responsables du California Air Resources Board et les régulateurs chinois pour réduire le smog de la ville. . Elle n’a pas dit s’il rencontrerait Xi.

« Une grande partie de ce que la Chine a fait [in the EV space] est en fait né de l’innovation californienne en matière de mandats ZEV des années 90 », a déclaré Mellon. « Mais il est clair qu’ils ont en quelque sorte pris de l’avance en termes d’adoption des véhicules électriques, tant par les particuliers que par le gouvernement. »