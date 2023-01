Le voyage de Nadhim Zahawi de Bagdad à Downing Street

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nadhim Zahawi a grandi sur les rives du Tigre à Waziriyah, un quartier de Bagdad qui a subi de nombreuses violences lors des conflits sectaires qui ont suivi l’invasion de l’Irak par les États-Unis et les Britanniques.

Il y a eu des destructions et des déplacements de population. Très peu de personnes dans le quartier aisé se souviennent de la riche famille kurde du président conservateur limogé.

Nommé d’après son grand-père – un gouverneur de la Banque d’Irak dont la signature figurait sur les billets de banque – Zahawi est venu en Grande-Bretagne depuis la capitale irakienne à l’âge de 11 ans. Son père Hareth s’est enfui deux ans plus tôt, sur un billet aller simple Swissair, après avoir été averti que le secret de Saddm Hussein la police, le Mukhabarat, était après lui.

Après la chute et l’exécution du dictateur, le groupe Al-Zahawi de Hareth Zahawi – rebaptisé plus tard Projet irakien et développement du bâtiment – a conclu des contrats lucratifs en Irak, en particulier dans la région autonome du Kurdistan. Nadhim Zahawi établirait également des liens étendus dans le pays, le commerce et la controverse étant un thème commun lors de son implication là-bas.

Il faisait partie d’une campagne pour les réfugiés kurdes et rencontra Jeffrey Archer, qui s’était intéressé à leur sort. L’auteur et politicien conservateur de haut niveau a reconnu les compétences organisationnelles du jeune Zahawi et l’a employé comme assistant avec un autre Kurde irakien, Broosk Saib. Archer, un vice-président du parti dont la carrière colorée s’est terminée par un scandale et un emprisonnement, les a appelés “Bean Curd” et “Lemon Curd” – souvent en leur présence.

Archer a créé une association caritative en collaboration avec la Croix-Rouge et a organisé un concert au cours duquel des artistes tels que Rod Stewart, Paul Simon, Sting et Gloria Estefan se sont produits gratuitement. Lors d’une conférence de presse qui a suivi, Archer a fait fructifier un chèque de 57 042 000 £ – une somme, a-t-il tenu à souligner, près de 10 millions de £ de plus que ce qui avait été levé par Live Aid de Bob Geldof.

Le succès du concert a conduit le premier ministre de l’époque, John Major, à recommander Archer pour une pairie, ce pour quoi le comité des honneurs l’avait déjà rejeté.

Il y eut bientôt des questions sur l’argent récolté. Sur les 57 millions de livres sterling, il semble qu’environ 3 millions de livres sterling proviennent du concert, 10 millions de livres sterling du gouvernement britannique et les 43 millions restants de projets d’aide du gouvernement à l’étranger. Le Kurdish Disaster Fund a écrit à M. Archer, se plaignant : « Vous devez vous inquiéter du fait que les réfugiés kurdes n’ont vu pratiquement aucune des sommes énormes collectées en Occident en leur nom. Il a déclaré que pas plus de 250 000 livres sterling avaient été reçues par des groupes en Irak.

Il a été affirmé que Lord Archer avait investi dans une société pétrolière panaméenne qui recherchait des droits pétroliers dans le nord de l’Irak. Zahawi a toujours nié toute irrégularité concernant le concert. Scotland Yard a ouvert une enquête mais aucune accusation n’a jamais été portée.

Zahawi a continué à travailler sur l’offre ratée d’Archer pour la mairie de Londres. Deux ans plus tard, Archer a été reconnu coupable de parjure dans une affaire de diffamation dans un journal des années 1980 centrée sur sa rencontre avec une prostituée, et emprisonné pendant quatre ans.

Zahawi est allé travailler pour l’entreprise de son père en Irak et a décroché un contrat pour fournir des services de nettoyage, de logistique et de soutien au nouveau gouvernement intérimaire dirigé par les États-Unis, basé dans ce qui avait été le palais de Saddam. C’est à cette époque qu’il rencontre Boris Johnson, alors rédacteur en chef de Le spectateurqui avait commandé un sondage d’opinion à Bagdad par YouGov, la société que Zahawi avait cofondée.

Peu de temps après avoir obtenu un siège à la Chambre des communes, Zahawi est devenu le vice-président du groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le Kurdistan. Il s’est rendu cinq fois au Kurdistan en quatre ans, voyages payés par l’administration de la région.

Zahawi a créé un cabinet de conseil avec sa femme, Zahawi & Zahawi, qui a travaillé avec des compagnies pétrolières de la région. Il a accompagné des hauts responsables de l’administration du Kurdistan à des réunions avec des responsables britanniques ainsi que Boris Johnson lorsqu’il était maire et Premier ministre de Londres.

Zahawi est devenu l’un des principaux actionnaires de Genel Energy, une société anglo-turque d’exploration pétrolière et gazière dirigée par l’ancien patron de BP, Tony Hayward. Il a refusé à l’époque de dire L’indépendant ce que valait sa participation.

La société pétrolière américaine Afren, basée au Royaume-Uni, a travaillé avec Zahawi pendant quatre ans, mais l’arrangement a cessé après que le Serious Fraud Office, avec l’aide du ministère américain de la Justice, a ouvert une enquête sur le blanchiment d’argent qui a conduit à la condamnation et à l’emprisonnement de deux dirigeants, Osman Shahenshah et Shahid Ullah, pour une opération de fraude et de blanchiment d’argent de 35 millions de livres sterling. Il n’y a aucune suggestion que Zahawi ait été impliqué dans une quelconque criminalité.

En 2015, Zahawi est devenu directeur de la stratégie chez Gulf Keystone, qui exploitait le champ pétrolier de Shaikan, l’un des plus grands de la région du Kurdistan. Il recevait 29 643 £ par mois en 2017. Il gagnait au total 1,3 million de £, dont une prime de départ de 285 000 £ l’année suivante lorsqu’il est parti pour devenir ministre du gouvernement.

Un ancien haut responsable kurde, rappelant les activités de Zahawi dans la région, a déclaré : « Il a sans aucun doute travaillé dur pour ses clients, présentant leurs dossiers pour des contrats, s’assurant qu’ils recevaient leur argent, recherchant cela. C’était important, car les paiements étaient souvent en retard; et nous parlons de beaucoup, beaucoup d’argent.

“Bien sûr, le fait qu’il était un politicien important au Royaume-Uni ainsi qu’au Kurdistan à l’origine était un gros atout, il a les contacts. Le pétrole et le gaz sont des activités complexes et très riches. M. Zahawi connaissait des gens intéressants qui faisaient des affaires intéressantes, des hommes d’affaires, des politiciens.

Les mémoires de Zawahi, Un garçon de Bagdad : Mon voyage de Waziriyah à Westminster, doit être publié à l’automne. Il peut nécessiter une mise à jour après les événements de ces derniers jours.