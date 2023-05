Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une visite prévue à Taïwan par Liz Truss risque de causer des « blessures mortelles aux relations sino-britanniques » et aliénerait les deux pays, a averti un responsable du gouvernement chinois.

Et le voyage de la semaine prochaine rendra plus probable que la Chine « exerce sa juridiction sur Taïwan le plus tôt possible », selon Victor Goa.

Mme Truss, la plus courte Premier ministre britannique, doit prononcer un discours sur la démocratie lors de sa visite sur l’île et rencontrer des représentants du gouvernement taïwanais.

Des soldats hissent le drapeau de Taïwan à Taipei (EPA)

La Chine revendique l’autonomie de Taiwan comme son territoire et le président chinois Xi Jinping s’est engagé à la placer sous le contrôle de Pékin.

Le Royaume-Uni, comme la plupart des pays, ne reconnaît pas Taïwan et n’a pas de relations diplomatiques officielles avec lui, de sorte que la visite de Mme Truss pourrait créer un casse-tête pour les ministres.

Le porte-parole des médias du Parti communiste chinois, Victor Goa, a déclaré Ce soir avec Andrew Marr sur LBC que le voyage de Mme Truss « rendrait plus probable que la Chine exercera sa juridiction sur Taiwan le plus tôt possible ».

Il a déclaré que sa visite « illicite » pourrait conduire la situation à « dépasser le point de non-retour ».

M. Goa a déclaré: « Sa visite proposée à Taiwan en sa qualité officielle n’atteindra qu’un seul objectif: c’est d’aliéner davantage les relations entre la Chine et la Grande-Bretagne, nuisant à l’intérêt fondamental du peuple britannique. »

Il a averti que Mme Truss devrait « faire attention à [how] elle se conduit, car elle ne veut pas infliger de blessures mortelles aux relations sino-britanniques ».

L’ex-Premier ministre Liz Truss devrait se rendre à Taïwan (Archives PA)

Le voyage intervient à un moment délicat, car les relations de la Chine avec la Grande-Bretagne sont sous tension. Peu de temps après avoir succédé à Mme Truss en tant que Premier ministre, Rishi Sunak a déclaré « l’âge d’or » des relations avec la Chine, appelant à un « pragmatisme robuste » envers les concurrents.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a précédemment déclaré que les démocraties occidentales devraient durcir leur position sur Pékin.

En février, elle a appelé à renforcer les liens avec Taïwan pour lutter contre les menaces de la Chine, exhortant les pays à envoyer un message à Pékin selon lequel une agression militaire contre Taïwan serait une erreur stratégique.

Elle a déclaré que l’Occident « devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que Taiwan a le soutien dont il a besoin pour se défendre ».

Dans une déclaration avant sa visite, elle a déclaré : « Taiwan est un phare de liberté et de démocratie. Je suis impatient de faire preuve de solidarité avec le peuple taïwanais en personne face au comportement et à la rhétorique de plus en plus agressifs du régime de Pékin. »