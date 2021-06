Le voyage de l’Angleterre à l’Euro 2020 commence contre la Croatie. Peuvent-ils enfin remporter un premier trophée depuis 1966 ?

Un peu plus de 24 heures après que l’Angleterre a perdu sa demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie, le manager Gareth Southgate s’est retrouvé à regarder une rediffusion du match à 4 heures du matin. temps. « Cela va vivre avec moi pour toujours. »

Le coup de rachat de l’Angleterre intervient dimanche lors de son premier match de l’Euro 2020 – diffuser EN DIRECT sur ESPN, ESPN+, 9 h HE (États-Unis uniquement) – alors qu’ils renouent avec une rivalité qui a également contribué à illustrer leurs progrès au cours des cinq années à la tête de Southgate.

La Croatie a surclassé et survécu à l’Angleterre avec une victoire 2-1 en prolongation à Moscou. L’Angleterre semblait physiquement épuisée à la fin de 120 minutes épuisantes, mais ce sont leurs adversaires qui jouaient les prolongations pour le troisième match consécutif. Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a aidé la Croatie à contrôler le jeu au milieu de terrain, avec une maturité en possession que l’Angleterre n’a pas pu reproduire.

La grande question est : est-ce que ce sera différent cette fois ? Et l’Angleterre peut-elle aller jusqu’au bout cet été ?

La préparation de l’Angleterre à l’Euro n’a pas été très facile, avec quelques blessures assombrissant la sélection de l’équipe pour son premier match, mais ils sont prêts et désireux de montrer ce qu’ils peuvent faire. Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

En 2018, il ne fait aucun doute que l’Angleterre a bénéficié d’un aimable tirage au sort pour se qualifier pour les quatre derniers en Russie. Ils ont pu se qualifier pour la phase de groupes en affrontant la Tunisie et le Panama, remportant les deux matches pour rendre leur test le plus difficile, contre la Belgique, sans importance car les deux équipes ont nommé des équipes affaiblies avec une qualification déjà assurée.

L’Angleterre n’a pas ce luxe à l’Euro 2020. Bien que faire face à l’Écosse sera une occasion très émouvante et que la République tchèque ait battu l’Angleterre en qualifications, la Croatie représente la mission la plus difficile du Groupe D, et les problèmes de l’Angleterre contre les meilleures équipes – la chose qui condamne chaque tournoi se déroule en phase à élimination directe – bien avant Southgate.

La Croatie est classée 14e au monde. La dernière fois que l’Angleterre a remporté un match de tournoi contre une équipe mieux classée, c’était lors de la Coupe du monde 2002, lorsqu’un penalty de David Beckham a permis à l’équipe de Sven Goran-Eriksson de s’imposer 1-0 contre l’Argentine (alors classée n°3 par la FIFA).

Il y a plusieurs raisons à cela, dont un manque de qualité, le poids de l’histoire, des attentes indues, une peur pathologique des pénalités et une équipe piquée sur la réputation plutôt que sur la performance. Il y avait l’espoir d’une nouvelle ère lorsque l’Angleterre a battu la Croatie (alors classée n ° 25) 4-2 à l’Euro 2004, alors que Wayne Rooney a fait irruption sur la scène, mais il y a eu une sensation familière à la plupart des sorties de tournoi, peut-être en dehors de l’écrasement contre l’Islande à l’Euro 2016. L’Angleterre a été battue par l’Allemagne en 2010, l’Italie aux tirs au but à l’Euro 2012, a quitté la phase de groupes en 2014 après avoir à nouveau perdu contre l’Italie et l’Uruguay, avant de s’incliner face à la Croatie en demi-finale il y a trois ans.

La première Ligue des Nations a donné à l’Angleterre une chance rapide de se venger, faisant match nul 0-0 en Croatie avant de remporter le match retour 2-1 à Wembley en novembre 2018, une phase de groupes qui contenait également une victoire notable 3-2 en Espagne. Mais encore une fois, ils ont échoué, s’inclinant 3-1 contre les Pays-Bas en demi-finale.

Modric est sans doute plus essentiel que jamais pour la Croatie. Depuis la Coupe du monde 2018, Danijel Subasic, Ivan Strinic, Mario Mandzukic et Ivan Rakitic ont tous pris leur retraite, un total de 288 sélections et une riche expérience au départ avec eux. Les 33 buts de Mandzukic sont un total amélioré pour son pays par seulement Davor Suker (45), tandis que Rakitic a démissionné en tant que quatrième joueur le plus capé de l’histoire de la Croatie (106 apparitions).

Le rôle de Rakitic pourrait être rempli par Mateo Kovacic, qui peut fournir des informations utiles sur trois joueurs anglais : ses coéquipiers de Chelsea Mason Mount, Reece James et Ben Chilwell. Mais inévitablement, l’accent sera mis sur Modric, 35 ans, et sur la question de savoir si l’Angleterre est devenue une équipe capable d’annuler, puis de maîtriser, un joueur qui a remporté le Ballon d’or en tant que meilleur joueur du tournoi il y a deux ans.

« Il a toujours été un joueur que j’ai admiré, depuis qu’il était en Premier League à Tottenham », a déclaré Mount, 22 ans, qui a échangé ses maillots avec Modric après leurs deux rencontres de la Ligue des Nations.

« Je l’ai regardé de très près quand j’étais enfant. Et puis, évidemment, jouer contre lui, c’était bizarre parce que je l’ai tellement regardé grandir, je connaissais ses mouvements et ce qu’il allait faire. Cela aide d’être fan d’un joueur et puis jouer contre lui. L’expérience de ce jeu aide beaucoup. En tant que jeune joueur, vous voulez jouer dans ces grands matchs et apprendre à gérer la pression, à gérer ces grands moments. «

Parmi les énigmes pour Southgate se trouve sa paire de milieu de terrain central. Qu’il choisisse une forme 3-4-2-1 ou 4-3-3, le cœur du terrain est une zone à problèmes.

Declan Rice a excellé pour West Ham cette saison, mais n’a pas fait ses preuves sur cette plus grande scène. Jordan Henderson n’a joué que 45 minutes depuis le 20 février en raison d’un problème à l’aine et bien que Mount soit polyvalent pour jouer n’importe où, ce serait un appel audacieux pour Southgate de le jumeler avec son meilleur ami Rice, tout en accueillant au moins deux autres attaquants milieux de terrain en soutien à Harry Kane. Kalvin Phillips de Leeds est plus défensif, mais n’a que huit sélections à son actif.





Avec l’aptitude d’Henderson en doute, ainsi que celle de l’arrière central Harry Maguire, et les joueurs se joignant de manière échelonnée à la suite de l’implication de Manchester United, Chelsea et Manchester City dans les grandes finales européennes au niveau des clubs, les préparatifs de l’Angleterre ont subi un degré indésirable. de turbulences. Pourtant, la sérénité de St George’s Park a apporté un sentiment de calme. Les joueurs anglais se sont engagés avec les médias cette semaine dans la même approche transparente que la Russie – nonobstant les protocoles COVID – relançant le match de fléchettes quotidien et assistant souvent aux conférences de presse des uns et des autres pour observer les interactions.

À leur arrivée au SGP, Southgate a montré aux joueurs une vidéo qui soulignait pourquoi cet été est une opportunité à saisir, plutôt qu’un échec potentiel à craindre. L’équipe d’entraîneurs a également tenu à ne pas surcharger les joueurs, leur permettant de s’arrêter pour jouer au basket-ball, au tennis de table et au billard, ou pour prendre leurs repas sur la terrasse extérieure avec l’arrivée de l’été britannique au bon moment.

Les joueurs sont arrivés dans leurs chambres d’hôtel pour trouver des photos de leurs proches, une autre touche reproduite de leur séjour en Russie. Le milieu de terrain d’Aston Villa Jack Grealish était particulièrement ravi de la photo de son chien. Pourtant, une chose qu’ils ne peuvent pas reproduire il y a trois ans, ce sont les faibles attentes.

L’Angleterre a prospéré lors de Russie 2018 dans une atmosphère exempte de l’hyperbole habituelle, profitant d’un tirage au sort souhaitable pour atteindre les demi-finales. Ils n’ont ni l’un ni l’autre pour les aider cette fois, d’autant plus que la France, l’Allemagne ou le Portugal attendent en huitièmes de finale s’ils remportent le groupe D.

L’Angleterre a la deuxième équipe la plus jeune, mais reste la deuxième favorite de la plupart des bookmakers, et un pays qui vient tout juste d’être libéré d’un verrouillage presque total est prêt à embrasser ce qui se rapproche le plus d’un tournoi à domicile depuis 25 ans.

Southgate a des décisions à prendre, en choisissant parmi une équipe talentueuse débordant de menaces offensives. Avec cela, inévitablement, vient l’attente. Et à juste titre, le premier test de leurs perspectives vient contre l’équipe qui a mis fin à son « été d’amour » en 2018.

« Ce fut une énorme déception, un coup dur à l’époque », a déclaré le défenseur de United Luke Shaw à ESPN. « [England] a très bien réussi à atteindre les demi-finales, mais ce sera toujours un faible si vous êtes éliminé là-bas. Il y a une détermination supplémentaire pour aller plus loin cette fois, et quel match pour commencer contre la Croatie. »

Mount a ajouté: « Si vous regardez la quantité de talent à l’avenir, cela parle de lui-même. Nous avons des joueurs qui peuvent gérer le ballon, garder le ballon, jouer au football avec possession, créer des occasions et être une menace pour l’avenir.

« Il y aura des moments où les choses ne s’enclencheront pas, mais avec les joueurs que nous avons et ce sur quoi nous avons travaillé à l’entraînement, j’ai bon espoir que ça va marcher, nous allons jouer ensemble et ça va relier. »