Le voyage de la Saint-Valentin de Katie Price n’a pas violé le verrouillage, mais la police «  ne le tolère pas  »

Les flics ont déclaré qu’ils «ne toléraient pas» le voyage de 200 milles de Katie Price pour un voyage de la Saint-Valentin pour une nuit – mais ont insisté pour qu’elle se conforme aux règlements de verrouillage.

Katie Price et son petit ami ont été entretenus avec la police de West Mercia après avoir été accusés d’avoir enfreint les règles pendant un week-end.

Le mannequin avait affirmé que Carl s’était allongé sur une cabine remplie de ballons le week-end dernier dans le jardin arrière de sa maison, dans l’Essex.

Mais le couple avait en fait parcouru des centaines de kilomètres jusqu’à Shropshire jusqu’à une cabane en forêt qui fait partie de Henlle Hall, Gobowen, à Oswestry.

Malgré la version différente des événements, les flics ont déclaré lundi qu’ils s’étaient entretenus avec les propriétaires de Henlle Hall et Price, concluant qu’ils étaient là pour «des raisons commerciales légitimes». Aucune amende n’a été prononcée.









Mais dans une déclaration mise à jour mardi – qui s’est heurtée à une réaction en ligne au cours du voyage de 200 miles – la police de West Mercia a précisé qu’elle «décourageait» les actions de Price.

La police de West Mercia a déclaré: «Bien que nous découragions ce type de comportement et que nous ne le tolérions pas, aucune des parties ne s’est avérée avoir enfreint les règlements qui autorisent les appartements de vacances à loger une personne qui en a besoin à des fins professionnelles ou ou service caritatif. Alors que nous continuons à faire face à la pandémie de Covid-19, il est important que les gens adhèrent à l’esprit de verrouillage et protègent le NHS.

Parallèlement à une vidéo de l’intérieur de la cabine, Katie avait déclaré: «Carl est tellement incroyable. Je ne m’attendais jamais à tout cela. Il y a une cabane dans le jardin et les décorations sont incroyables. Il y a eu tellement de réflexion et il n’a rien obtenu gratuitement – il a tout conçu et payé lui-même.

Mais le film de l’intérieur était identique aux images sur le site Web de Henlle Hall de ses lodges luxueux, où Katie et Carl ont également séjourné auparavant.







Cosmo Lloyd, propriétaire de Henlle Hall, avait précédemment déclaré au Mirror: « J’ai vu la police moi-même dimanche et ils ont dit qu’ils cherchaient Katie Price. à la propriété et la police leur a parlé.

Avant de faire le voyage de cinq heures dans le Shropshire, le couple avait posé pour des photos devant la maison de Carl, qui vit à Dunmow, Essex, le 13 février.

Katie a été vue en train de recevoir un énorme bouquet de fleurs aux côtés de rapports selon lesquels ils étaient prêts à passer leur première Saint-Valentin ensemble à la maison.

Le couple a fourni une vidéo de l’intérieur de la cabine à un journal, qui a raconté comment Carl avait «transformé leur jardin en une cabane romantique». L’histoire a été publiée le jour de la Saint-Valentin.









En vertu des lois de verrouillage de niveau 4, vous devez rester à la maison et partir uniquement dans un but précis ou si vous avez une «excuse raisonnable».

Cela comprend le fait d’aller au travail si cela ne peut pas être fait à la maison, de faire les courses pour les produits essentiels, de suivre des cours ou de suivre une formation, d’utiliser des services de garde d’enfants enregistrés, de faire de l’exercice en plein air et pour des raisons médicales.

En décembre, avant les restrictions de verrouillage actuelles, elle et Carl ont emmené ses enfants Harvey, Jett et Bunny au Henlle Hall, classé Grade II, pour une pause festive relaxante.

«J’adore voir mes enfants s’amuser ensemble et les voici ce soir dans le jacuzzi de @henllehall_holidays», se vantait-elle sur Instagram à l’époque.

« Nous adorons venir ici pour une pause, les lodges sont magiques. »

La porte-parole de Katie Price a déclaré: «La police a confirmé qu’elle était satisfaite après s’être interrogée sur le fait que Mlle Price et Carl Woods étaient là à des fins commerciales légitimes. Aucune amende n’a été prononcée.