Pour Ganesh Kulkarni, un habitant d’Aurangabad, le jardinage a commencé comme un passe-temps lorsqu’il a décidé pour la première fois de planter un échantillon de roses dans son jardin, en 2016. Il a arrosé la plante et espérait la voir donner des fleurs, mais à sa grande déception, elle est lentement morte. Ganesh, qui travaille comme bibliothécaire dans un collège local de la ville, s’est rendu compte qu’il en savait très peu sur l’entretien des plantes et qu’il avait besoin d’en apprendre davantage. Mais à qui parle-t-il ? Il connaissait à peine quelqu’un qui s’intéressait au jardinage et ses plans semblaient avoir un barrage routier.

Selon La meilleure Inde, Ganesh a alors décidé de se renseigner sur les plantes et le jardinage en ligne et, ce faisant, a rencontré de nombreux groupes de jardinage sur les réseaux sociaux. Il a rejoint un groupe Facebook « Gacchivaril Baug » (jardin en terrasse) et a commencé à rechercher des contributions de jardiniers urbains comme lui dans tout le pays.

Ganesh a lentement commencé à comprendre les détails de l’entretien des plantes et a rapidement eu plus de 400 pots de fleurs et une variété de plantes sur sa terrasse. Ses efforts ont également suscité l’intérêt de ses amis et de sa famille et Ganesh a lancé son propre groupe WhatsApp où les résidents pouvaient échanger des plantes et discuter du jardinage.

Peu de temps après le verrouillage de COVID-19, Ganesh a déménagé dans une nouvelle maison où il avait une plus grande terrasse. Alors, il a pensé à faire pousser des légumes dans son jardin. Cependant, cultiver des légumes était très différent car ils nécessiteraient beaucoup de terre et avoir ce genre de poids sur le toit pourrait entraver la structure de la maison. Il a consulté des architectes et a apporté des modifications structurelles pour s’adapter à l’exigence. Au lieu de pots et de sacs de culture, Ganesh a construit des fosses permanentes le long du mur.

Le passe-temps de Ganesh est maintenant devenu une mission et il a utilisé un espace de 4 acres sur son lieu de travail, Sant Savtamali Gramin Mahavidyalaya, pour cultiver de l’aloe vera, du pilon et d’autres plantes. Il a également créé une ONG appelée Green Trust, qui a contribué à planter plus de 1500 jeunes arbres dans les locaux de son collège.

Ganesh a rappelé le soutien qu’il avait obtenu au cours des phases initiales de ses efforts et a déclaré que les personnes en ligne l’avaient aidé et répondaient poliment à toutes ses questions. Il veut transmettre la même expérience aux autres et aide les amateurs à apprendre les techniques du jardinage en donnant des astuces et des conseils via les médias sociaux.

