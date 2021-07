Le voyage de Deepika Kumari d’une jeune fille émaciée de 12 ans à la perspective de médaille olympique de l’Inde à Tokyo

D’être rejetée en tant qu’enfant émacié de 12 ans, à lancer un défi pour faire ses preuves dans trois mois à la meilleure perspective de médaille de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo, l’archère n ° 1 mondiale Deepika Kumari est une histoire de courage, de courage et de bon sens. Un voyage qui a commencé à l’Académie d’Arjun Munda à Kharsawan, une petite ville entourée par la forêt idyllique de Chandil-Gamharia, a pris de l’importance à l’Académie de tir à l’arc de Tata qui est devenue plus tard sa « deuxième maison ».

Tout a commencé au cours de l’été 2006, lorsque Deepika a rendu visite à sa meilleure amie et cousine Deepti Kumari à Lohardaga, à environ 70 km de sa ville natale de Ratu à Ranchi pendant ses vacances. Deepika a pensé se mettre au tir à l’arc et suivre les traces de son cousin pour réduire le fardeau financier de son père, chauffeur de pousse-pousse et mère qui travaillait comme infirmière.

Après son retour à Ranchi, elle et ses parents, Shivnarayan et Geeta Mahato, ont rendu visite à Meera Munda, épouse du ministre en chef du Jharkhand, Arjun Munda, pour lui demander d’inscrire Deepika dans leur académie de Kharsawan. « Tumse à bhari dhanush hai, yeh sab nahin hoga tumse ! (Tu ne peux pas faire ça, même l’arc a l’air plus lourd que toi !) », avait dit Meera Munda à Deepika.

Cependant, ses parents ont réussi à convaincre Meera, qui a ensuite demandé aux entraîneurs de l’académie de faire un essai pour Deepika. Montant à moto avec son père, Deepika a atteint l’académie mais là aussi, elle a été rejetée par les entraîneurs de l’académie B Srinivas Rao et Himanshu Mohanty, a rappelé Sumanta Chandra Mohanty, la secrétaire de l’Association de tir à l’arc Saraikela-Kharsawan.

Cependant, Deepika, imperturbable, est de nouveau allé rencontrer la femme de Munda. « Cette fois, elle a relevé un défi de trois mois pour faire ses preuves à l’académie et Meera Ji a écrit une lettre à titre officiel pour l’inscrire », a déclaré Mohanty dans une interaction avec.

