Le voyage de Biden favorise les liens de sécurité arabo-israéliens naissants

WASHINGTON (AP) – La coordination autrefois impensable entre les militaires israéliens et arabes est à l’honneur alors que Joe Biden effectue son premier voyage au Moyen-Orient en tant que président, intensifiant les débats sur la question de savoir si l’initiative soutenue par les États-Unis entre d’anciens ennemis renforce les défenses contre l’Iran ou fait un effet régional. la guerre plus vraisemblablement.

Les ouvertures sécuritaires israélo-arabes se sont multipliées depuis que les accords d’Abraham de 2020 négociés sous l’administration Trump ont normalisé les relations entre Israël et quatre pays de la Ligue arabe. Ils se sont encore développés depuis que le Pentagone a changé la coordination avec Israël du Commandement européen américain au Commandement central, ou CENTCOM, l’année dernière. Cette décision a regroupé l’armée israélienne avec d’anciens opposants arabes, dont l’Arabie saoudite et d’autres pays qui n’ont pas encore reconnu Israël.

Encourager les nations arabes à renforcer les liens de sécurité et les relations globales avec Israël est l’un des objectifs des voyages de Biden en Israël et en Arabie saoudite la semaine prochaine, a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Déjà cette année, des princes arabes du Golfe en robe et d’autres dignitaires ont regardé depuis le pont d’un navire de guerre alors que les États-Unis lançaient une formation qui avait des hommes-grenouilles, des marins et des technologies de défense israéliens éclaboussant la mer Rouge dans l’un des exercices israéliens de plus en plus nombreux aux côtés des militaires américains et arabes.

Un officier de liaison israélien devrait être affecté au quartier général de la cinquième flotte américaine à Bahreïn, un pays du Golfe qui n’a reconnu Israël qu’en 2020. Les responsables de la défense arabes et israéliens se consultent de plus en plus dans la région, explorant les domaines de coordination de la sécurité et la manière d’aligner l’expertise, des renseignements et des armes pour le mettre en œuvre.

Les législateurs républicains et démocrates ont présenté le mois dernier une législation qui ordonnerait au Pentagone de mettre en place un système de défense aérienne conjoint pour Israël et les pays arabes contre les missiles balistiques et les drones iraniens.

Kirby a déclaré jeudi que les États-Unis mettaient l’accent sur la coordination des systèmes de défense aérienne régionaux comme une première étape dans l’alliance “afin qu’il y ait vraiment une couverture efficace pour traiter avec l’Iran”, a déclaré Kirby.

Les membres du CENTCOM travaillent également ensemble sur la sécurité maritime, a déclaré un responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des consultations sur la sécurité arabes et israéliennes encore largement en coulisses. L’idée est que le CENTCOM puisse coordonner ces nations et “réaliser cette vision d’avoir une défense régionale”, a déclaré le responsable israélien.

Biden a défendu sa prochaine rencontre avec les dirigeants saoudiens qu’il avait autrefois évités en raison de violations des droits de l’homme en affirmant qu’il agissait en partie à la demande d’Israël.

La coordination israélo-arabe en matière de sécurité aggrave les frustrations des Palestiniens, qui se sentent déjà vendus par les accords d’Abraham, qui n’ont rien fait pour mettre fin à l’occupation israélienne.

Jusqu’à présent, les responsables américains n’ont donné que peu de détails sur la coopération israélo-arabe naissante, conscients que les publics arabes pourraient s’opposer à embrasser un ennemi de longue date. Le Pentagone a refusé une demande de commentaire sur cette histoire. L’ambassade d’Arabie saoudite à Washington n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Pour les dirigeants arabes et israéliens, “le facteur de motivation n°1 est la menace commune qu’ils perçoivent tous les deux de la part de l’Iran et des mandataires iraniens”, a déclaré Daniel Shapiro, ancien ambassadeur en Israël et éminent défenseur de la coalition émergente entre Israël et les nations arabes individuelles.

Surtout dans la mesure où l’Arabie saoudite se joint à nous, les liens de sécurité sous le CENTCOM ouvrent la perspective d’une “coalition arabe sunnite véritablement unifiée pour se tenir aux côtés d’Israël” contre l’Iran dirigé par les chiites, a déclaré Shapiro.

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi, citant son programme nucléaire, ses activités militaires et son soutien aux groupes militants hostiles.

Les États arabes du Golfe alliés aux États-Unis se méfient depuis longtemps du soutien de l’Iran aux milices et aux mandataires. Bien qu’il manque d’armes sophistiquées de fabrication américaine, l’Iran dispose d’un arsenal inégalé de missiles balistiques, de drones et d’autres armes.

Promouvoir une plus grande intégration régionale avec l’armée moderne d’Israël pourrait apaiser les plaintes saoudiennes et émiraties selon lesquelles les États-Unis ne font pas assez pour les protéger de l’Iran. Cela habitue potentiellement les nations arabes à travailler avec Israël, malgré l’échec d’Israël à parvenir au type de résolution politique avec les Palestiniens que les nations arabes ont longtemps exigé comme condition pour reconnaître Israël.

Les États-Unis espèrent également que la coordination signifiera que les acteurs régionaux assumeront davantage la responsabilité de leur propre sécurité, permettant aux États-Unis d’assouplir leurs décennies de sauvegarde des champs pétrolifères arabes et d’accorder plus d’attention à la Russie et à la Chine.

Et à court terme des élections américaines, cet effort aide la Maison Blanche à souligner l’aspect sécuritaire d’un voyage présidentiel potentiellement humiliant qui vise en partie à faire appel à l’Arabie saoudite et à d’autres pays arabes pour plus de pétrole, sans garantie de succès.

Les opposants accusent Israël d’exagérer la menace iranienne.

“Ils veulent obtenir la reconnaissance des États arabes”, a déclaré Vali Nasr, expert de l’Iran et du Moyen-Orient à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies et ancien conseiller de l’administration Obama. “Et l’Iran est leur ticket pour cela.”

Nasr a déclaré que les risques incluent le déclenchement de l’hostilité au Moyen-Orient en unissant et en permettant aux ennemis les plus bellicistes de l’Iran, y compris Israël et les Émirats arabes unis, et en permettant aux profonds griefs sous-jacents à l’hostilité israélo-palestinienne de s’envenimer.

La coordination “semble que les États-Unis transfèrent la sécurité à Israël afin de se concentrer sur l’Ukraine et la Chine”, a déclaré Nasr. Il a déclaré que cela pourrait se retourner contre lui en attisant les tensions régionales qui ramèneraient les États-Unis.

Des avertissements encore plus forts sont venus de l’actuel secrétaire d’État Antony Blinken, dans un article de 2017 contre la promotion par le président Donald Trump d’une « OTAN arabe ». Une alliance de sécurité arabe sunnite “pourrait potentiellement entraîner les États-Unis dans la lutte sectaire entre sunnites et chiites”, écrivait alors Blinken.

L’initiative actuelle sous CENTCOM n’est pas une OTAN arabe, mais promeut plutôt la coordination entre Israël et les partenaires arabes pour contrer les menaces de l’Iran, a déclaré un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de l’alliance de sécurité.

Une relation de travail ouverte avec l’Arabie saoudite serait un grand prix pour Israël dans son intégration régionale croissante. L’Arabie saoudite s’est montrée publiquement très réticente à toute coopération avec Israël. Les observateurs et les défenseurs de tous les côtés des partenariats de sécurité ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucune avancée majeure lors du voyage de Biden, bien qu’il ne soit pas clair si les parties essayaient de minimiser les attentes.

De hauts responsables saoudiens ont signalé leur soutien au CENTCOM, attirant la puissante armée moderne israélienne dans le giron des nations arabes. En visite aux États-Unis ce printemps, le vice-ministre de la Défense Khalid bin Salman a tenu à visiter le siège du CENTCOM en Floride, pour s’enquérir de la coordination des capacités régionales de défense aérienne et d’autres mesures.

—-

Federman a contribué depuis Jérusalem. Lolita C. Baldor a contribué depuis Washington.

Ellen Knickmeyer et Josef Federman, Associated Press