Washington DC – Alors que le conflit à Gaza approche de la fin de sa deuxième semaine, les analystes affirment que le président américain Joe Biden agit de plus en plus comme un leader de guerre, offrant une démonstration « performative » de force et de soutien à Israël.

Biden s’est rendu en Israël mercredi pour soutenir sa campagne militaire à Gaza malgré les appels croissants à un cessez-le-feu.

« Je suis ici pour vous dire que les terroristes ne gagneront pas. La liberté gagnera », a déclaré Biden dans des remarques qui rappellent les discours prononcés par l’ancien président George W. Bush après les attentats du 11 septembre en 2001.

Les experts affirment que Biden tente de séduire son public national avant les élections de 2024 et d’éviter les critiques républicaines qui le qualifieraient de « faible ».

George Bisharat, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré que l’approche de Biden à l’égard de la guerre à Gaza – y compris la visite en Israël – comporte un « élément de performance politique ».

« C’est « Sleepy Joe » qui prouve qu’il est éveillé, qu’il est un expert en politique étrangère », a déclaré Bisharat à Al Jazeera, invoquant le surnom donné à Biden par l’ancien président Donald Trump.

« Bien sûr, la plupart du temps, les électeurs américains ne se soucient pas vraiment de la politique étrangère ; ils ne votent pas pour des raisons de politique étrangère. Mais le temps de guerre est une exception. C’est, d’une certaine manière, l’occasion de faire preuve de muscles sans engendrer de coûts concrets pour les soldats américains en particulier. »

Le conflit à Gaza a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël depuis le territoire palestinien assiégé, tuant plus de 1 300 personnes et en faisant des dizaines de prisonniers.

Israël a répondu par une déclaration de guerre le lendemain. Depuis, il a mené une campagne de bombardements continue qui a tué au moins 3 785 Palestiniens, dont des centaines d’enfants à Gaza.

Les analystes affirment que la solidarité affirmée de Biden avec Israël découle également de son affinité personnelle pour l’allié américain. Le président se décrit comme un sioniste et un partisan d’Israël depuis toujours.

Mais la décision de Biden de soutenir la campagne militaire israélienne à Gaza a soulevé des questions sur les engagements antérieurs qu’il avait pris de centrer les droits de l’homme dans son programme de politique étrangère.

« Théâtre » de guerre

Washington a envoyé deux groupes d’attaque de porte-avions dans la région dans le but de « dissuader » un conflit plus large, si des forces comme l’Iran et le groupe armé libanais Hezbollah envisageaient d’intervenir.

Le président américain a également déclaré la semaine dernière dans une interview accordée à CBS News que le Hamas devait être éliminé, s’engageant à fournir à Israël l’aide militaire dont il a besoin pour mener sa guerre.

Les experts affirment qu’une invasion terrestre israélienne visant à déraciner le Hamas de Gaza aurait un coût énorme pour toutes les parties impliquées, en particulier pour les civils palestiniens.

Et s’il est techniquement possible de vaincre la branche militaire du Hamas, il est beaucoup plus difficile d’éteindre le mouvement politique du groupe.

« Qu’est-ce que cela implique ? Comment détruiriez-vous réellement le Hamas ? Peux-tu? » » a déclaré Osamah Khalil, professeur d’histoire à l’Université de Syracuse, jetant le doute sur cette perspective.

Khalil a expliqué que les combats porte-à-porte dans les zones urbaines denses de Gaza ne seraient pas faciles pour Israël, s’il attaquait le Hamas par une invasion terrestre.

À titre d’analogie, il a souligné les revers auxquels Israël a été confronté au Liban lors de son offensive terrestre de 2006, ainsi que la lenteur des progrès réalisés par la Russie en Ukraine depuis son invasion en 2022.

« Vous pouvez voir à quoi la Russie est confrontée en Ukraine, et elle dispose d’une armée beaucoup plus importante », a-t-il déclaré.

William Astore, historien et lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force, a également souligné les défis liés à la destruction du groupe palestinien.

« Vous pouvez réduire le Hamas. Vous pouvez tuer autant de soldats que vous pouvez trouver, je suppose », a déclaré Astore à Al Jazeera.

« La question est toujours de savoir à quel prix ? Et non, vous ne pouvez pas tuer le Hamas parce que le Hamas est plutôt une idéologie. Ce n’est pas seulement une force militaire.

Alors, qu’en est-il de la politique américaine de soutien illimité à Israël ?

Pour Khalil, il doit y avoir une « sortie » pour mettre fin aux combats, mais il a déclaré que dans un avenir immédiat – avec l’approbation de Biden – les bombardements de Gaza devraient se poursuivre.

Des analystes comme Khalil soulignent que la politique étrangère américaine ne peut être séparée de sa politique intérieure. Biden fait déjà face à des accusations républicaines d’être trop indulgent envers l’Iran, l’allié du Hamas.

La Maison Blanche s’est donc efforcée de se réapproprier le récit et de positionner Biden comme un champion d’Israël en cette période difficile.

Des photos rendues publiques montrent Biden rencontrant ses principaux collaborateurs de sécurité pour discuter du conflit, notamment dans la Situation Room, un centre de renseignement de la Maison Blanche.

.@VP et je me suis assis avec nos équipes pour recevoir une mise à jour de la situation sur l’attaque terroriste en Israël et pour orienter les prochaines étapes. Nous avons rencontré le Premier ministre Netanyahu pour discuter de la coordination visant à soutenir Israël, à dissuader les acteurs hostiles et à protéger les innocents. pic.twitter.com/u4xOHMeMqw – Président Biden (@POTUS) 10 octobre 2023

« Si vous envisagez de présenter votre réélection autour de l’Ukraine comme d’un aspect de la politique étrangère, puis de « la guerre, le terrorisme et le soutien et le sauvetage d’Israël », alors vous voudrez montrer ce président actif et vital, qui prend des décisions et est en mode commandant en chef à part entière », a déclaré Khalil.

Astore, l’historien, a fait écho à ce point de vue.

«C’est du théâtre. Je dirais que le public principal est national, ici aux États-Unis », a déclaré Astore.

« Nous savons évidemment que le président Biden sera réélu l’année prochaine et que son adversaire pourrait être Donald Trump. Ce que Biden tente donc de faire, c’est de montrer qu’Israël n’a pas de meilleur ami que Joe Biden et le Parti démocrate. »

Pas de cessez-le-feu

Indépendamment du calcul de Biden, les défenseurs affirment que son refus d’appeler à un cessez-le-feu est un signe d’échec du leadership. Mercredi, Washington a opposé son veto à une proposition du Conseil de sécurité qui aurait appelé à une pause humanitaire dans la guerre.

Phyllis Bennis, directrice du New Internationalism Project à l’Institute for Policy Studies, a qualifié la récente visite de Biden en Israël d’occasion perdue.

« Toute visite qui n’inclut pas un appel public à un cessez-le-feu équivaut essentiellement à une approbation des attaques israéliennes continues sur Gaza », a-t-elle déclaré.

Bennis a ajouté que la « diplomatie du câlin » du président américain avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait échouer ses vagues références au droit international.

« Vous ne vivez pas selon les règles des terroristes. Vous vivez selon la primauté du droit. Et lorsque des conflits éclatent, vous vivez selon la loi de la guerre », a déclaré Biden aux Israéliens dans un discours mercredi.

Un jour plus tard, des experts des Nations Unies ont averti qu’en coupant l’eau à Gaza et en ciblant les infrastructures civiles, Israël violait le droit international.

« Nous tirons la sonnette d’alarme : Israël mène actuellement une campagne qui entraîne des crimes contre l’humanité à Gaza », a déclaré le communiqué. experts dit.

« Compte tenu des déclarations faites par les dirigeants politiques israéliens et leurs alliés, accompagnées d’une action militaire à Gaza et d’une escalade des arrestations et des meurtres en Cisjordanie, il existe également un risque de génocide contre le peuple palestinien. »

Mais Biden a cherché à éloigner la guerre actuelle du conflit israélo-palestinien plus large, en évitant les remarques publiques sur l’histoire de la violence et des déplacements auxquels les Palestiniens ont été confrontés. Des groupes de défense des droits comme Amnesty International ont accusé Israël d’imposer l’apartheid aux Palestiniens.

Et pendant son séjour en Israël, Biden s’est engagé à poursuivre les efforts visant à établir des liens entre Israël et les États arabes indépendamment du dossier palestinien.

« Je pense que la politique américaine consiste à soutenir à l’heure actuelle tout ce qu’Israël tente d’accomplir, aussi réaliste ou irréaliste que cela puisse être », a déclaré Bennis à Al Jazeera.