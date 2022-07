Le voyage de Biden au Moyen-Orient semé d’embûches politiques

Cela donne également à M. Biden et au Premier ministre par intérim qui lui servira d’hôte, Yair Lapid, un point d’accord commun sur la manière d’affronter l’Iran, au milieu des bousculades continues dans les coulisses sur la façon de gérer un tournant crucial dans le nucléaire iranien. programme.

Israël s’est opposé avec véhémence à l’accord nucléaire de 2015, et le Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu, a parlé au Congrès de la nécessité de le bloquer. (Beaucoup de ses chefs de renseignement et militaires n’étaient pas d’accord, et ont déclaré plus tard qu’ils pensaient que l’accord, qui obligeait l’Iran à expédier 97% de ses stocks de carburant hors du pays, leur avait fait gagner des années.)