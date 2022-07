Le voyage de Biden au Moyen-Orient en valait-il la peine ?

Commentez cette histoire Commentaire

Voici le président des États-Unis – le même politicien qui avait juré de transformer l'Arabie saoudite en « paria » – marchant vers un prince héritier souriant Mohammed ben Salmane – le même royal volontaire dont la violence présumée avait incité le président Biden à faire cela vœu – et étendant sa main dans un poing. Le prince héritier a rendu la pareille avec ses propres jointures.

C’était le coup de poing vu dans le monde entier. Biden a été reçu vendredi soir dans la ville saoudienne de Djeddah, dans le cadre d’un itinéraire chargé de quatre jours qui l’avait conduit d’escales en Israël et en Cisjordanie à un sommet régional des États arabes organisé par les Saoudiens. Beaucoup de choses étaient à l’ordre du jour alors que l’administration Biden cherche à réaffirmer subtilement le leadership américain au Moyen-Orient et à faire avancer le rapprochement d’Israël avec une nouvelle génération de partenaires arabes.

Mais la rencontre avec le prince héritier, que les services de renseignement américains croient responsable du complot qui a conduit au meurtre du dissident saoudien et collaborateur du Washington Post Jamal Khashoggi, pesait au-dessus de tout. L’image a été rapidement diffusée par les médias d’État du royaume et a provoqué un tollé mondial.

Les militants des droits et les critiques de l’autocratie saoudienne, entre autres, y ont vu une trahison des valeurs et un rappel de l’impunité accordée au prince héritier. La fiancée de Khashoggi a décrit la vue de Biden saluant le prince héritier, connu sous ses initiales MBS, comme “déchirante”. Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, a déclaré que la réunion “suggère que le prince héritier est maintenant accepté”.

“Le coup de poing entre le président Biden et Mohammed ben Salmane était pire qu’une poignée de main – c’était honteux”, a déclaré l’éditeur et PDG du Washington Post, Fred Ryan, dans un communiqué. “Il a projeté un niveau d’intimité et de confort qui offre à MBS la rédemption injustifiée qu’il recherche désespérément.”

Biden marche dans les pas de Trump au Moyen-Orient

Il y a également eu des lectures alternatives, alors que les analystes ont aperçu un gel entre les deux dirigeants. “Le coup de poing est un autre signe que ce n’est pas la zone de confort du président, et ce n’est pas une relation bilatérale chaleureuse”, a déclaré Jon B. Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Center for Strategic and International Studies, à The Post. Dan Zack. « Et cela ne deviendra peut-être pas une relation bilatérale chaleureuse sous le président. Mais il sera être une relation.

Il y avait des récits contradictoires sur la dureté de Biden pendant des heures de réunions à huis clos, les Saoudiens suggérant que Biden n’avait pas directement confronté MBS à propos de la mort de Khashoggi, tandis que le président américain a insisté sur le fait qu’il l’avait fait. Alors que Biden a adressé une invitation officielle à la Maison Blanche au dirigeant des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, des nouvelles sont apparues selon lesquelles l’ex-avocat de Khashoggi, le citoyen américain Asim Ghafoor, avait été arrêté et aux Émirats arabes unis et condamné à trois ans de prison pour blanchiment d’argent et accusations d’évasion fiscale qui, selon les critiques, ont été inventées de toutes pièces.

La réalité de la situation, quelle que soit l’insistance de la Maison Blanche sur son engagement en faveur des droits de l’homme, est que l’urgence perçue du moment géopolitique l’emporte sur l’indignation persistante ressentie à Washington face à l’inconduite des monarques arabes. “Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui ne font que rendre beaucoup plus important le fait que nous passions du temps ensemble”, a expliqué Biden à la fin de sa visite samedi.

“Les États-Unis ont les yeux clairs sur les défis au Moyen-Orient et sur les endroits où nous avons la plus grande capacité d’aider à obtenir des résultats positifs”, a-t-il déclaré lors de son allocution finale devant une coalition de dirigeants des pays du golfe Persique et de certains voisins. “Nous n’allons pas nous retirer et laisser le vide être comblé par la Chine, la Russie ou l’Iran.”

Biden promet d’étendre le rôle des États-Unis au Moyen-Orient à la fin d’un voyage controversé

Mais Biden est rentré chez lui avec peu de livrables substantiels à montrer. À la suite des quelques mois chaotiques sur les marchés de l’énergie, Biden n’a obtenu aucune garantie des Saoudiens et des Émiratis pour augmenter l’approvisionnement mondial en pétrole. Ce n’était pas particulièrement surprenant. Les experts avaient averti avant le début du voyage de Biden que Riyad et Abu Dhabi avaient une capacité supplémentaire limitée à injecter sur les marchés.

Biden a vanté 1 milliard de dollars de financement américain pour aider à lutter contre la faim dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et a offert une aide économique moindre aux Palestiniens. Mais ce dernier n’a pas été bien accueilli par de nombreux Palestiniens, qui ont vu leurs aspirations à un État s’étioler sur la vigne et les administrations américaines successives soutenir un statu quo qui ne fait qu’approfondir l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

“C’est la même chose que [former president Donald] Trump : c’est cet accent mis sur la prospérité économique sans s’attaquer aux vrais problèmes », a déclaré Mariam Barghouti, écrivaine et militante palestinienne, au Financial Times. « Ce n’est pas d’argent dont nous avons besoin. C’est la suppression des points de contrôle, c’est la suppression des pressions israéliennes non seulement sur les hôpitaux mais aussi sur les institutions culturelles.

« La solution à deux États est morte depuis longtemps, tout comme le choix stratégique des Palestiniens de s’appuyer sur l’Occident dans leur lutte pour leurs droits nationaux », a écrit Gideon Levy dans le journal israélien Haaretz.

Pour Biden, la véritable poussée de la visite était plus tectonique. Les responsables américains espèrent se repositionner dans le paysage géopolitique changeant de la région, alors qu’Israël et un groupe de monarchies arabes resserrent leur coopération face à l’Iran antagoniste mutuel. La rhétorique dure sur le régime de Téhéran – pas les droits des Palestiniens en Israël ou les droits civils des dissidents dans les autocraties arabes – a dominé les débats. De nouvelles initiatives diplomatiques pourraient également redéfinir la région : Plus tôt la semaine dernière, Biden a participé à une réunion virtuelle du bloc « I2U2 », qui réunit Israël, l’Inde, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

La décision saoudienne d’ouvrir son espace aérien aux vols israéliens a été saluée par le Premier ministre israélien Yair Lapid comme “la première étape officielle de la normalisation avec l’Arabie saoudite”. Les responsables saoudiens, cependant, étaient beaucoup moins enthousiastes en public à propos de ce résultat, soulignant que le passage de ces vols ne signifiait pas que de nouvelles étapes étaient en cours. La normalisation avec Israël, ont-ils dit, dépendait toujours de l’émergence d’un État palestinien viable.

“Quiconque s’attendait à une liste de contrôle des réalisations regardait la mauvaise visite”, m’a dit Hussein Ibish, chercheur résident principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington. “Biden n’est pas allé avec une liste de contrôle mais un programme à long terme.”

Discussions sur le prix du pétrole, différends sur les droits de l’homme, négociations pour le maintien du cessez-le-feu au Yémen, ce sont des sujets habituellement traités discrètement avec ses interlocuteurs. “Le voyage s’est déroulé aussi bien qu’il était probable, et que, d’une manière très subtile, il a beaucoup contribué à clarifier le sérieux de Washington à diriger une coalition de sécurité lâche mais puissante dans la région”, a ajouté Ibish.