Malgré quelques défaites sanglantes pour Barcelone à l’Allianz Arena ces dernières années, l’entraîneur Xavi Hernandez insiste sur le fait que son équipe n’entre pas dans une “maison de l’horreur” face au Bayern Munich mardi.

Le Barça a perdu 3-0 à Munich lors de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière et n’a pas réussi à gagner en six visites chez ses homologues allemands, faisant match nul deux fois et perdant quatre fois pour un score total de 14-4.

– Les réflexions de Marcotti : le Barça gagne gros, la Juve est éliminée par le VAR, plus

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

En plus de cela, la défaite 8-2 en quart de finale à Lisbonne en 2020 reste omniprésente avant le match de cette semaine, les deux équipes étant à égalité avec trois points en tête du groupe C après les matchs d’ouverture.

“Je ne dirais pas que c’est une maison de l’horreur, c’est le Bayern Munich”, a souri Xavi lorsqu’on l’a interrogé sur le mauvais bilan du Barca à Munich lors d’une conférence de presse lundi.

“J’ai connu les deux côtés de la médaille, les battant et perdant contre eux. Je sais [recent results have not been favourable]mais le football est cyclique.

“C’est vrai que nous n’avons jamais gagné ici, ce qui montre la difficulté du match de cette semaine. Mais nous sommes en forme et nous sommes excités pour mardi.”

Beaucoup de choses ont changé à Barcelone depuis leur dernière défaite à Munich il y a neuf mois, un résultat qui a vu l’équipe de Xavi éliminée de la Ligue des champions en phase de groupes pour la première fois en 20 ans.

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez mène son équipe à l’Allianz Arena pour le match contre le Bayern mardi. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Ils ont signé huit joueurs cet été pour plus de 150 millions d’euros, dont l’attaquant du Bayern Robert Lewandowski, Raphinha de Leeds United et Jules Kounde de Séville, qui devraient tous débuter mardi, et ont 13 points sur 15 après cinq matchs de Liga.

“Tout est différent”, a ajouté Xavi. “Nous nous sommes améliorés à bien des égards et nous nous sentons capables de rivaliser.

“Il y a eu tellement de changements mais je dirais surtout la mentalité. Après cette défaite, j’ai dit aux joueurs que c’était le Barça, qu’il fallait courir, travailler dur et montrer de la personnalité. Ce n’était pas l’image du Barça qui nous voulions.

“La mentalité a maintenant changé. Nous avons plus de personnalité maintenant. Les signatures ont également eu un effet et les victoires engendrent la confiance.”

Lewandowski a fait une grande différence. L’attaquant polonais a marqué neuf buts en six matches depuis son arrivée au Barca pour 45 millions d’euros et Xavi dit qu’il adore affronter son ancienne équipe.

“Robert va bien”, a déclaré Xavi. “Il est détendu, calme, confiant. C’est un leader naturel pour l’équipe. C’est un match spécial pour lui et il est vraiment motivé.

“Il s’est reposé le week-end, donc il est frais et il est en forme. Évidemment, Robert est l’un de nos bras en attaque, mais nous avons aussi d’autres joueurs, et nous voulons le montrer mardi.”

Lewandowski a passé huit ans au Bayern aux côtés de Thomas Muller, qui a plaisanté plus tôt lundi, il devra se rappeler de ne pas lui passer lors de son retour à l’Allianz Arena.

“Depuis 10 jours, Sadio [Mane] s’est amusé à me dire de ne pas passer le ballon à Lewy par accident”, a déclaré Muller lors d’une conférence de presse.

“Nous devons jouer notre jeu, mais nous ne pouvons pas laisser Lewy jouer son jeu. C’est un attaquant de haut niveau, il est dangereux dans ou près de la surface. Nous devons l’empêcher de se mettre en position de tir.”

L’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann, quant à lui, espère que Lewandowski sera chaleureusement accueilli par les supporters du Bayern.

“Je serai heureux si nos fans lui réservent un bon accueil”, a-t-il déclaré. “Ce serait normal quand quelqu’un a tant fait pour le club.

“Il était une partie importante de la famille Bayern. J’ai hâte de le revoir. Nous avons parlé il y a quelques semaines, pas de football, mais ce sera agréable de le voir en personne.”

Le Bayern, qui a fait match nul trois fois de suite en Bundesliga mais a battu l’Internazionale 2-0 en Europe la semaine dernière, sera privé de Kingsley Coman, tandis que le Barça s’est rendu en Allemagne avec une équipe complète.