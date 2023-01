Le voyage de 4 200 milles de 2 sœurs cubaines aux États-Unis et une nouvelle vie

LA HAVANE – Les sœurs Rolo González sont sorties du principal aéroport du Nicaragua et ont jeté un coup d’œil sur une mer de jeunes hommes.

Les “coyotes” d’Amérique centrale ont louché en arrière, essayant de trouver les personnes qu’ils allaient faire passer clandestinement aux États-Unis. Ce sont les premiers pas que Merlyn, 19 ans, et Melanie, 24 ans, ont fait en dehors de Cuba. Portant deux petits sacs à dos et la fille de 1 an de Melanie, les femmes ont réalisé à quel point elles étaient seules.