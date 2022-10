Le voyage de 12 ans du Qatar en tant qu’hôte de la Coupe du monde n’a plus qu’un mois – Kelowna Capital News

La première Coupe du monde au Moyen-Orient est dans un mois, approchant de la conclusion d’un voyage souvent cahoteux de 12 ans pour le Qatar qui a transformé la nation.

Le Qatar a fait face au scepticisme quant à la manière dont il a persuadé la FIFA de voter pour le pays en 2010 ; la critique de la façon dont les travailleurs migrants ont été traités dans la construction de stades et d’infrastructures de tournois ; et la dérision du monde du football pour avoir changé les dates de la période traditionnelle de juin-juillet à novembre-décembre.

Le petit pays arabe qui s’avance dans le golfe Persique a surmonté tout cela, ainsi que l’hostilité des États voisins qui ont imposé un boycott économique et diplomatique de trois ans qui s’est terminé en janvier 2021.

Le 20 novembre, le plus grand tournoi de football débutera enfin quelques heures après le coucher du soleil au stade Al Bayt de 60 000 places, un nouveau stade au nord de Doha construit pour la Coupe du monde. L’équipe nationale vêtue de marron et de blanc du pays hôte ouvrira un tournoi qui est venu définir l’image de l’émirat riche en gaz contre l’équipe de l’Équateur – probablement.

Les 64 matchs sur 29 jours impliquant 32 équipes se dérouleront dans la région de Doha, avec de nombreux autres spectacles et événements culturels prévus pour une fête dirigée par le football dans la société musulmane conservatrice.

Pendant un mois, le Qatar assouplira ses limites strictes sur les endroits où l’alcool peut être acheté, notamment en servant de la bière du sponsor de la Coupe du monde Budweiser dans les huit stades et sur le site officiel de visionnement sur grand écran du parc Al Bidda.

Les promesses de “la meilleure Coupe du monde de tous les temps, sur et en dehors du terrain” ont été faites lundi par le président de la FIFA Gianni Infantino, qui a dit la même chose à Moscou il y a quatre ans lorsque la Russie a accueilli le tournoi.

Cependant, depuis les décisions de 2010 de choisir la Russie et le Qatar comme futurs hôtes de la Coupe du monde, 21 des 24 hommes du comité exécutif de la FIFA ont été diversement condamnés dans des affaires pénales ou éthiques, inculpés, acquittés lors d’un procès ou impliqués dans des actes répréhensibles.

Le président de la FIFA de l’époque, Sepp Blatter, en fait partie, toujours banni du sport qu’il a dirigé pendant 17 ans pour divers méfaits. Blatter, cependant, a déclaré qu’il n’avait pas voté pour le Qatar.

Environ 1,2 million de visiteurs sont attendus au Qatar pour la première Coupe du monde qui se jouera au milieu de la saison de football européenne traditionnelle, une décision prise pour éviter la chaleur accablante du désert au Moyen-Orient.

“Nous leur ouvrons nos portes à Doha sans discrimination”, a déclaré l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l’Assemblée générale des Nations unies à New York le mois dernier.

Il y a cependant un doute tardif sans précédent, la programmation réelle du tournoi étant toujours en appel. Le Chili et le Pérou se sont adressés au Tribunal arbitral du sport pour contester la qualification de l’Équateur, affirmant qu’il avait utilisé un joueur inéligible.

Le tournoi de cette année sera l’une des Coupes du monde les plus chères à suivre pour les fans et certainement la plus politique des temps modernes. Actuellement, des joueurs brésiliens sont utilisés comme armes politiques dans une campagne électorale et des joueurs iraniens ont soutenu des manifestations chez eux après la mort d’une femme de 22 ans après avoir été détenue par la police des mœurs.

Huit des 13 équipes européennes ont déclaré le mois dernier que leurs capitaines porteraient un brassard avec un motif multicolore en forme de cœur lors des matchs pour soutenir la campagne “One Love” contre la discrimination.

Le geste est une violation manifeste des règles de la FIFA. Cela reflète également le malaise à l’intérieur du pays à l’idée d’organiser le plus grand événement de football au Qatar, où les actes homosexuels sont illégaux et où les droits du travail et les droits de l’homme font l’objet d’une controverse depuis une décennie. Le Qatar souligne les changements apportés à sa législation du travail pour sa défense et déclare que les fans de LGTBQ ne seront pas arrêtés.

Cette semaine, la Fédération américaine de football s’est jointe à six fédérations européennes pour soutenir les appels des défenseurs des droits à créer un fonds d’indemnisation pour les travailleurs, dont beaucoup d’Asie du Sud, qui ont été tués ou blessés.

“A l’approche de la Coupe du monde, le travail de protection des travailleurs migrants contre l’exploitation n’est qu’à moitié fait, tandis que celui d’indemniser ceux qui ont subi des abus vient à peine de commencer”, a déclaré Steve Cockburn, responsable de la justice économique et sociale à Amnesty International.

Le secrétaire général adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, a déclaré la semaine dernière qu’il était ouvert à des pourparlers sur les recours et les réparations. Il n’est pas clair si de l’argent proviendrait des revenus de la Coupe du monde de 6 milliards de dollars de la FIFA; le gouvernement qatari, qui a réformé de nombreuses lois du travail plus rapidement que ses rivaux régionaux ; ou des entreprises de construction, qui employaient les travailleurs dans des conditions physiques et contractuelles décriées par les militants comme de l’esclavage moderne.

Les travailleurs migrants ont contribué à transformer Doha en une ville futuriste dont les ambitions de rivaliser avec des centres régionaux comme Dubaï et Singapour seront mises en valeur par la Coupe du monde.

“Alors que vous regardez à travers le pays aujourd’hui, dans les stades ultramodernes, les terrains d’entraînement, le métro, l’infrastructure plus large, tout est prêt et tout le monde est le bienvenu”, a déclaré Infantino, qui a quitté Zurich pour vivre à Doha pour la dernière année de préparation.

Les infrastructures sont là. Les défis pour le Qatar sont à l’échelle humaine pour un pays de seulement 350 000 citoyens dans une population grossie à 2,6 millions par les migrants travaillant dans les secteurs de la construction, domestique et des services, ainsi que dans les emplois de cols blancs.

“Le monde verra que les pays de taille moyenne et petite sont capables d’accueillir des événements mondiaux avec un grand succès”, a déclaré l’émir aux délégués de l’ONU.

Quant à la sécurité, le Qatar s’appuiera sur l’expertise et le matériel d’alliés, notamment des chiens renifleurs, un système anti-drone et un avion de surveillance de la France, ainsi qu’un navire de guerre et une police anti-émeute de la Turquie. Le commandement central de l’armée américaine a son quartier général avancé à la base aérienne d’Al Udeid.

La Coupe du monde de cette année sera organisée sur le plus petit territoire depuis la Suisse en 1954 et réunira de manière unique la plupart des fans dans une seule ville.

La Turquie envoie environ 3 000 policiers anti-émeute pour un tournoi qui – bien qu’attirant généralement un type de fan plus riche qu’un hooligan de football stéréotypé – devrait voir une exubérance bruyante à l’occidentale dans les rues de Doha.

“Nous voulons nous assurer que les forces de l’ordre … sont au bon endroit”, a déclaré cette semaine l’ambassadeur américain Timmy Davis. “Nous voulons nous assurer que dans les ministères il y a un niveau de patience et de tolérance pour ce que le monde apporte lorsque vous invitez le monde dans votre pays.”

Un arrivé récent à Doha transportait 3 kilogrammes (6 livres) de méthamphétamine dans une valise qui a été saisie, Le service des douanes du Qatar a déclaré cette semaine.

Une scène de fête est en cours de création à Doha qui sera probablement une plaque tournante pour les ravers des États du Golfe, avec des prix des billets allant de 45 $ à 7 500 $.

Les files d’attente confirmées ce mois-ci incluent les DJ David Guetta et Fatboy Slim, les rappeurs DaBaby et Tyga, et les chanteurs Amr Diab et Jorja Smith, se produisant dans des festivals en plein air au plus profond de la nuit de Doha lorsque les températures descendent rarement en dessous de 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit).

Près de l’aéroport principal, le site du festival Aravia pour 5 000 personnes est géré par un promoteur de musique saoudien, et l’Arcadia Spectacular d’une capacité de 15 000 personnes à proximité apporte une saveur du festival anglais légendaire de Glastonbury, y compris sa scène géante en araignée métallique cracheuse de feu.

Post Malone, Maroon 5 et Black Eyes Peas sont au programme des concerts du Doha Golf Club.

Tout cela s’ajoute à l’engagement que les responsables qatariens ont pris depuis 2009, lorsque la campagne d’accueil a commencé : nous aimons le football comme vous, venez en profiter, mais respectez nos traditions culturelles.

—Graham Dunbar, Associated Press

