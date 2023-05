Le voyage d’Anthony Albanese à Pékin n’est assorti d’aucune condition

La Corée du Sud a toujours été à la traîne dans le Pacifique en raison de son propre développement économique et des menaces sécuritaires de la Corée du Nord, mais se joint maintenant aux États-Unis, au Japon et à l’Inde pour organiser un forum annuel pour la région qui a attiré les approches diplomatiques et sécuritaires de Pékin. La zone est essentielle au commerce maritime mondial, aux lignes d’approvisionnement et aux stratégies de défense des deux superpuissances : la Chine et les États-Unis.

« C’est un véritable pas en avant de la part de la Corée pour s’engager avec le Pacifique, ce qui est très bienvenu », a déclaré Marles, qui est également ministre australien de la Défense.

«Nous obtenons les bonnes équations de puissance dure en termes de décisions que nous avons prises concernant AUKUS et les capacités des sous-marins à propulsion nucléaire, mais la ligne de front ici doit être la diplomatie et l’engagement avec les pays de la région. Je pense que c’est ce que la Corée cherche à faire dans une réunion de ce genre.

Mais le Pacifique est également frappé par des vulnérabilités économiques, géographiques et climatiques, rendant difficiles les partenariats de développement avec des pays répartis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés.