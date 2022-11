Le voyage dans le temps est une «preuve» alors qu’un fan d’Elvis Presley «tenant un téléphone portable» est repéré dans la foule lors de son dernier concert

Les théoriciens du complot de BONKERS sont convaincus que le voyage dans le temps est réel après avoir repéré un fan d’Elvis Presley tenant ce qui semble être un téléphone portable lors de son dernier concert.

Des images du concert de 1977 montrent des fans qui se déchaînent pour la légende de la musique alors qu’il apparaît sur scène dans son tristement célèbre costume blanc et or.

Elvis Presley lors de son dernier concert en 1977 Crédit : Reddit

Une main mystérieuse peut être vue tenant un objet métallique rectangulaire Crédit : Reddit

Un groupe de femmes peut être vu avec enthousiasme tendre la main à Elvis alors qu’il jette sa serviette dans la foule.

Au milieu du chaos et de l’agitation, une main mystérieuse peut être vue tenant un objet métallique rectangulaire qui ressemble étrangement à un téléphone portable.

Et les théoriciens du complot ont sauvagement affirmé que le gadget brillant en forme de boîte était un smartphone moderne – et donc la preuve qu’un saut quantique s’était infiltré dans le concert il y a plus de 50 ans.

Beaucoup ont souligné les similitudes supposées entre la caméra en haut à gauche de l’objet et le vivaneau sur un iPhone du 21e siècle.

Une personne a déclaré: “Cela ressemble vraiment beaucoup à l’une des caméras de téléphone d’aujourd’hui.

“Je ne sais pas quelle technologie existait à l’époque, bien que cela puisse être comparable.”

Un deuxième a écrit: “Wow, j’ai regardé ce clip 50 fois et je n’ai jamais vu ça – cet appareil n’existait pas en 1977, c’est sûr !!”

Un troisième a déclaré: “J’ai vécu à cette époque et nous n’avions rien de tel à cette époque.

“L’article a même la zone de la caméra comme un iPhone actuel. Je dis juste.”

Un autre Redditor a poussé les choses à un autre niveau et a demandé: “Cela pourrait-il être un exemple des avancées technologiques et médicales auxquelles l’élite a accès ???

“J’ai moi-même entendu les rumeurs en tant qu’enquêteur.

“Ou est-ce un exemple de voyage dimensionnel supérieur ???”

Mais beaucoup d’autres ont balayé les affirmations ridicules – et ont suggéré que l’objet était un étui à cigarettes ou une boîte à jus.

Une personne a déclaré que le “téléphone portable” ressemblait beaucoup à un appareil photo Kodak 110 – un appareil photo argentique introduit en 1972.

Un autre a déclaré: “Je veux dire, c’est étrange, mais si quelqu’un avait vraiment un téléphone et prenait une vidéo, je pense que les gens derrière elle paniqueraient et seraient du genre qu’est-ce que c’est que ça ! ?!

“Il n’y avait pas de tours de téléphonie cellulaire à l’époque, donc le téléphone était inutile, sauf pour prendre des photos et des vidéos.”

Un troisième a simplement dit à Redditors : “C’est un vieil appareil photo…”

D’autres images historiques ont fait sensation parmi les adeptes du voyage dans le temps ces dernières semaines.

Les théoriciens du complot ont été laissés en vrille après avoir repéré une caractéristique étrange sur une photo des années 1940 qui, selon eux, prouve que le voyage dans le temps est réel.

Le cliché en bord de mer montre une flotte de Britanniques fuyant les réalités de la Seconde Guerre mondiale avec une journée à la plage.

Au centre de l’image, on peut voir un homme en costume marron collé à un objet dans sa main qui ressemble étrangement à un smartphone.

En plus de remettre en question son choix de tenue, les utilisateurs des médias sociaux se sont mêlés à un débat féroce sur ce qui préoccupait le type.

Il a rapidement été surnommé le “voyageur du temps par SMS” après que beaucoup aient souligné qu’il semblait faire défiler un téléphone portable.

Les théories de Bonkers ont également commencé à tourbillonner concernant une ancienne pierre tombale grecque après que les gens ont repéré une femme utilisant un ordinateur portable.

Ils ont affirmé que c’était la preuve qu’un voyageur temporel avait ramené un ordinateur portable à l’époque où le relief en marbre avait été sculpté en 100 avant JC.

Cela est venu après que les amateurs d’art aient été déconcertés par une femme “tenant un iPhone” dans un tableau des années 1860.

Un autre homme a été aperçu en train de feuilleter ce qui ressemble à un iPhone dans une peinture murale des années 1930 représentant une scène de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle.

Et le patron d’Apple, Tim Cook, a plaisanté en disant qu’il avait trouvé l’un des gadgets de son entreprise dans un chef-d’œuvre vieux de 350 ans à Amsterdam.