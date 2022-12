Le voyage dans le temps est-il possible ? La NASA révèle comment les humains pourraient avoir des super pouvoirs

La NASA dit que le voyage dans le temps est réel et que vous l’avez fait toute votre vie. Vous avez bien lu. Vous avez voyagé vers le futur chaque jour à une seconde par seconde. C’est juste le passage «normal» du temps, dites-vous? Loin des intrigues impressionnantes de livres et de films sur les voyages dans le temps qui modifient le passé et qui voient l’avenir? Eh bien, d’accord. La NASA a en fait fait mieux. à une cadence différente d’une seconde par seconde est possible.Encore plus cool, cela implique de la vitesse !

Si vous voyagez à une vitesse inférieure à une seconde par seconde, alors vous êtes un peu dans le passé par rapport à tout le monde et à tout le reste. Au contraire, si vous vivez le temps à un rythme supérieur à une seconde par seconde, alors vous êtes un peu dans le futur par rapport aux autres. Techniquement, c’est un voyage dans le temps. Comment cela peut-il être fait, demandez-vous? Vitesse (et gravité) !

Pour commencer, la théorie de la relativité restreinte d’Albert Einstein dit que le temps est une illusion et qu’il se déplace par rapport à un observateur. Cette théorie propose que plus vous voyagez vite, plus le temps se déplace lentement pour vous. Ainsi, un observateur voyageant près de la vitesse de la lumière ressentira le temps et ses séquelles (vieillissement, par exemple) beaucoup plus lentement que quelqu’un qui ne fait pas la navette à cette vitesse.

Des expériences ont également prouvé la théorie. La plus simple est lorsque les scientifiques ont réglé deux horloges en même temps et en ont placé une sur la Terre et une autre dans un avion allant dans le même sens de rotation de la Terre.

En comparant l’heure des deux horloges après que l’avion a fait le tour du monde, les scientifiques ont découvert que l’horloge de l’avion était légèrement en retard. L’horloge se déplaçait juste un peu plus lentement dans le temps qu’une seconde par seconde. Cette époque appartenait littéralement au passé !

Une autre partie de la théorie d’Einstein dit que la gravité courbe l’espace et le temps. Cela ralentit le passage du temps. Cela signifie qu’aux endroits où la gravité terrestre est plus faible, par exemple sur l’orbite de notre planète, le temps passe plus vite. Pour preuve, l’astronaute Scott Kelly a vieilli cinq millisecondes de moins que son frère jumeau, resté sur Terre.

Les humains ont déjà enregistré une certaine forme de voyage dans le temps. Cependant, une réalité comme celle vue dans Doctor Who n’est encore possible que dans notre fiction.

