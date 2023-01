Le voyage continue pour une famille de globe-trotters confrontée à la cécité

Le voyage d’une vie se poursuit pour Edith Lemay, Sébastien Pelletier et leurs quatre enfants Mia, Léo, Colin et Laurent, qui ont parcouru le monde pour créer autant de “souvenirs visuels” avant que trois des enfants ne perdent la vue.

Depuis mars dernier, leurs voyages les ont menés à travers la Namibie, la Zambie, la Tanzanie, la Turquie, la Mongolie, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Cambodge, tout en documentant leur parcours auprès de plus de 100 000 abonnés sur Instagram.

“(Les enfants) adorent ça. (Ils) viennent de dire qu’ils veulent continuer à voyager pour toujours”, a déclaré Lemay à l’émission Your Morning de CTV jeudi.

Trois des quatre enfants – Mia, Colin et Laurent – ont reçu un diagnostic de rétinite pigmentaire, une maladie génétique rare qui entraîne une perte de vision au fil du temps. Les parents disent que la détérioration de la vision de Mia, Colin et Laurent s’accélérera probablement au cours de leur adolescence, avec environ 10 % de leur vision restante à la quarantaine. Selon l’Institut national canadien pour les aveugles, il n’existe aucun remède contre la rétinite pigmentaire, qui implique généralement une détérioration de la vision nocturne ainsi qu’une perte de la vision périphérique, plus communément appelée « vision en tunnel ».

Après leur diagnostic, leurs parents ont entrepris de montrer à leurs enfants le plus possible du monde tant qu’ils peuvent encore voir.

« Ma fille aimait vraiment faire de l’équitation en Mongolie », a déclaré Lemay. “C’est l’un de ses meilleurs (souvenirs). Leo aimait vraiment les animaux en Afrique… Colin est passionné par le train, donc tous les trajets en train, en particulier celui en Tanzanie, sont vraiment géniaux. Et pour Laurent et la plupart des membres de la famille — l’un des meilleurs souvenirs a été le vol en montgolfière.”

Pour Noël, la famille l’a passé sur une île isolée du Cambodge et a même invité quelques-uns de leurs amis du Québec à venir.

“Nous avons fait un arbre de Noël avec une branche de palmier et y avons mis des lumières, donc c’était plutôt sympa”, a déclaré Lemay.

La famille traversera ensuite la frontière vers le Laos, où elle prévoit de passer un mois avant de visiter un ou deux autres pays. Ils espèrent être de retour au Québec avant la fin de l’année scolaire afin que leur fille aînée Mia puisse dire au revoir à ses amis avant qu’elle ne commence l’école secondaire en 7e année.

“La dernière destination, nous ne savons pas. Nous avons une ou deux destinations à intégrer avant de rentrer chez nous. Et nous ne savons pas, nous regardons Oman, en Égypte. Nous ne savons pas encore.

Regardez l’entrevue complète avec Edith Lemay en haut de cet article.

Avec des fichiers de CTV News Montréal