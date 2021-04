Un scientifique de premier plan a qualifié de «fou» le voyage commercial imminent de Boris Johnson en Inde, avertissant qu’il risque de ramener une nouvelle variante alarmante du coronavirus.

La souche B.1.617 est à l’origine d’une augmentation spectaculaire des infections qui fait des ravages dans tout le pays – y compris à Delhi, la destination du Premier ministre.

Il contient une mutation déclarée «capable de s’échapper du système immunitaire en évitant les anticorps (et les cellules T) générés par une infection antérieure ou une dose de vaccin».

M. Johnson a réduit la visite en réponse aux préoccupations de l’Inde, mais a toujours l’intention d’y aller à la fin du mois, Downing Street insistant sur le fait que «tous les éléments seront protégés par Covid».

Mais le professeur Christina Pagel, de l’University College London, a attaqué sa «bravade bizarre», en disant L’indépendant: «Il ne devrait pas y aller – c’est juste fou.

«Le problème avec cette variante est que non seulement elle a des mutations qui peuvent échapper aux anticorps, mais ils ont également découvert qu’elle pouvait aussi échapper aux lymphocytes T.

«Et, à mesure que nous ouvrons de plus en plus, l’importation d’une variété devient beaucoup plus dangereuse car elle peut se propager beaucoup plus rapidement avant que vous ne le remarquiez.

«À quel point ce serait insensé si nous finissions par repousser notre programme de vaccination de semaines ou de mois parce que Boris Johnson est parti en voyage à l’étranger?»

Le directeur des opérations cliniques et de l’unité de recherche de l’UCL a ajouté: «Est-ce que tous ceux qui l’accompagnent feront un isolement hôtelier correctement géré à leur retour? Je suppose que non.

Le professeur Pagel, membre du groupe Independent Sage, a souligné qu’elle parlait à un individu, mais pense que son opinion est largement partagée.

L’Inde a signalé 184 372 nouveaux cas mardi – son pic quotidien le plus élevé à ce jour – et son décompte total de plus de 13,5 millions de cas n’est derrière que les États-Unis.

On a signalé une pénurie de lits d’hôpitaux, de médicaments vitaux et d’oxygène médical dans de nombreuses régions du pays.

Et Delhi, où M. Johnson doit rencontrer Narendra Modi, le Premier ministre indien, fait partie des 10 États qui représentent 80% des cas quotidiens.