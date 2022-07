Le voyage aux Maldives de Vicky Kaushal et Katrina Kaif a coûté très cher ; le montant vous laissera stupéfait

Vicky Kaushal et Katrina Kaif, le couple star de Bollywood préféré des fans, sont de retour de leur voyage spécial aux Maldives. C’était l’anniversaire de Katrina, alors le couple est parti en voyage aux Maldives avec leurs amis proches et leur famille. Le couple a également partagé de magnifiques photos de leur voyage qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Sur les photos, on peut voir les visages heureux du gang. L’actrice a célébré son anniversaire avec son mari Vicky Kaushal et certains de ses amis proches pour passer du bon temps ensemble. Laissez-nous vous dire que le couple avait dépensé beaucoup d’argent pour séjourner dans un complexe luxueux doté de piscines privées, d’un minibar et d’une salle de sport. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri